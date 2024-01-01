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Fiyatlandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bolivya

Şirketler, ürünleri ve hizmetleri için en uygun fiyatlandırma stratejilerini formüle etmek, denetlemek ve değerlendirmek için fiyatlandırma çözümlerinden yararlanır. Başlangıçtaki ürün ve hizmet fiyatları genellikle ERP veya CRM sistemlerinde belirlense de, fiyatlandırma yazılımı, indirim ve indirim seçeneklerinin yanı sıra, satış ekiplerinin fiyatlandırmayı bireysel müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine olanak tanıyan esnek işlevler sunar. Bu yazılım, fiyatlandırma stratejisinin satış karlılığı üzerindeki etkilerinin izlenmesine olanak tanıyan güçlü veri analizi araçlarını içerir. Bu analitik içgörü, şirketlerin kazanma oranlarını artırmalarına ve işlemlerinde marjları maksimuma çıkarmalarına yardımcı olur. Fiyatlandırma çözümleri, başlangıç ​​fiyat listelerinin geliştirilmesine veya satış temsilcilerine belirli satış senaryolarına göre uyarlanmış dinamik fiyatlandırma sunulmasına yardımcı olabilir. Bu çözümler, CRM, ERP, e-ticaret ve CPQ sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve öncelikli olarak fiyatlandırma verilerinin merkezi depoları olarak ERP veya CRM ile entegrasyona odaklanır. Bu entegrasyon, satış müzakere sürecine dahil olan tüm paydaşlar arasında fiyatlandırma bilgilerinin paylaşımını kolaylaştırır.

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Quoter

Quoter

quoter.com

BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...

Paddle

Paddle

paddle.com

Paddle, SaaS için eksiksiz ödeme, vergi ve abonelik çözümü sunar. Bir araya gelip parçalı bir ödeme yığını sürdürmek yerine, tek bir platformda "bunu sizin için yapıyoruz" ve size tek bir veri kaynağı ve gelir gerçeği sunuyoruz. Ödemeler, ödemeler, abonelik yönetimi, faturalandırma ve yenilemelerden...

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...

Togai

Togai

togai.com

Togai'nin güvenilir ölçüm ve faturalandırma platformuyla kullanıma dayalı fiyatlandırma modellerini başlatın. Her boyuttaki ölçeği yönetebilecek şekilde oluşturulmuş kullanıma dayalı faturalandırma altyapısı.

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Pricer24, markaların ve çevrimiçi mağazaların kategori yöneticilerine yönelik bir Kurumsal SaaS BI çözümüdür. Şirket, müşterilere, kendi tekliflerini karşılaştırmak ve karşılaştırmak, ürün konumlandırmalarını kıyaslamak ve rekabetçi bir şekilde konumlanmalarını sağlamak için büyük veri kümelerini dü...

PriceAgent

PriceAgent

priceagent.com

Yazılımımızla fiyatlandırmayı optimize edin. Kullanıcı soruları yanıtlıyor, anketler oluşturuyor ve veri topluyoruz. Algoritmamız kaliteyi sağlar ve içgörüleri grafikler halinde görüntüler. Demografik özellikleri ve tercihleri ​​karşılaştırın. Özel bilgiler için 2.000 ila 4.000 ABD Doları arasında f...

Stigg

Stigg

stigg.io

Stigg, uygulaması kolay, uyarlanabilir bir fiyatlandırma ve paketleme yönetimi platformudur. Gereksiz karmaşıklığı ve gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırıyoruz, böylece herhangi bir fiyatlandırma planını yalnızca birkaç dakika içinde uygulayabilirsiniz. Tüm doğru soyutlama ve entegrasyonları hallett...

ProductEngine

ProductEngine

productengine.app

Fiyat listenizi gerçek zamanlı olarak tüm paydaşlarla paylaşın. Fiyatlandırmanızı birleştirmek ve iş otomasyonu yolculuğunuzu başlatmak için ProductEngine'i kullanın!

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve paz...

Recurrency

Recurrency

recurrency.com

Recurrency, kurumsal kaynak planlama (ERP) sisteminiz için bir satış ve fiyatlandırma otomasyon platformudur. Recurrency, kolaylaştırılmış iş akışlarından her sayfada göz açıp kapayıncaya kadar yükleme sürelerine kadar hız için oluşturulmuş ERP'lere yönelik otomasyon platformudur. ERP'nizin ara bell...

QuickLizard

QuickLizard

quicklizard.com

Quicklizard'ın yapay zeka fiyatlandırma optimizasyon platformu, çok kanallı perakendecilerin fiyatlandırma ve promosyonlarını otomatikleştirmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor. Quicklizard ile perakendeciler fiyatlarının her zaman iş hedefleriyle uyumlu olduğunu bilir. Her SKU için doğru fiy...

Dealavo

Dealavo

dealavo.com

Dealavo, çevrimiçi mağazalar ve markalar için e-ticaret analitiği çözümleri sağlayıcısıdır. E-mağazalar için fiyat izleme ve otomasyon, üreticiler için ise DPSM (Dağıtım, Fiyatlandırma, Raf, Mağazacılık) çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Dealavo, 32 pazardaki şirketlerle işbirliği yaparak hem ulus...

Spresso

Spresso

spresso.com

Perakendeciler tarafından fiyatlandırma, veri gizliliği, müşteri LTV'si ve kayıp ile ilgili gerçek dünyadaki zorluklara yanıt olarak geliştirilen Spresso modüler SaaS çözümleri. Spresso içgörüleri, makine öğrenimi, gelişmiş analitik ve yapay zekadan yararlanarak verilerinizdeki kârın kilidini açar

ParityDeals

ParityDeals

paritydeals.com

ParityDeals API ile ürün fiyatlandırmanızı ve promosyonlarınızı kolaylaştırın API'miz, konuma dayalı fiyatlandırma, festivaller ve daha fazlasını içeren kapsamlı veritabanımıza gerçek zamanlı erişim sunarak ürününüzün işlevselliğini geliştirmenizi kolaylaştırır ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim...

Competitoor

Competitoor

competitoor.com

Rakip fiyat istihbaratı hizmetidir. Rakiplerinizin fiyatlarını takip ederek fiyat stratejinizi belirlemenize yardımcı oluyoruz.

Boardfy

Boardfy

boardfy.com

Dünyanın en hızlı fiyat takip ve dinamik fiyatlandırma platformu Boardfy, rakiplerinizi veya distribütörlerinizi takip etmenize, otomatik fiyat değişiklikleri yapmanıza, Google Alışveriş kampanyalarınızı optimize etmenize ve çok daha fazlasına olanak tanır!

Minderest

Minderest

minderest.com

Minderest, Fiyat ve Katalog istihbaratında Avrupa lideri, 40'tan fazla ülkede 400'den fazla müşteri. 2012 yılında kurulan Minderest, piyasadaki ilk Fiyat İstihbaratı şirketleri arasında yer aldı. Minderest, rakiplerinin fiyatlarına ihtiyaç duyan perakendecilerle ve dağıtım kanallarında fiyatlandırma...

ProPricer

ProPricer

propricer.com

ProPricer, teklif fiyatlandırmasının geliştirilmesi, sunulması, değerlendirilmesi, müzakere edilmesi ve denetlenmesinde verimliliği ve doğruluğu en üst düzeye çıkarmak için çözümler üretmek üzere oluşturulmuş bir teklif fiyatlandırma yazılımıdır. ProPricer, geçmiş teklif verilerinin depolanmasından ...

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

QL2 Software, LLC, birçok seyahat ve perakende sektöründeki müşterilere web verilerinin çıkarılması ve analizini sunarak rekabetçi veri pazarında öncü olmuştur. QL2, isteğe bağlı veri toplama, fiyat izleme, ürün çeşidi optimizasyonu, ürün eşleştirme ve eyleme geçirilebilir bilgiler yoluyla gerçek re...

Price Edge

Price Edge

priceedge.eu

PriceEdge, çeşitli sektörlerde gelişmiş fiyat belirleme için kullanılan bir fiyat optimizasyonu ve yönetimi yazılımıdır. Araç, fiyat iyileştirme fırsatlarını bulmanıza, fiyat etkinliğini ölçmenize yardımcı olur ve yerleşik veya özel raporlar aracılığıyla fiyatlandırmanın zaman içindeki etkisine iliş...

BlackCurve

BlackCurve

blackcurve.com

BlackCurve e-Ticaret fiyatlandırma merkezinizdir. E-ticaret işletmelerinin rakiplerini anlamalarına ve satış performansını artırmak için fiyatı kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz rakip fiyat takibi, fiyat bilgisi ve dinamik fiyatlandırma konusunda BlackCurve'a güveniyor.

tgndata

tgndata

tgndata.com

tgndata'nın Rekabetçi Fiyat analizi, çevrimiçi rekabetin 4 ana ekseninin tamamını kapsayan, e-Ticaret pazarını ve her şirketin sahip olduğu rakipleri/satıcıları gerçek zamanlı olarak izleyen, her şey dahil, premium eksiksiz bir pakettir. Fiyatlandırma zekası çözümümüzle rakiplerinizin verilerini ayr...

TrackStreet

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomati...

Feedvisor

Feedvisor

feedvisor.com

Feedvisor, Amazon, Walmart ve e-pazaryerlerindeki markalar ve satıcılar için "önce yapay zeka" optimizasyon ve istihbarat platformudur. Feedvisor'ın platformu ve uzman ekibi, sınıfının en iyisi reklam kampanyası optimizasyonu, patentli fiyatlandırma teknolojisi, marka ve içerik yönetimi ve veri dest...

Prisync

Prisync

prisync.com

Fortune 500'deki KOBİ'ler, ayrıntılı C düzeyi analizler elde etmek ve bir haftalık kahve parasından daha az bir ücret karşılığında satış büyümesini ve kar marjlarını ortalama %20'den fazla artırmak için A-oyunlarını yürütmek için Prisync'in verilerine güveniyor. 5 yıldızlı 7/24 çevrimiçi müşteri des...

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

İşletmeniz için tekliften nakde dönüşümü, iç satışları ve self servis pazara açılma hareketlerini yönetmenin daha iyi bir yolu

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl...

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, üreticiler için tasarlanmış ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Uçtan uca satış yazılımımız, müşterilerinizin hedeflerini üretim yeteneklerinizle kusursuz bir şekilde hizalar ve tüm satış süreçlerinizi tek platformda birleştirir. In Mind ...

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