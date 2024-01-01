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Sunum Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bouvet Adası
Sunum yazılımı, görsel sunumlar oluşturmak, düzenlemek ve sunmak için tasarlanmış dijital bir araçtır. Kullanıcıların metin, resim, grafik ve multimedya öğelerini yapılandırılmış ve ilgi çekici bir formatta birleştirmesine olanak tanır. Yaygın olarak iş toplantıları, akademik dersler ve topluluk önünde konuşmalar için kullanılan sunum yazılımı, sunum yapan kişilerin bilgileri etkili bir şekilde iletmesine, izleyici katılımını artırmasına ve slayt gösterileri veya etkileşimli sunumlar aracılığıyla iletişimi kolaylaştırmasına olanak tanır.
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Google Slides
google.com
Google Slaytlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı bir ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir sunum programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve e-tablo olan Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'ı da içerir. Google Slaytlar bir w...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Microsoft PowerPoint'in çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Sunuları OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft PowerPoint, Robert Gaskins ve Dennis Austin tarafından Forethink, Inc. adlı bir yazılım şirketinde oluşturulan bir sunum ...
VEED
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine v...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturun ve paylaşın. Sway, etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturmaya yönelik, kullanımı kolay bir dijital hikaye anlatma uygulamasıdır. Yerleşik tasarım motoru, birkaç dakika içinde profesyone...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote, Apple Inc. tarafından iWork üretkenlik paketinin bir parçası olarak geliştirilen bir sunum yazılımı uygulamasıdır. En son büyük güncelleme olan Mac için Keynote'un 10. Sürümü Mart 2020'de yayınlandı. 27 Ocak 2010'da Apple, Keynote'un yeni bir sürümünü duyurdu. Tamamen yeni bir dokunmatik ar...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai, birkaç dakika içinde çarpıcı sunumlar oluşturmayı kolaylaştıran çevrimiçi bir sunum oluşturucudur. Yapay zeka destekli tasarımla oluşturulmuş yüzlerce akıllı slayta sahiptir, böylece kullanıcılar fikirlerini etkili ama verimli bir şekilde sunabilirler. Platformda özelleştirilebilir şa...
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve...
Zoho Show
zoho.com
İlham verecek slaytlar, hikayeler ve fikirler. Zoho Show, sunumları daha akıllı bir şekilde oluşturmanıza, işbirliği yapmanıza, sunmanıza, yayınlamanıza ve yayınlamanıza olanak tanır.
Prezi
prezi.com
Prezi, 2009 yılında Budapeşte, San Francisco ve Riga'da ofisleri bulunan bir Macar sunum yazılımı şirketidir. Nisan 2018 itibarıyla Prezi'nin 100 milyondan fazla kullanıcısı vardı ve 3,5 milyardan fazla izlenen 325 milyondan fazla halka açık sunum hazırlamıştı. Times.Prezi kelimesi Macarca "sunum" k...
Mentimeter
mentimeter.com
Gerçek zamanlı oylamayı kullanarak hedef kitlenizle etkileşime geçin. Kurulum veya indirme gerekmez - üstelik ücretsizdir!
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, derecelendirilmiş AI video oluşturma platformudur. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamandan ve bütçeden %80'e kadar tasarruf sağlıyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, kullanıcılara minimum zaman ve çabayla yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve web siteleri oluşturmaları için en iyi çevrimiçi araçları sunan, hepsi bir arada bir markalama platformudur. Bir tasarım ekibini işe almadan benzersiz ve akılda kalıcı bir marka olu...
Slidesgo
slidesgo.com
Sunumlarınızı geliştirmek için ücretsiz Google Slaytlar ve PowerPoint şablonları.
Piktochart
piktochart.com
Güzel infografikler, posterler, raporlar, sunumlar, el ilanları veya sosyal medya grafikleri oluşturmak için oturum açın ve Piktochart'ı kullanın. Tasarım deneyimine gerek yok
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Decktopus
decktopus.com
Decktopus, daha iyi sunumlar oluşturmanıza yardımcı olan modern bir sunum platformudur. Sadece içeriğinize odaklanın ve Decktopus gerisini halleder.
Pitch
pitch.com
Pitch, ekiplerin daha iyi sunumlar oluşturmasına yardımcı olur: işbirliğine dayalı, etkili ve güzel. Erken erişim için kaydolun.
Slidebean
slidebean.com
Slidebean, yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için bir satış konuşması tasarım platformudur. Çevrimiçi sunum araçlarımız, yapay zeka sunum yazılımıyla veya iş uzmanları ve tasarımcılardan oluşan bir ekiple profesyonel slaytlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Vyond
vyond.com
Zahmetsizce Uzman Sonuçlar. Saniyeler İçinde İlgi Çekici Videolar Oluşturun. Vyond, bir video prodüksiyon stüdyosunun gücünü (senaryo yazımından bitmiş videoya kadar) parmaklarınızın ucuna getiren yapay zeka destekli video oluşturma platformudur. Basit bir metin isteminden anında kaba bir video oluş...
Rephrase.ai
rephrase.ai
Üretken yapay zeka ve sizin tarafınızdan desteklenen metinden videoya dönüştürme. Rephrase Studio, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldıran, birkaç dakika içinde dijital avatarla profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir metinden videoya oluşturma platformudur.
Slides
slides.com
Daha iyi sunumlar yapın. Slaytlar, profesyonel slayt desteleri oluşturmanıza olanak tanır ve bunları sunarken harika görünmenizi sağlar.
Elai.io
elai.io
Elai.io, kurumsal öğrenmeye yönelik Hepsi Bir Arada AI video oluşturma platformudur. Fujitsu, Beiersdorf, Generali ve diğerleri gibi önde gelen şirketler de dahil olmak üzere 2000'den fazla müşterinin güvendiği Elai, bir kameraya, stüdyoya veya yeşil ekrana ihtiyaç duymadan, dijital insan sunum yapa...
Office Timeline
officetimeline.com
Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici PowerPoint zaman çizelgeleri oluşturun.
Colossyan
colossyan.com
Colossyan'da öğrenmenin geleceği yapay zeka videolarıyla inşa edildi. Colossyan'ın kullanımı kolay AI video platformu, öğrenme ve geliştirme içeriği oluşturma ortamını yeniden şekillendiriyor. Novartis, Continental, WSP ve Paramount gibi önde gelen şirketlere katılın ve pahalı çekimlere, planlama g...
AhaSlides
ahaslides.com
Sınıflarınız, toplantılarınız ve bilgi geceleriniz için canlı izleyici katılımı platformu. AhaSlides ile konuşun, sesinizi duyurun ve etkileşimin keyfini çıkarın.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap ile etkileşimli sunumlar oluşturun. Herkes katılır ve kurslarınız, eğitimleriniz ve toplantılarınız unutulmaz olur
Ludus
ludus.one
Ludus, yaratıcı profesyoneller için gelişmiş bir sunum aracıdır. Sanki Sketch ve Keynote'un bulutta bir bebeği varmış gibi.
Hour One
hourone.ai
Hour One, tüm iş akışlarını yapay zeka destekli tek bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturmada devrim yaratıyor. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketler içeren, pazarın en gerçekçi avatarlarıyla gurur duyuyoruz. Her markaya göre özelleştirilebilen şab...
Haiku Deck
haikudeck.com
İlham veren sunumlar oluşturun. Bir sonraki sunumunuzu diğer sunum araçlarından 10 kat daha hızlı ve daha güzel oluşturmak için Haiku Destesini kullanın. Ücretsiz kaydolun.
Slidemodel
slidemodel.com
Profesyonel PowerPoint şablonları ve slayt tasarımlarıyla ilgi çekici sunumlar oluşturun. Sunumunuza benzersiz bir görünüm kazandırmak için PPT şablonlarını kullanın.
Ceros
ceros.com
Ceros, tasarımcıların geliştiricilere ihtiyaç duymadan animasyonlu, etkileşimli içerik oluşturduğu, işbirliğine dayalı, gerçek zamanlı bir dijital tuvali kapsayan bulut tabanlı bir platformdur. 2012 yılında kurulan girişim, yatırımcılardan 3 milyon dolar topladı ve ilk yılında ShopBazaar, Mini, Ste...
emaze
emaze.com
Saatler değil dakikalar içinde yüksek kaliteli içerik oluşturma Profesyonelce tasarlanmış şablonlarımızın gücü ve yapay zekanın yardımıyla her şeyi yaratın.
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar, etkili iş sunumları ve içerik sunumu için yapay zeka destekli bir çözümdür. Satış sunumlarınızı, ürün demolarınızı, pazarlama, eğitim ve diğer içeriklerinizi kolaylıkla paylaşabilir ve dönüşüm elde edebilirsiniz. Sununuzu yükleyin, herhangi bir dilde bir komut dosyası oluşturun, sesle...
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Bir arkadaşınızla sürükleyici bir video deneyimi yaratın. Diğer görüntülü görüşme uygulamaları yüzünüz ile baktığınız şey arasında seçim yapmanızı sağlar. OOO ile önünüzde olanı filme alabilir ve gerçek zamanlı tepkinizi aynı ekranda paylaşabilirsiniz, böylece aksiyonun ortasında olursunuz.
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar her sektör ve iş rolü için geçerli, kullanımı kolay, sürükleyip bırakan animasyonlu bir video oluşturucudur. Hedef kitlenizi büyüleyen ve eğiten profesyonel kalitede animasyonlu videolar oluşturun. Bütçenizi zorlamadan dikkat çekmek ve kalabalığ...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc, iş profesyonelleri için statik PDF'lere ve sunumlara önde gelen alternatiftir. Storydoc, sunum sunumlarından tek sayfalık raporlara ve tekliflere kadar, yapay zekayı kullanarak güzel ve ilgi çekici sunumlar oluşturmayı kolaylaştırır. Satış ve pazarlama araçlarınızla güçlü entegrasyonlar sa...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
Doratoon
doratoon.com
Doratoon is an easy-to-use video maker for creating awesome and engaging videos for professional use in minutes. Founded in 2015, formed by a group of brave, energetic, and creative young people, Doratoon now has 1 million + users, covering 160+ countries and regions and some main industries - HR, B...
Xtensio
xtensio.com
Xtensio, ekiplerin kağıtsız iş teminatları oluşturmasının, paylaşmasının, sunmasının ve yönetmesinin en kolay yoludur. 185.000'den fazla danışman, ajans, girişimci ve eğitimci, daha akıllı belgeler oluşturmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için Xtensio'yu kullanıyor. Xtensio'nun bulut tabanlı platf...
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop, iOS, Android veya Windows cihazınızı güçlü bir satış, sunum ve eğitim araç setine dönüştürür. İş arkadaşlarınızın doğrudan cihazlarından indirebilecekleri, sunabilecekleri ve paylaşabilecekleri etkileyici, etkileşimli sunumlar oluşturun. İçeriğinizi güncel, markaya uygun ve karşın...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck, kişiselleştirilmiş içeriği geniş ölçekte sunmak için kurumsal satış, CS katılımı ve pazarlama ekipleriyle ortaklık kuran bir belge anlatım platformudur. Tek bir güçlü çözümde herhangi bir belgeye veya sunuma kolayca ses veya video ekleyin, benzersiz izleme bağlantıları gönderin ve etkileşim...
Prezentor
prezentor.com
Prezentor olarak satışları daha insani hale getirmenin önemine inanıyoruz. Dinamik satış etkinleştirme yazılımımız, satış sunumlarından boyutsal deneyimler yaratarak satış yapma biçimini dönüştürür; böylece daha iyi satış yapabilir ve müşterinizin güvenilir danışmanı olabilirsiniz. Prezentor, müşter...
Beekast
beekast.com
Beekast, etkileşimli ve verimli toplantıların yanı sıra eğitim oturumları ve etkinlikler oluşturmanıza ve kolaylaştırmanıza olanak tanıyan bir toplantı yönetim aracıdır. Piyasadaki en basit çözüm olarak bilinen Beekast, kurulumu hızlı olan etkileşimli etkinlikler aracılığıyla herkesin ekipleriyle et...