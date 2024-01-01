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Basın Bülteni Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Curaçao
Basın bülteni dağıtım yazılımına yönelik bir platform, basın bültenlerini ve benzer duyuruları gazeteciler, blog yazarları ve haber ajansları gibi çeşitli medya kuruluşlarına yayar. Halkla ilişkiler (PR) firmaları ve dahili PR ekipleri, medyada yer almayı güvence altına almak amacıyla şirket haberlerini ilgili haber kanallarına yaymak için bu yazılımı kullanır. Pazarlama departmanları, basın bültenlerinin kampanyaları ve arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmaları üzerindeki etkisini değerlendirmek için bu araçları kullanır. Bazı basın bülteni dağıtım yazılımları kendi haber hizmeti hizmetlerini sunarken, ortam öncelikle haberleri çeşitli platformlara ileten bağımsız hizmetlerden oluşur. Bazı dağıtım çözümleri aynı zamanda şirketlere, basın bültenlerini barındırmak ve dağıtmak için markalı bir çevrimiçi haber merkezi kurma ve özelleştirme olanağı da sağlar. Basın bülteni dağıtım yazılımının önemli bir kısmı, medyayı ve etkileyicileri hedeflemeye yönelik medya izleme yazılımı ve/veya araçlarının işlevlerini içerir.
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MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Business Wire
businesswire.com
Haber bülteni dağıtımı ve mevzuat açıklama hizmetlerinde dünya lideri olan Business Wire, kapsamlı bir halkla ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri çözümleri paketi sunmaktadır. Müşterilerin haber dağıtım hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya güçlü bir şekilde odaklanan Business Wire ekibi, sonuç sağ...
Coinscribble
coinscribble.com
Coinscribble nedir? Coinscribble, kripto, blockchain, Web3 ve NFT sektörlerine yönelik bir basın bülteni haber hizmeti platformudur. Coinscribble, Web3 şirketlerinin önde gelen kripto medyası ve CoinTelegraph, CoinMarketCap, Benzinga, Binance, Yahoo Finance ve daha fazlası gibi haber platformlarında...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newsworthy.ai ekibi tarafından oluşturulan Newswriter.ai, dakikalar içinde ilgi çekici ve göz alıcı basın bültenleri oluşturmanıza yardımcı olan GPT-3 OpenAI destekli üretken yapay zeka basın bülteni yazma aracıdır. Düzenlemenin her zaman insan eliyle yapılması önerilir; hiçbir zaman yalnızca yapay ...
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire, dünyanın her yerindeki insanlara kısa, erişilebilir ve ilgili siber güvenlik haberleri ve siber güvenlik podcast'leri sunan bağımsız bir sestir.
ClickPress
click.press
Mükemmel tek tıklama özellikleriyle WordPress sitenizde bir profesyonel gibi ustalaşın. Sitenizin potansiyelinin kilidini açın ve olağanüstü bir çevrimiçi varlık için sınırsız performansın ve hızlı yüklemenin keyfini çıkarın.
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News, Afganistan'dan ve dünyanın dört bir yanından güncel ve doğru haberler sunan lider bir haber platformudur. Deneyimli gazetecilerden oluşan ekibimiz, okuyucularımıza güvenilir ve tarafsız haberler sunmaya kendini adamıştır. Ayrıca, özellikle Afgan kızlarının eğitimi söz konusu olduğunda iyi...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
Prezly
prezly.com
Prezly, modern kurum içi PR ekipleri ve ajansları için hepsi bir arada bir hikaye anlatma aracıdır. Prezly ile, Word belgeleri, ağır eklentiler içeren düz metin e-postaları ve giderek uzayan Excel elektronik tabloları gibi birden fazla güncelliğini kaybetmiş araçla hokkabazlık yaparak zamandan tasar...
PR Newswire
prnewswire.com
PR Newswire'ın haber dağıtımı, hedefleme, izleme ve pazarlama çözümleri, dünya genelindeki hedef kitlelerle bağlantı kurmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olur.
PR Wire Pro
prwirepro.com
250'den fazla haber sitesine Basın Bülteni Dağıtımı - 24 Saat Editör Ekibi - Hızlı Dağıtım - (800)460-2502 Hem Google hem de Apple News, ABC ve NBC Bağlı Kuruluş Ağları, CBS ve FOX bağlı kuruluşları, Digital Journal ve yüzlerce kişiye hızlı basın bülteni dağıtımı ek haber ağları. Web sitenizin Googl...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire, 2015 yılında Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones ve diğer önde gelen finans ve kurumsal haber kuruluşlarından eski üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Her gün yayınlanan ve dağıtılan binlerce basın bülteniyle rekabet tüm zamanların en yüksek se...
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...
Press Hook
presshook.com
Press Hook, şirketlerin yalnızca birkaç tıklamayla yüksek kaliteli basın bültenleri oluşturmasına yardımcı olan ücretsiz bir basın bülteni oluşturma aracıdır. Araç, kullanıcıların basın bülteni bilgilerini hızlı bir şekilde girmelerine ve anında profesyonel görünümlü bir basın bülteni oluşturmaların...
JournoLink
journolink.com
İşletmenizi basına duyurmanın en hızlı ve en kolay yolu olan JournoLink, küçük işletmenizin büyük kitlelerle iletişim kurmasına yardımcı olacak, kullanımı kolay, öğrenmesi kolay bir tanıtım yazılımıdır. Basın bülteni dağıtımı, çevrimiçi yayın, medya talepleri ve basın odası. JournoLink, PR'a yeni ba...
eReleases
ereleases.com
İsteyen gazetecilere basın bülteni dağıtımı. Ölçülebilir sonuçlar artı PR Newswire. Küçük işletme müşterilerimiz bizi en iyi şekilde değerlendiriyor.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Basın Bülteni Newswire, hedef kitlenize ulaşmak ve ziyaretçileri, satışları ve marka bilinirliğini yönetmek için haberlerini sosyal medya ve geleneksel haber kanalları aracılığıyla yaymak isteyen işletmelere yönelik bir basın bülteni dağıtım hizmetidir.
PR.com
pr.com
PR.com, işletmeler, ürünler ve hizmetler dizini, basın bülteni dağıtımı ve daha fazlasıyla işletmenizi tanıtabileceğiniz bir web sitesidir. PR.com, tek noktadan alışveriş yapan bir ticari pazar yeridir.
Chainwire
chainwire.org
Chainwire, kripto para birimi ve blockchain endüstrisine yönelik bir haber yayını sendikasyon hizmetidir. Kripto para projeleri, blockchain şirketleri, borsalar, yatırım firmaları ve PR ajansları için tasarlanan Chainwire, basın bültenlerinin hiper hedefli kripto medya kuruluşlarında aynı anda yayın...
PR.co
pr.co
pr.co, PR ekiplerinin medyada görünürlüğü ve marka bilinirliğini artırmasına ve olumlu bir itibar oluşturmasına yardımcı olmak için güzel tasarlanmış çevrimiçi haber odaları ve yazılımlar oluşturur. Çevrimiçi haber odalarımız şirketinizin kilometre taşlarını parlatır ve gazetecilerden yatırımcılara ...
Newswire
newswire.com
Newswire, müşterilerine marka bilinirliği oluşturmaya, medyada yer almaya, çevrimiçi görünürlüğü artırmaya, arama motoru optimizasyonu performansını iyileştirmeye, satış oluşturmaya ve daha fazlasına yardımcı olan basın bülteni dağıtım hizmetleri sağlayan bir medya teknolojisi şirketidir. Newswire, ...
PRWeb
prweb.com
PRWeb, "basın bültenini" büyük şirketler tarafından kullanılan pahalı bir araçtan, her büyüklükteki kuruluşun haberlerini internette dağıtması, çevrimiçi görünürlüğünü artırması ve müşteri çekmesi için ucuz ama son derece etkili bir yönteme dönüştürdü.
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile, sektörde başka hiçbir yerde bulamayacağınız hizmet ve destek sunan, müşteri odaklı haber kaynağı ve düzenleyici dosyalama ekibinizdir. Kapsamlı ağlarımız, haberleri dünya çapındaki yatırımcılar, analistler ve kurumlardan oluşan bir kitleye dağıtırken, büyük komisyoncu terminallerine, finan...
Wiztrust
wiztrust.com
İletişim Etkinleştirme Platformu. Wiztrust, iç ve dış iletişimi basitleştirmek için oluşturulmuş çok kanallı bir dağıtım platformudur. İçeriğinizi herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir paydaşa yaymak için tek bir araç. Wiztrust'un bulut tabanlı çözümü Disney, Allianz, KPMG, Amundi, L'Oréal, BIC,...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim uzmanları için tüm medya kuruluşlarını izleyerek, özel haber izleme veritabanlarına ve yenilikçi TV haber kırpma ve medya analiz hizmetlerine erişmenizi sağlar.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill önde gelen gerçek zamanlı medya istihbarat platformudur. Alex Northcott'un deneyimli halkla ilişkiler ve sektör profesyonellerinden oluşan ekibini yenilikçi teknolojiyle birleştiren Roxhill, günümüzün hızlı hareket eden pazarında ihtiyaç duyduğunuz medya analizlerini ve bilgileri sağlar.
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire, müşteri desteğine olan olağanüstü bağlılığıyla PR dağıtım hizmeti sektörünü olumlu yönde şekillendirdi. İletişim harcamalarınızdan daha iyi getiri elde edebilmeniz için daha fazla erişim ve daha fazla görünürlük sunuyoruz. Marka bilinirliğinizi çevrimiçi ortamda genişletin ve sektörünüzde...
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite, izleyicilerimizi AI, Kripto ve Oyun gibi yeni ortaya çıkan teknolojiler konusunda eğitmeye ve teknoloji endüstrisinden en son haberleri sunmaya odaklanan bir teknoloji medya yayınıdır.
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net, farklı ülkelerden yüzlerce medya kuruluşunun günlük olarak kullandığı bir PR ve basın bülteni dağıtım yazılımıdır. Publifix.net ile halkla ilişkiler ve pazarlama ekipleri, içeriklerini yalnızca birkaç tıklamayla binlerce bağlı gazeteciyle kolayca paylaşabilir. En iyi dağıtım sonuçların...
PRShots
prshots.com
Çevrimiçi resim/video ve basın bülteni kütüphanesi PRshots, basının ve etki sahibi kişilerin yüksek çözünürlüklü görsellere, videolara ve basın bültenlerine erişmesine olanak tanıyan harika bir araçtır. Resimlerinizi ve basın bültenlerinizi barındırmak için PRshots'ı seçerseniz, Next, Marks and Spen...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng, hedef kitleye göre Nijerya'nın 1 numaralı çevrimiçi ve eğlence haber yayıncısıdır ve aylık 20 milyondan fazla benzersiz okuyucunun haber ihtiyaçlarını web sitemiz aracılığıyla karşılamaktadır. Eğlence, iş dünyası, politika, güncel olaylar ve insanların ilgisini çeken hikayeler de dahil olm...
PR Fire
prfire.com
Haberleri dağıtmak ve fark edilmek için PR Fire'ı kullanın! Google'da Daha Üst Sıralara Çıkın Satışları Artırın Markanızı Oluşturun Profilinizi Yükseltin Daha Fazla Görünür Olun Otorite Olun
3BL Media
3blmedia.com
3BL Media, dünyanın önde gelen şirketleri için amaca yönelik iletişimler sağlar. Rakipsiz dağıtım, liderlik ve editoryal platformlarımız, küresel sürdürülebilir işletmeye ilham veriyor ve destekliyor; 10 milyondan fazla değişim yaratıcıya ulaşıyor.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
Faselis Growth, küçük işletmelere basın bültenlerini doğrudan ulusal ve yerel medyaya hızlı bir şekilde göndermenin kolay bir yolunu sağlar. Kategorideki diğer pek çok hizmetten farklı olarak Faselis Growth, kolayca keşfedilebilen bölümlere ayrılmış medya listeleri, doldurulması kadar doldurulması d...
PressPog
presspog.com
PressPog, mükemmel dağıtım ve kullanım kolaylığı sağlamak için SEO Optimize Edilmiş bir basın bülteni hizmetidir. Piyasadaki fiyatlara baktığımızda çoğu zaman bunu karşılamanın çok zor olduğunu görüyoruz. Ekibimiz, basın bültenlerini uygun maliyetli hale getirmek, sizin için makale yazmayı dahil ede...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire, finans ve fintech şirketlerine yönelik bir haber yayını platformudur. Hiper-hedefli bir yaklaşım kullanan şirketler, finans dünyasının önde gelen medya kuruluşları hakkında haber yayınlamak için FinanceWire'ı kullanıyor.
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire, işletmelerin uluslararası haber ajanslarına ulaşmasına ve APNews, MarketWatch, Yahoo! gibi saygın medya kuruluşlarında yayın yapmasına yardımcı olan bir basın bülteni şirketidir. News, AsiaOne ve 500'den fazla medya uç noktası. Teknolojinin gücü ve müşteri memnuniyetine olan...
PRnews.io
prnews.io
PRNEWS.IO, sponsorlu içeriğin dünya çapındaki çevrimiçi medyaya garantili olarak yerleştirilmesini sağlar. Platform, potansiyel ortaklarınız ve yatırımcılarınız arasındaki farkındalığı artırmanıza, satışlarınızı artırmanıza ve bağlantı gücü kazanmanıza yardımcı olacaktır. Artık haberlerinizi veya hi...
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE® çevrimiçi dağıtım platformu, iletişim profesyonellerine günlük faaliyetleri için daha basit ve daha verimli bir iş akışı sağlar. İletişim profesyonellerinin artık Basın Bültenlerini dağıtabilecekleri, bir Haber Odası oluşturabilecekleri ve tek bir düğmeye basarak etkinliklerini planlayab...
Wizikey
wizikey.com
Wizikey nedir? Wizikey bir medya izleme ve halkla ilişkiler yazılımıdır. Şirketlere, farklı medyalarda medya takibi, trendler ve dünya genelinde rekabet istihbaratı ve basın bülteni dağıtımına ilişkin içgörüler konusunda yardımcı olur. Ayrıca PR profesyonellerinin doğru muhabir grubunu bulmasına, öz...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
2003 yılında kurulan Mynewsdesk, işletmelerin gazeteciler, etkileyiciler, müşteriler ve diğer önemli paydaşlarla etkileşim kurması için modern bir dijital PR çözümü sunuyor. Hepsi bir arada PR platformu, haber ve içerik oluşturmayı ve dağıtmayı, sektörde ve medyada söylenenleri izlemeyi ve sonuçları...