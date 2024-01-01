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Sunum Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bangladeş
Sunum yazılımı, görsel sunumlar oluşturmak, düzenlemek ve sunmak için tasarlanmış dijital bir araçtır. Kullanıcıların metin, resim, grafik ve multimedya öğelerini yapılandırılmış ve ilgi çekici bir formatta birleştirmesine olanak tanır. Yaygın olarak iş toplantıları, akademik dersler ve topluluk önünde konuşmalar için kullanılan sunum yazılımı, sunum yapan kişilerin bilgileri etkili bir şekilde iletmesine, izleyici katılımını artırmasına ve slayt gösterileri veya etkileşimli sunumlar aracılığıyla iletişimi kolaylaştırmasına olanak tanır.
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Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Microsoft PowerPoint'in çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Sunuları OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft PowerPoint, Robert Gaskins ve Dennis Austin tarafından Forethink, Inc. adlı bir yazılım şirketinde oluşturulan bir sunum ...
Google Slides
google.com
Google Slaytlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı ofis yazılımı paketinin parçası olarak sunulan bir sunum programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve e-tablo olan Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'ı da içerir. Google Slaytlar bir web uygula...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote, Apple Inc. tarafından iWork üretkenlik paketinin bir parçası olarak geliştirilen bir sunum yazılımı uygulamasıdır. En son büyük güncelleme olan Mac için Keynote'un 10. Sürümü Mart 2020'de yayınlandı. 27 Ocak 2010'da Apple, Keynote'un yeni bir sürümünü duyurdu. Tamamen yeni bir dokunmatik ar...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturun ve paylaşın. Sway, etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturmaya yönelik, kullanımı kolay bir dijital hikaye anlatma uygulamasıdır. Yerleşik tasarım motoru, birkaç dakika içinde profesyone...
Zoho Show
zoho.com
İlham verecek slaytlar, hikayeler ve fikirler. Zoho Show, sunumları daha akıllı bir şekilde oluşturmanıza, işbirliği yapmanıza, sunmanıza, yayınlamanıza ve yayınlamanıza olanak tanır.
Prezi
prezi.com
Prezi, Budapeşte, San Francisco ve Riga'da ofisleri bulunan, 2009 yılında kurulmuş bir Macar sunum yazılımı şirketidir. Nisan 2018 itibarıyla Prezi'nin 100 milyondan fazla kullanıcısı vardı ve 3,5 milyardan fazla izlenen 325 milyondan fazla halka açık sunum hazırlamıştı. Times.Prezi kelimesi Macarca...