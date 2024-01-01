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Fiyatlandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ekvador
Şirketler, ürünleri ve hizmetleri için en uygun fiyatlandırma stratejilerini formüle etmek, denetlemek ve değerlendirmek için fiyatlandırma çözümlerinden yararlanır. Başlangıçtaki ürün ve hizmet fiyatları genellikle ERP veya CRM sistemlerinde belirlense de, fiyatlandırma yazılımı, indirim ve indirim seçeneklerinin yanı sıra, satış ekiplerinin fiyatlandırmayı bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine olanak tanıyan esnek işlevler sunar. Bu yazılım, fiyatlandırma stratejisinin satış karlılığı üzerindeki etkilerinin izlenmesine olanak tanıyan güçlü veri analizi araçlarını içerir. Bu analitik içgörü, şirketlerin kazanma oranlarını artırmalarına ve işlemlerinde marjları maksimuma çıkarmalarına yardımcı olur. Fiyatlandırma çözümleri, başlangıç fiyat listelerinin geliştirilmesine veya satış temsilcilerine belirli satış senaryolarına göre uyarlanmış dinamik fiyatlandırma sunulmasına yardımcı olabilir. Bu çözümler, CRM, ERP, e-ticaret ve CPQ sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve öncelikli olarak fiyatlandırma verilerinin merkezi depoları olarak ERP veya CRM ile entegrasyona odaklanır. Bu entegrasyon, satış müzakere sürecine dahil olan tüm paydaşlar arasında fiyatlandırma bilgilerinin paylaşımını kolaylaştırır.
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Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. BT Hizmet Sağlayıcılarının zamandan tasarruf etmesine ve gelirleri artırmasına yardımcı olan nakit teklifi platformu. Teklif-nakit sürecinizi bugün yükseltin. Kazandıran satış tekliflerini dakikalar içinde gönderin. Quoter, satış ekiplerine...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
Paddle
paddle.com
Paddle, SaaS için eksiksiz ödeme, vergi ve abonelik çözümü sunar. Bir araya gelip parçalı bir ödeme yığını sürdürmek yerine, tek bir platformda "bunu sizin için yapıyoruz" ve size tek bir veri kaynağı ve gelir gerçeği sunuyoruz. Ödemeler, ödemeler, abonelik yönetimi, faturalandırma ve yenilemelerden...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...
Togai
togai.com
Togai'nin güvenilir ölçüm ve faturalandırma platformuyla kullanıma dayalı fiyatlandırma modellerini başlatın. Her boyuttaki ölçeği yönetebilecek şekilde oluşturulmuş kullanıma dayalı faturalandırma altyapısı.
Pricer24
pricer24.com
Pricer24, markaların ve çevrimiçi mağazaların kategori yöneticilerine yönelik bir Kurumsal SaaS BI çözümüdür. Şirket, müşterilere, kendi tekliflerini karşılaştırmak ve karşılaştırmak, ürün konumlandırmalarını kıyaslamak ve rekabetçi bir şekilde konumlanmalarını sağlamak için büyük veri kümelerini dü...
Recurrency
recurrency.com
Recurrency, kurumsal kaynak planlama (ERP) sisteminiz için bir satış ve fiyatlandırma otomasyon platformudur. Recurrency, kolaylaştırılmış iş akışlarından her sayfada göz açıp kapayıncaya kadar yükleme sürelerine kadar hız için oluşturulmuş ERP'lere yönelik otomasyon platformudur. ERP'nizin ara bell...
PriceAgent
priceagent.com
Yazılımımızla fiyatlandırmayı optimize edin. Kullanıcı soruları yanıtlıyor, anketler oluşturuyor ve veri topluyoruz. Algoritmamız kaliteyi sağlar ve içgörüleri grafikler halinde görüntüler. Demografik özellikleri ve tercihleri karşılaştırın. Özel bilgiler için 2.000 ila 4.000 ABD Doları arasında f...
Stigg
stigg.io
Stigg, uygulaması kolay, uyarlanabilir bir fiyatlandırma ve paketleme yönetimi platformudur. Gereksiz karmaşıklığı ve gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırıyoruz, böylece herhangi bir fiyatlandırma planını yalnızca birkaç dakika içinde uygulayabilirsiniz. Tüm doğru soyutlamaları ve entegrasyonları hal...
ProductEngine
productengine.app
Fiyat listenizi gerçek zamanlı olarak tüm paydaşlarla paylaşın. Fiyatlandırmanızı birleştirmek ve iş otomasyonu yolculuğunuzu başlatmak için ProductEngine'i kullanın!
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve paz...
QuickLizard
quicklizard.com
Quicklizard'ın yapay zeka fiyatlandırma optimizasyon platformu, çok kanallı perakendecilerin fiyatlandırma ve promosyonlarını otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Quicklizard ile perakendeciler fiyatlarının her zaman iş hedefleriyle uyumlu olduğunu bilir. Her SKU için doğru fiy...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...
Spresso
spresso.com
Perakendeciler tarafından fiyatlandırma, veri gizliliği, müşteri LTV'si ve kayıp ile ilgili gerçek dünyadaki zorluklara yanıt olarak geliştirilen Spresso modüler SaaS çözümleri. Spresso içgörüleri, makine öğrenimi, gelişmiş analitik ve yapay zekadan yararlanarak verilerinizdeki kârın kilidini açar
ParityDeals
paritydeals.com
ParityDeals API ile ürün fiyatlandırmanızı ve promosyonlarınızı kolaylaştırın API'miz, konuma dayalı fiyatlandırma, festivaller ve daha fazlasını içeren kapsamlı veritabanımıza gerçek zamanlı erişim sunarak ürününüzün işlevselliğini geliştirmenizi kolaylaştırır ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim...
Competitoor
competitoor.com
Rakip fiyat istihbaratı hizmetidir. Rakiplerinizin fiyatlarını takip ederek fiyat stratejinizi belirlemenize yardımcı oluyoruz.
Boardfy
boardfy.com
Dünyanın en hızlı fiyat takip ve dinamik fiyatlandırma platformu Boardfy, rakiplerinizi veya distribütörlerinizi takip etmenize, otomatik fiyat değişiklikleri yapmanıza, Google Alışveriş kampanyalarınızı optimize etmenize ve çok daha fazlasına olanak tanır!
Minderest
minderest.com
Minderest, Fiyat ve Katalog istihbaratında Avrupa lideri, 40'tan fazla ülkede 400'den fazla müşteri. 2012 yılında kurulan Minderest, piyasadaki ilk Fiyat İstihbaratı şirketleri arasında yer aldı. Minderest, rakiplerinin fiyatlarına ihtiyaç duyan perakendecilerle ve dağıtım kanallarında fiyatlandırma...
ProPricer
propricer.com
ProPricer, teklif fiyatlandırmasının geliştirilmesi, sunulması, değerlendirilmesi, müzakere edilmesi ve denetlenmesinde verimliliği ve doğruluğu en üst düzeye çıkarmak için çözümler üretmek üzere oluşturulmuş bir teklif fiyatlandırma yazılımıdır. ProPricer, geçmiş teklif verilerinin depolanmasından ...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC, birçok seyahat ve perakende sektöründeki müşterilere web verilerinin çıkarılması ve analizini sunarak rekabetçi veri pazarında öncü olmuştur. QL2, isteğe bağlı veri toplama, fiyat izleme, ürün çeşidi optimizasyonu, ürün eşleştirme ve eyleme geçirilebilir bilgiler yoluyla gerçek re...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge, çeşitli sektörlerde gelişmiş fiyat belirleme için kullanılan bir fiyat optimizasyonu ve yönetimi yazılımıdır. Araç, fiyat iyileştirme fırsatlarını bulmanıza, fiyat etkinliğini ölçmenize yardımcı olur ve yerleşik veya özel raporlar aracılığıyla fiyatlandırmanın zaman içindeki etkisine iliş...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve e-Ticaret fiyatlandırma merkezinizdir. E-ticaret işletmelerinin rakiplerini anlamalarına ve satış performansını artırmak için fiyatı kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz rakip fiyat takibi, fiyat bilgisi ve dinamik fiyatlandırma konusunda BlackCurve'a güveniyor.
tgndata
tgndata.com
tgndata'nın Rekabetçi Fiyat analizi, çevrimiçi rekabetin 4 ana ekseninin tamamını kapsayan, e-Ticaret pazarını ve her şirketin sahip olduğu rakipleri/satıcıları gerçek zamanlı olarak izleyen, her şey dahil, premium eksiksiz bir pakettir. Fiyatlandırma zekası çözümümüzle rakiplerinizin verilerini ayr...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomati...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor, Amazon, Walmart ve e-pazaryerlerindeki markalar ve satıcılar için "önce yapay zeka" optimizasyon ve istihbarat platformudur. Feedvisor'ın platformu ve uzman ekibi, sınıfının en iyisi reklam kampanyası optimizasyonu, patentli fiyatlandırma teknolojisi, marka ve içerik yönetimi ve veri dest...
Prisync
prisync.com
Fortune 500'deki KOBİ'ler, ayrıntılı C düzeyi analizler elde etmek ve bir haftalık kahve parasından daha az bir ücret karşılığında satış büyümesini ve kar marjlarını ortalama %20'den fazla artırmak için A-oyunlarını yürütmek için Prisync'in verilerine güveniyor. 5 yıldızlı 7/24 çevrimiçi müşteri des...
Salesbricks
salesbricks.com
İşletmeniz için fiyat teklifi-nakit yönetimi, iç satış ve self-servis pazara açılma hareketlerini yönetmenin daha iyi bir yolu
WorkRails
workrails.com
WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, üreticiler için tasarlanmış ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Uçtan uca satış yazılımımız, müşterilerinizin hedeflerini üretim yeteneklerinizle kusursuz bir şekilde hizalar ve tüm satış süreçlerinizi tek platformda birleştirir. In Mind ...