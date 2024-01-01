Ürün Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burundi En Popüler Son Eklenenler

Ürün analitiği yazılımı, şirketlere, bir ürünle olan etkileşimlerini izleyip analiz ederek kullanıcı davranışlarına ilişkin içgörüler sağlar. Temel amaç, ziyaretleri, dijital etkileşimleri ve etkinlikleri inceleyerek müşteri davranışlarını ve ürüne olan bağlılıklarını anlamaktır. Şirketler bu içgörüleri kullanarak ürünlerini geliştirebilir, etkileşimi artırabilir ve müşteri kaybını en aza indirebilir. Ürün analitiği araçları, gösterge tabloları ve raporlar aracılığıyla ürünün etkili ve etkisiz yönlerini tespit ederek ekiplerin genel kullanıcı deneyimini geliştirmesine yardımcı olur.