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Talep Üzerine Yazdırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Belçika
Talep üzerine baskı (POD) yazılımı, e-ticaret işletmelerinin gömlek, kupa ve bez çantalar gibi satın alma sonrasında otomatik olarak üretilen özelleştirilmiş ürünler sunmasına olanak tanır. Bu sistem, minimum sipariş miktarı ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin yalnızca müşteri satın alma işlemi yaptıktan sonra maliyete maruz kalmasına olanak tanıyarak B2B şirketleri için mükemmel bir seçimdir. Her bir ürün sağlayıcı tarafından üretilir, yerine getirilir ve gönderilir; bu da süreci kolaylaştırır ve satıcının zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlar. POD yazılımı, e-ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek satıcıların müşteri siparişlerini yönetmeleri için bir ön uç pazar oluşturur. POD çözümleri, doğrudan nakliye ve baskı gerçekleştirme yazılımlarıyla benzerlikler taşısa da, özelleştirilmiş ürünleri büyük ölçekte otomatik olarak üretme ve yerine getirme yetenekleri nedeniyle öne çıkıyor.
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VistaPrint
vistaprint.com
VistaPrint, dünya çapındaki küçük işletmelerin pazarlama ortağıdır ve onlara hayallerini gerçekleştirmeleri için güç verir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerin yüksek kaliteli tasarım ve pazarlama ürünleriyle güvenilir görünmelerine ve kendilerini güvenilir hissetmelerine yardımcı oluyoruz.
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
Printful
printful.com
Çevrimiçi olarak özel ürünler oluşturun ve satın. Fikirlerinizi kalıcı bir izlenim bırakan birinci sınıf ürünlere dönüştürün
Spocket
spocket.co
Spocket, ABD ve AB tedarikçilerinden en iyi ürünleri stoksuz satışla kolayca göndermeye başlamanıza olanak tanır. Ücretsiz başlayın ve Spocket'in neden sürekli olarak 5 yıldız aldığını görün.
CafePress
cafepress.com
Herkesin benzersiz kimliğini ve tutkularını özel tişörtler, çıkartmalar, posterler, kahve kupaları ve daha fazlasıyla kutlayın. Herkes hoş karşılanır.
Gelato
gelato.com
Gelato, kişiye özel ürünlerin yerel üretimi ve dağıtımı için dünyanın en büyük ağını oluşturdu. Birlikte yaratıcılığı hayata ve işe taşıyoruz.
Moo
moo.com
MOO dünya çapındaki müşterileri için harika tasarım ve baskılar üretiyor. Pazarlama ve/veya promosyon amaçlı kullanım için ürünler tasarlayın ve yazdırın.
ShineOn
shineon.com
Geleneksel takı yöntemleri kullanılarak saf gümüşle hazırlanmış, sipariş üzerine hazırlanan benzersiz takıları satın alın. Sınırsız Kâr Potansiyeli Olan Viral, Yüksek Marjlı, Kişiselleştirilmiş Ürünler Satabilirsiniz.
TPOP
tpop.com
Kişiselleştirilmiş ürünler için çevreye duyarlı e-ticaret. TPOP mağazanızı açın, ücretsizdir. Shopify, Etsy ve WooCommerce entegrasyonları.
Printway
printway.io
PRINTWAY Web Sitesi: https://www.printway.io E-ticaret sektörünün önde gelen Talep Üzerine Baskı Gerçekleştirme Platformlarından biri olan Printway, dünya çapında 500'den fazla ürün ve 1000'den fazla SKU ile dünya çapında talep üzerine Baskı gerçekleştirme hizmetini gururla sunmaktadır. . Üretim den...
CustomCat
customcat.com
CustomCat ile özel ürünler yaratın ve satın, markanızı oluşturun ve Şeritlerinizi Kazanın!
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com, Web2Print sağlayıcıları, e-ticaret platformları, kuruluşlar, yayıncılar, küresel markalar ve dünya çapındaki diğer işletmeler için önde gelen Yazdırma API'sidir. Cloudprinter.com ofisleri Hollanda, Danimarka ve Ukrayna'da bulunmaktadır. Cloudprinter.com halihazırda 104 ülkede 170 b...
Printcart
printcart.com
Printcart, hem baskı işinizi tanıtmanıza hem de tasarım ve baskı hizmetlerinizi çevrimiçi olarak satmanıza yardımcı olacak modüller içerir.
Brandly
brandly.com
Kolaylaştırılmış iş akışları ve her siparişte ücretsiz gönderim ile birden fazla çalışanın kartvizitlerini yönetmek, düzenlemek ve sipariş etmek için ücretsiz bir marka portalı sağlayan çevrimiçi kartvizit yazdırma çözümü.
Dastomize
dastomize.com
E-Ticaret, Doğrudan Tüketiciye Markalar, Stoksuz Satış ve Talep Üzerine Baskı işletmeleri için geniş ölçekte Hepsi Bir Arada Etkileşimli Kişiselleştirme ve Büyüme Hızlandırma Yönetim Platformu (PGAM). Dijital Büyüme Kolaylaştı!
instantprintuk
instantprint.co.uk
Anında baskı yapıyoruz. İşinizi gerçekten alan tek çevrimiçi baskı şirketiyiz. Bunun nedeni, harika baskılar oluşturmanıza yardımcı olmak için yukarıda ve öteye gidecek, yetenekli insanlardan oluşan arkadaş canlısı bir grup olmamızdır. Müşterilerinize mümkün olan en iyi şekilde ulaşmak istediğinizi ...
Gooten
gooten.com
E-ticareti Güvenle Ölçeklendirin. İşletmeler için ve markanızın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulmuş daha güvenilir bir talep üzerine baskı çözümü.
Merchsmith
merchsmith.com
Çevrimiçi tasarım yapın! Markalı ürünlerinizi tek bir yerde özelleştirin, görselleştirin ve hayata geçirin. Anlık fiyatlar ve teslim tarihi. Merchsmith'in promosyon ürünleri.
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint, iş formları, üstün kaliteli klasörler, kırtasiye malzemeleri, kartvizitler, çıkartmalar, posterler, el ilanları ve daha fazlası için çevrimiçi bir baskı şirketidir. Kişiselleştirilmiş, çevrimiçi baskı hizmetleri - özel baskı.