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Talep Üzerine Yazdırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çekya
Talep üzerine baskı (POD) yazılımı, e-ticaret işletmelerinin gömlek, kupa ve bez çantalar gibi satın alma sonrasında otomatik olarak üretilen özelleştirilmiş ürünler sunmasına olanak tanır. Bu sistem, minimum sipariş miktarı ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin yalnızca müşteri satın alma işlemi yaptıktan sonra maliyete maruz kalmasına olanak tanıyarak B2B şirketleri için mükemmel bir seçimdir. Her bir ürün sağlayıcı tarafından üretilir, yerine getirilir ve gönderilir; bu da süreci kolaylaştırır ve satıcının zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar. POD yazılımı, e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek satıcıların müşteri siparişlerini yönetmeleri için bir ön uç pazar oluşturur. POD çözümleri, doğrudan nakliye ve baskı gerçekleştirme yazılımlarıyla benzerlikler taşısa da, özelleştirilmiş ürünleri büyük ölçekte otomatik olarak üretme ve yerine getirme yetenekleri nedeniyle öne çıkıyor.
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Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarları...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçların...
Spocket
spocket.co
Spocket, Makine Öğreniminin yardımıyla stoksuz satış pazarında devrim yaratıyor ve envanter tutma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve perakendeciler için peşin maliyetleri silerek çevrimiçi perakendecilerin Amazon ile rekabet etmesine yardımcı oluyor. Spocket, beş kıtada 30.000'den fazla girişimcinin A...
CafePress
cafepress.com
Herkesin benzersiz kimliğini ve tutkularını özel tişörtler, çıkartmalar, posterler, kahve kupaları ve daha fazlasıyla kutlayın. Herkes hoş karşılanır.
Gelato
gelato.com
Gelato, küresel e-ticaret satıcıları adına talep üzerine özelleştirilmiş ürünlerin yerel üretimi için dünyanın en büyük platformudur. Misyonumuz, hızla büyüyen yaratıcı ekonomiyi, yerel üretim ve özelleştirilmiş herhangi bir ürünün gezegendeki herhangi bir tüketiciye bir gecede teslimatı ile güçlend...
Moo
moo.com
MOO, harika tasarımlara ve müşterilerine ve dünyaya yaratabileceği farka tutkuyla bağlı, ödüllü bir çevrimiçi baskı şirketidir. 2006 yılında başlatılan MOO, profesyonel tasarımın değerlerini web'in erişilebilirliği ve erişimiyle birleştirerek 640 milyar dolarlık küresel baskı endüstrisini alt üst et...
ShineOn
shineon.com
Geleneksel takı yöntemleri kullanılarak saf gümüşle hazırlanmış, sipariş üzerine hazırlanan benzersiz takıları satın alın. Sınırsız Kâr Potansiyeli Olan Viral, Yüksek Marjlı, Kişiselleştirilmiş Ürünler Satabilirsiniz.
TPOP
tpop.com
Kişiselleştirilmiş ürünler için çevreye duyarlı e-ticaret. TPOP mağazanızı açın, ücretsizdir. Shopify, Etsy ve WooCommerce entegrasyonları.
Printway
printway.io
PRINTWAY Web Sitesi: https://www.printway.io E-ticaret sektörünün önde gelen Talep Üzerine Baskı Gerçekleştirme Platformlarından biri olan Printway, dünya çapında 500'den fazla ürün ve 1000'den fazla SKU ile dünya çapında talep üzerine Baskı gerçekleştirme hizmetini gururla sunmaktadır. . Üretim den...
CustomCat
customcat.com
CustomCat ile özel ürünler yaratın ve satın, markanızı oluşturun ve Şeritlerinizi Kazanın!
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com, Web2Print sağlayıcıları, e-ticaret platformları, kuruluşlar, yayıncılar, küresel markalar ve dünya çapındaki diğer işletmeler için önde gelen Yazdırma API'sidir. Cloudprinter.com ofisleri Hollanda, Danimarka ve Ukrayna'da bulunmaktadır. Cloudprinter.com halihazırda 104 ülkede 170 b...
Printcart
printcart.com
Printcart, hem baskı işinizi tanıtmanıza hem de tasarım ve baskı hizmetlerinizi çevrimiçi olarak satmanıza yardımcı olacak modüller içerir.
Brandly
brandly.com
Kolaylaştırılmış iş akışları ve her siparişte ücretsiz gönderim ile birden fazla çalışanın kartvizitlerini yönetmek, düzenlemek ve sipariş etmek için ücretsiz bir marka portalı sağlayan çevrimiçi kartvizit yazdırma çözümü.
Dastomize
dastomize.com
Dastomize, WooCommerce, Shopify ve diğer özel e-Ticaret platformları için güvenilir, bulut tabanlı Hepsi Bir Arada Etkileşimli Kişiselleştirme ve Büyüme Hızlandırma Yönetim Platformu'dur (PGAM), e-Ticaret ve İsteğe Bağlı Baskı işletmelerinin ürün iş akışlarını, pazarlama otomasyonunu yönetmesine yar...
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint, iş formları, üstün kaliteli klasörler, kırtasiye malzemeleri, kartvizitler, çıkartmalar, posterler, el ilanları ve daha fazlasını sunan çevrimiçi bir baskı şirketidir. Kişiselleştirilmiş, çevrimiçi baskı hizmetleri - özel baskı.
instantprintuk
instantprint.co.uk
Anında baskı yapıyoruz. İşinizi gerçekten alan tek çevrimiçi baskı şirketiyiz. Bunun nedeni, harika baskılar oluşturmanıza yardımcı olmak için yukarıda ve öteye gidecek, yetenekli insanlardan oluşan arkadaş canlısı bir grup olmamızdır. Müşterilerinize mümkün olan en iyi şekilde ulaşmak istediğinizi ...
Gooten
gooten.com
Gooten, e-Ticaret işletmeleri için akıllı bir tedarik zinciri işletiyor. İster binlerce mağaza işleten bilinen bir marka, ister genişlemeye hazır, hızla büyüyen bir işletme olsun, her şeyi kapsamaktayız. Markalarımız getirdiğimiz verimliliklerden övgüyle söz ediyor. Gelişmiş API'mizi kullanarak tek ...
Merchsmith
merchsmith.com
Çevrimiçi tasarım yapın! Markalı ürünlerinizi tek bir yerde özelleştirin, görselleştirin ve hayata geçirin. Anlık fiyatlar ve teslim tarihi. Merchsmith'in promosyon ürünleri.