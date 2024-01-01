Basın Bülteni Dağıtım Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Aruba En Popüler Son Eklenenler

Basın bülteni dağıtım yazılımına yönelik bir platform, basın bültenlerini ve benzer duyuruları gazeteciler, blog yazarları ve haber ajansları gibi çeşitli medya kuruluşlarına yayar. Halkla ilişkiler (PR) firmaları ve dahili PR ekipleri, medyada yer almayı güvence altına almak amacıyla şirket haberlerini ilgili haber kanallarına yaymak için bu yazılımı kullanır. Pazarlama departmanları, basın bültenlerinin kampanyaları ve arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmaları üzerindeki etkisini değerlendirmek için bu araçları kullanır. Bazı basın bülteni dağıtım yazılımları kendi haber hizmeti hizmetlerini sunarken, ortam öncelikle haberleri çeşitli platformlara ileten bağımsız hizmetlerden oluşur. Bazı dağıtım çözümleri aynı zamanda şirketlere, basın bültenlerini barındırmak ve dağıtmak için markalı bir çevrimiçi haber merkezi kurma ve özelleştirme olanağı da sağlıyor. Basın bülteni dağıtım yazılımının önemli bir kısmı, medyayı ve etkileyicileri hedeflemeye yönelik medya izleme yazılımı ve/veya araçlarının işlevlerini içerir.