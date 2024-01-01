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Sunum Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cibuti
Sunum yazılımı, görsel sunumlar oluşturmak, düzenlemek ve sunmak için tasarlanmış dijital bir araçtır. Kullanıcıların metin, resim, grafik ve multimedya öğelerini yapılandırılmış ve ilgi çekici bir formatta birleştirmesine olanak tanır. Yaygın olarak iş toplantıları, akademik dersler ve topluluk önünde konuşmalar için kullanılan sunum yazılımı, sunum yapan kişilerin bilgileri etkili bir şekilde iletmesine, izleyici katılımını artırmasına ve slayt gösterileri veya etkileşimli sunumlar aracılığıyla iletişimi kolaylaştırmasına olanak tanır.
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Google Slides
google.com
Google Slaytlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı bir ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir sunum programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve e-tablo olan Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'ı da içerir. Google Slaytlar bir w...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Microsoft PowerPoint'in çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Sunuları OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft PowerPoint, Robert Gaskins ve Dennis Austin tarafından Forethink, Inc. adlı bir yazılım şirketinde oluşturulan bir sunum ...
VEED
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine v...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturun ve paylaşın. Sway, etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturmaya yönelik, kullanımı kolay bir dijital hikaye anlatma uygulamasıdır. Yerleşik tasarım motoru, birkaç dakika içinde profesyone...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote, Apple Inc. tarafından iWork üretkenlik paketinin bir parçası olarak geliştirilen bir sunum yazılımı uygulamasıdır. En son büyük güncelleme olan Mac için Keynote'un 10. Sürümü Mart 2020'de yayınlandı. 27 Ocak 2010'da Apple, Keynote'un yeni bir sürümünü duyurdu. Tamamen yeni bir dokunmatik ar...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai, dakikalar içinde çarpıcı sunumlar oluşturmayı kolaylaştıran çevrimiçi bir sunum oluşturucudur. Yapay zeka destekli tasarımla oluşturulmuş yüzlerce akıllı slayta sahiptir, böylece kullanıcılar fikirlerini etkili ve verimli bir şekilde sunabilirler. Platformda özelleştirilebilir şablonl...
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve...
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show, sunumları daha akıllı bir şekilde oluşturmanıza, işbirliği yapmanıza, sunmanıza, yayınlamanıza ve yayınlamanıza olanak tanır. Fikirlerinizin yankı bulmasını sağlayın: Show, temiz ve düzenli bir arayüz tasarımı sağlayarak hikayelerinizin merkezde yer almasını sağlar. Sunumlarınız için dikk...
Prezi
prezi.com
Prezi, Budapeşte, San Francisco ve Riga'da ofisleri bulunan, 2009 yılında kurulmuş bir Macar sunum yazılımı şirketidir. Nisan 2018 itibarıyla Prezi'nin 100 milyondan fazla kullanıcısı vardı ve 3,5 milyardan fazla izlenen 325 milyondan fazla halka açık sunum hazırlamıştı. Times.Prezi kelimesi Macarca...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizl...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, derecelendirilmiş AI video oluşturma platformudur. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamandan ve bütçeden %80'e kadar tasarruf sağlıyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, kullanıcılara minimum zaman ve çabayla yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve web siteleri oluşturmaları için en iyi çevrimiçi araçları sunan, hepsi bir arada bir markalama platformudur. Bir tasarım ekibini işe almadan benzersiz ve akılda kalıcı bir marka olu...
Slidesgo
slidesgo.com
Freepik Company'nin bir kolu olan Slidesgo, 2019'da net bir tutkuyla doğdu: kolayca düzenlenebilir ve yüksek kaliteli Google Slaytlar ve Powerpoint şablonlarının tasarımını hem görsel hem de tematik olarak her türden izleyiciye erişilebilir kılmak. Profesyonel ve özelleştirilebilir şablonlarla insan...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart, görseller tasarlamak ve videoları yeniden kullanmak için sezgisel, kullanımı kolay bir görsel iletişim platformudur. İnfografik, sunum, el ilanı, poster ve rapor oluşturucusu, iletişimcilerin önemli hikayeler anlatmasına ve fark yaratmasına yardımcı olur. Etkili sunumlarla fikrinizi akta...
PresentationAI
presentations.ai
Sunumlar için ChatGPT - Dakikalar içinde güzel tasarlanmış sunumlar oluşturun. Sunumlar.ai, basit bir bilgi isteminden, Word veya PDF dosyasından, Youtube videolarından, ayrıntılı taslaklardan ve daha fazlasından desteler oluşturmanıza olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir sunum oluşturucudur. Çar...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage, yapay zekayı kullanarak sunumlar, belgeler ve web siteleri oluşturmaya yardımcı olan çok yönlü bir araçtır. Bu yapay zeka destekli teknoloji, öncelikle iş akışını geliştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir sunum tuvali olarak işlev görüyor. Kullanıcıların kolaylıkla dina...
Decktopus
decktopus.com
Gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle desteklenen hepsi bir arada sunum yazılımı Decktopus AI ile sunumların geleceğini deneyimleyin. Yapay zeka tarafından oluşturulan taslaklar, slayt içeriği, resimler, simgeler, slayt öğeleri ve hatta slayt notları ve komut dosyalarıyla Decktopus AI, sunum tasarımı v...
Vyond
vyond.com
Zahmetsizce Uzman Sonuçlar. Saniyeler İçinde İlgi Çekici Videolar Oluşturun. Vyond, bir video prodüksiyon stüdyosunun gücünü (senaryo yazımından bitmiş videoya kadar) parmaklarınızın ucuna getiren yapay zeka destekli video oluşturma platformudur. Basit bir metin isteminden anında kaba bir video oluş...
Pitch
pitch.com
Pitch, modern ekiplere yönelik işbirlikçi sunum yazılımıdır. Gerçek zamanlı işbirliğine, akıllı iş akışlarına ve sezgisel tasarım özelliklerine odaklanan Pitch, ekiplerin güzel sunumlar oluşturup sunmasını hızlı ve keyifli hale getirir ve herkesin uzmanlar tarafından hazırlanan şablonlardan ilham al...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean, yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için bir satış konuşması tasarım platformudur. Çevrimiçi sunum araçlarımız, yapay zeka sunum yazılımıyla veya iş uzmanları ve tasarımcılardan oluşan bir ekiple profesyonel slaytlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Üretken yapay zeka ve sizin tarafınızdan desteklenen metinden videoya dönüştürme. Rephrase Studio, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldıran, birkaç dakika içinde dijital avatarla profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir metinden videoya oluşturma platformudur.
Elai.io
elai.io
Elai.io, kurumsal öğrenmeye yönelik Hepsi Bir Arada AI video oluşturma platformudur. Fujitsu, Beiersdorf, Generali ve diğerleri gibi önde gelen şirketlerin de aralarında bulunduğu 2000'den fazla müşterinin güvendiği Elai, bir kameraya, stüdyoya veya yeşil ekrana ihtiyaç duymadan, dijital sunum yapan...
Slides
slides.com
Slaytlar, doğrudan tarayıcınızdan erişebileceğiniz modern sunum araçlarından oluşan bir pakettir. Geleneksel sunum yazılımlarının aksine herhangi bir şey indirmenize gerek yoktur. Hayranlık uyandıran bir sunum hazırlamak için ortak çalışanlarla çalışmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Promo
promo.com
Özümüzde, müşterilerimize videolarla her şeyi tanıtma yetkisi verme kararlılığımız var. Her ölçekteki işletmenin vizyonlarını sınırsız bir şekilde tanıtabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, etkili bir şekilde tanıtım yapmak için gereken tüm yaratıcı varlıkları ve araçları sağlamak için çok ça...
Office Timeline
officetimeline.com
Hiç kimse her hafta gözden geçirme toplantıları için proje zaman çizelgeleri oluşturup güncellemek için saatler harcamayı sevmez. Office Timeline, karmaşık proje verilerini saniyeler içinde PowerPoint zaman çizelgelerine, Gantt şemalarına ve program yol haritalarına dönüştürmenize yardımcı olan basi...
Colossyan
colossyan.com
Colossyan'da öğrenmenin geleceği yapay zeka videolarıyla inşa edildi. Colossyan'ın kullanımı kolay AI video platformu, öğrenme ve geliştirme içeriği oluşturma ortamını yeniden şekillendiriyor. Novartis, Continental, WSP ve Paramount gibi önde gelen şirketlere katılın ve pahalı çekimlere, planlama g...
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm ...
DocHipo
dochipo.com
Ücretsiz Grafik Tasarım Yazılımı. Pazarlamacılar ve İçerik Oluşturucular için. Markanızı pazarlamak ve daha fazla iş kazanmak için birkaç dakika içinde çarpıcı infografikler, el ilanları, posterler, afişler ve sosyal paylaşımlar oluşturun.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap, akıllı telefonların ve bilgisayarların öğrenmeyi harika ve etkili kılan olağanüstü öğrenme araçları haline gelme olasılığını en üst düzeye çıkaran etkileşimli bir platformdur. bir sınıf veya uzaktan. İndirilecek bir uygulama yok, kurulacak hiçbir şey yok: Öğrenciler akıllı telefonlarından, ...
Hour One
hourone.ai
Hour One, tüm iş akışlarını yapay zeka destekli tek bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturmada devrim yaratıyor. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketler içeren, pazarın en gerçekçi avatarlarıyla gurur duyuyoruz. Her markaya göre özelleştirilebilen şab...
Ludus
ludus.one
Ludus, yaratıcı profesyoneller için gelişmiş bir sunum aracıdır. Sanki Sketch ve Keynote'un bulutta bir bebeği varmış gibi.
Haiku Deck
haikudeck.com
Haiku Destesi, güzel sunumlar oluşturmanın ve paylaşmanın hızlı ve kolay yoludur. Mashable tarafından "Pinterest sunumları için Instagram" olarak selamlanan uygulama, tasarım konusunda zorluk yaşayanların bile dinleyicilerinizle bağlantı kuracak, sosyal medya akışınızı güzelleştirecek, blogunuzu gör...
Slidemodel
slidemodel.com
Profesyonel PowerPoint şablonları ve slayt tasarımlarıyla ilgi çekici sunumlar oluşturun. Sunumunuza benzersiz bir görünüm kazandırmak için PPT şablonlarını kullanın.
Plus
plusdocs.com
Plus AI, doğrudan Google Slaytlar'da sunumlar oluşturmanıza, düzenlemenize ve tasarlamanıza yardımcı olan bir AI sunum oluşturucudur. Plus AI ile, iş için profesyonel sunumlar hazırlamak, mevcut varlıkları ve içeriği ekibinizle paylaşmak ve her zamankinden daha hızlı slayt desteleri oluşturmak için ...
Personate AI
personate.ai
Personate, Sentetik İnsanları kullanan bir Yapay Zeka Video Oluşturma platformudur. Personate ile ekipleriniz için kamera olmadan Öğrenme ve Gelişim İçeriği için Video Sunumları oluşturabilir ve yalnızca metin yazarak bir İnsanın konuşmasını sağlayabilirsiniz. Bu sizi pahalı Video Prodüksiyon mali...
Ceros
ceros.com
Ceros, tasarımcıların geliştiricilere ihtiyaç duymadan animasyonlu, etkileşimli içerik oluşturduğu, işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı bir dijital tuvali kapsayan bulut tabanlı bir platformdur. 2012 yılında kurulan girişim, yatırımcılardan 3 milyon dolar topladı ve ilk yılında ShopBazaar, Mini, Ste...
emaze
emaze.com
Emaze, sunum yazılımında dünya liderlerinden biridir ve bireylere ve şirketlere dakikalar içinde daha iyi, daha ilgi çekici hikaye anlatımı oluşturma olanağı sağlar. Benzersiz patentli teknolojimiz, tasarım bilgisine sahip olsun veya olmasın, herhangi bir kullanıcının, hem masaüstü hem de mobil ciha...
Slideoo.ai
slideoo.ai
SlideooAI, kullanıcıların uzun metin, pdf ve web sitesi URL'lerinden yapay zekayı kullanarak 1 - 2 dakika içinde benzersiz, profesyonel sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir SaaS platformudur. Platformumuz kusursuz işbirliğini, ekip çalışmasını teşvik etmek ve kullanıcılarımızın kolektif zekasın...
PresentationGPT
presentationgpt.com
SunumGPT, saniyeler içinde yüksek kaliteli sunumlar oluşturan, yapay zeka destekli bir sunum oluşturucudur. Yapay zeka algoritmalarını desteklemek ve etkileyici sunumlar oluşturmak için mevcut en gelişmiş dil oluşturma modelleri olan GPT-4'ü kullanır. Araç, PowerPoint ve Google Slaytlar ile sorunsu...
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar, etkili iş sunumları ve içerik sunumu için yapay zeka destekli bir çözümdür. Satış sunumlarınızı, ürün demolarınızı, pazarlama, eğitim ve diğer içeriklerinizi kolaylıkla paylaşabilir ve dönüşüm elde edebilirsiniz. Sununuzu yükleyin, herhangi bir dilde bir komut dosyası oluşturun, sesle...
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
Premast
premast.com
Premast Plus, markalı tasarımlar oluşturmanıza olanak tanır ve PowerPoint içindeki marka varlıklarınıza erişmenizi sağlar. Marka varlıklarınızı, dosyalarınızı ve tasarımlarınızı yönetin, paylaşın ve kullanın. Yalnızca varlık kitaplığımızı genişletmekle kalmadık, yeni entegrasyonlar ekledik, kullanıc...
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Bir arkadaşınızla sürükleyici bir video deneyimi yaratın. Diğer görüntülü görüşme uygulamaları yüzünüz ile baktığınız şey arasında seçim yapmanızı sağlar. OOO ile önünüzde olanı filme alabilir ve gerçek zamanlı tepkinizi aynı ekranda paylaşabilirsiniz, böylece aksiyonun ortasında olursunuz.
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her sektör ve iş rolü için geçerli, kullanımı kolay, sürükleyip bırakan animasyonlu bir video oluşturucudur. Hedef kitlenizi büyüleyen ve eğiten profesyonel kalitede animasyonlu videolar oluşturun. Bütçenizi zorlamadan dikkat çekmek ve kalabalığ...
Youengage
youengage.me
Dönüştüren etkileşimli deneyimler yaratın. Kod yok. Mobil uyumlu testler, anketler, akıllı formlar, hesap makineleri, canlı Soru-Cevap, etkileşimli sanal etkinlikler ve çok daha fazlasını oluşturun. Geri bildirim ve kullanıcı katılımı toplamaya yönelik eşzamanlı ve eşzamansız yöntemleri birleştirin.
PandaSuite
pandasuite.com
En etkileşimli kod gerektirmeyen oluşturucu. Parisli bir ekip tarafından geliştirilen ve 2015 yılında piyasaya sürülen PandaSuite, bir satır kod olmadan uygulamalar ve etkileşimli deneyimler oluşturmaya yönelik basit ve yaratıcı bir SaaS platformudur. PandaSuite Studio'yu kullanarak görsel olarak ya...
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro, PowerPoint'te raporlarla veya iş sunumlarıyla çalışan herkes için tasarlanmış bir PowerPoint eklentisidir. Grunt, PowerPoint kullanırken dört önemli alanda gelişmenize yardımcı olabilir: → Daha verimli çalışın → Slaytlarınızın kalitesini artırın → İş akışınızı geliştirin ve stresi azaltın...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc, iş profesyonelleri için statik PDF'lere ve sunumlara önde gelen alternatiftir. Storydoc, sunum sunumlarından tek sayfalık raporlara ve tekliflere kadar, yapay zekayı kullanarak güzel ve ilgi çekici sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır. Satış ve pazarlama araçlarınızla güçlü entegrasyonlar sa...
Slideform
slideform.co
Slideform, sunumlarınızı otomatik pilota alır. Verileri slaytlara kopyalayıp yapıştırmaktan bıktınız mı? Slayt formu içeriği, verileri, grafikleri ve grafikleri sunum slaytlarınıza bağlar. Slideform ile işletmeler, markalama ve stil yönergelerini uygularken çok kısa bir sürede özelleştirilmiş, veri ...
Doratoon
doratoon.com
Doratoon, birkaç dakika içinde profesyonel kullanıma yönelik harika ve ilgi çekici videolar oluşturmaya yönelik, kullanımı kolay bir video oluşturucudur. 2015 yılında bir grup cesur, enerjik ve yaratıcı genç tarafından oluşturulan Doratoon'un şu anda 160'tan fazla ülke ve bölgeyi ve İK, İşletme, Paz...
SlideSpeak
slidespeak.co
Sunumlar oluşturmaya yönelik AI aracı - ChatGPT tarafından desteklenmektedir. SlideSpeak sunumlar oluşturmanıza, sunumları özetlemenize ve çok daha fazlasına olanak sağlar.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
ChatSlide
chatslide.ai
ChatSlide.ai, koçların, eğitmenlerin ve pazarlamacıların profesyonel içerik oluşturması için tasarlanmış uçtan uca bir sunum platformudur. Slaytlara, gönderilere veya avatarlı videolara ihtiyacınız olsun, ChatSlide.ai kullanıcıların herhangi bir kaynaktan yalnızca 5 saniye içinde doğru içerik oluştu...
encaptiv
encaptiv.com
encaptiv'in hepsi bir arada sunum, satış ve pazarlama platformu, sunumlar ve iş hedefleri arasındaki boşluğu doldurarak akıllı otomasyon yoluyla etkileşimi, üretkenliği ve sonuçları artırır.
SlideMagic
get.slidemagic.com
SlideMagic iş sunumları yapmak için web tabanlı bir araçtır.
Symu
symu.co
Symu, web tasarımcıları için kullanımı kolay bir araçtır. Sistemimizin yardımıyla projelerinizi bir tarayıcıda sunabilirsiniz. Hepsi çok kolay! Müşterileriniz projenin herhangi bir yerine yorum ekleyebilir; eklenen her yorum, iş akışını hızlandıracak bir göreve dönüşür!