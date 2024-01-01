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Baskı Gerçekleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kanada
Web'den baskıya hizmetler olarak da bilinen baskı gerçekleştirme hizmetleri, çevrimiçi baskı öğelerinin yönetimini ve depolanmasını kolaylaştırmak için hem yazılım hem de hizmetleri içeren kapsamlı bir çözüm sağlar. Bu, siparişlerin alınması, belirtilen öğelerin toplanması, paketleme, nakliye ve siparişlerin tamamının doğrulanması gibi görevleri gerektirir. Böyle bir çözüm, işletmelerin, pazarlama malzemeleri, kartvizitler ve şirket içinde üretilmesi pratik olmayabilecek benzersiz öğeler de dahil olmak üzere, çeşitli basılı materyalleri büyük miktarlarda verimli bir şekilde üretmelerine yardımcı olur. Baskı gerçekleştirme araçları çok yönlüdür ve çeşitli iş ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir. Eksiksiz bir çözüm olarak işlev görebilir veya önemli veya özel projelerin yönetilmesine odaklanabilirler. Şirketler bu araçları kullanarak kaynaklarının işlerinin diğer kritik yönlerine tahsisini optimize edebilir ve baskı lojistiğiyle ilgili endişeleri hafifletebilir.
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VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçların...
Gelato
gelato.com
Gelato, küresel e-ticaret satıcıları adına talep üzerine özelleştirilmiş ürünlerin yerel üretimi için dünyanın en büyük platformudur. Misyonumuz, hızla büyüyen yaratıcı ekonomiyi, yerel üretim ve özelleştirilmiş herhangi bir ürünün gezegendeki herhangi bir tüketiciye bir gecede teslimatı ile güçlend...
Printcart
printcart.com
Printcart, hem baskı işinizi tanıtmanıza hem de tasarım ve baskı hizmetlerinizi çevrimiçi olarak satmanıza yardımcı olacak modüller içerir.
CafePress
cafepress.com
Herkesin benzersiz kimliğini ve tutkularını özel tişörtler, çıkartmalar, posterler, kahve kupaları ve daha fazlasıyla kutlayın. Herkes hoş karşılanır.
Kotis Design
kotisdesign.com
Sektör lideri bir swag sağlayıcısıyız ve markaların dünya çapında swag oluşturmasına, satmasına ve göndermesine yardımcı olmak için ölçeklenebilir bir e-Ticaret platformu sunan bir teknoloji ortağıyız. İK ekiplerinden satış ve pazarlama süreçlerine kadar, iş akışınıza swag'in entegre edilmesine ve d...
Lob
lob.com
Lob, işletmelerin müşterilerine zamanında, kişiselleştirilmiş, otomatik çevrimdışı iletişimler göndermesine olanak tanıyan doğrudan posta ve adres doğrulama API'leri sağlar.
Printfection
printfection.com
Printfection, swag ve markalı ürünlerin satın alınmasını, yönetilmesini ve dağıtımını kolaylaştıran bir swag yönetim platformudur. Zendesk, BetterHelp, Hinge ve Gusto gibi müşteriler, promosyonları müşterilere, potansiyel müşterilere, çalışanlara ve etkinliklere kolayca göndermek için bizi kullanıyo...
Brandly
brandly.com
Kolaylaştırılmış iş akışları ve her siparişte ücretsiz gönderim ile birden fazla çalışanın kartvizitlerini yönetmek, düzenlemek ve sipariş etmek için ücretsiz bir marka portalı sağlayan çevrimiçi kartvizit yazdırma çözümü.
Packhelp
packhelp.com
Packhelp'te herkesin e-ticaret, perakende ve markalar için tamamen özel markalı ambalaj sipariş etmesini son derece kolaylaştırıyoruz. Çevrimiçi web uygulamamızda kendi ambalajınızı tasarlamanız 5 dakikadan az sürer. Sunduğumuz minimum sipariş miktarı sadece 30 adettir ve bunları 14 gün içinde tesli...
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint, iş formları, üstün kaliteli klasörler, kırtasiye malzemeleri, kartvizitler, çıkartmalar, posterler, el ilanları ve daha fazlasını sunan çevrimiçi bir baskı şirketidir. Kişiselleştirilmiş, çevrimiçi baskı hizmetleri - özel baskı.
instantprintuk
instantprint.co.uk
Anında baskı yapıyoruz. İşinizi gerçekten alan tek çevrimiçi baskı şirketiyiz. Bunun nedeni, harika baskılar oluşturmanıza yardımcı olmak için yukarıda ve öteye gidecek, yetenekli insanlardan oluşan arkadaş canlısı bir grup olmamızdır. Müşterilerinize mümkün olan en iyi şekilde ulaşmak istediğinizi ...
Primoprint
primoprint.com
Çevrimiçi bir yazıcı olan Primorpint, baskı, tasarım, teknoloji ve üstün ABD merkezli müşteri hizmetleri konusunda uzmanlaşmıştır. Primoprint tek bir hedefle kuruldu; baskı satın alma deneyimini daha iyi hale getirmek. Primoprint, müşterilerimiz için sipariş sürecini basitleştirmeye, üretim iş akışı...
Podbase
podbase.com
Podbase, benzersiz bir şekilde özel telefon kılıfları ve Macbook, iPad, Airpods kılıfları gibi kişiselleştirilmiş teknoloji aksesuarları üretmeye odaklanan, talep üzerine baskı sağlayıcısıdır. Tasarımlarınızı yükleyin ve cihazlarına kişisel bir dokunuş katmak isteyenler için özel olarak tasarlanmış ...
Merchsmith
merchsmith.com
Çevrimiçi tasarım yapın! Markalı ürünlerinizi tek bir yerde özelleştirin, görselleştirin ve hayata geçirin. Anlık fiyatlar ve teslim tarihi. Merchsmith'in promosyon ürünleri.
Grow Mail
growmail.com
Mahallenizdeki müşterileri %50 daha az maliyetle hedefleyin Özel İndirim Bölgesi posta programımıza uygun olup olmadığını görmek için hedef posta kodunuzu girin.
Direct Mail Manager
directmailmanager.com
Hedeflenen isteğe bağlı kartpostalları ve mektupları geniş ölçekte otomatikleştirin ve bunları 24 saat içinde posta akışına alın.
Propago
propago.com
Propago'nun Pazarlama Varlık Yönetimi Platformu, Baskı Üreticilerinin ve Markaların, pazarlama varlıklarını gelişmiş iş kurallarını uygulayan akıllı bir pazarlama merkezi altına getirmesine olanak tanır. Çalışanlar tüm pazarlama kataloğuna (baskı, promosyon, giyim ve dijital) erişebilir, ürünlerini ...
Ace Displays
acedisplays.com
Ace Displays, ticari fuarlarda kullanılan çeşitli ürünlerin profesyonel üreticisi ve indirimli perakendecisidir. Ace Displays, eksiksiz bir showroom ve üretim tesisiyle Los Angeles, CA'da bulunmaktadır.
UPrinting
uprinting.com
UPrinting, işletmelere kartvizitlerden kartpostallara, çıkartma ve etiketlere, tabela ve pankartlara, ambalaj malzemelerine ve daha fazlasına kadar özel baskı ürünleri konusunda yardımcı olur. Ücretsiz dosya provası ve hızlı yazdırma geri dönüşü.