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Satış Öncesi Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kolombiya
Satış Öncesi Yönetim ürünlerinde kullanıcı memnuniyetini etkileyen başlıca faktörler "Destek Kalitesi" ve "Kullanım Kolaylığı" olarak tanımlanmaktadır. Bu temel faktörler, bu ürün kategorisinde kullanıcı memnuniyetini en fazla öngören özellikleri dikkatle seçen bir algoritma aracılığıyla değerlendirilir.
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Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bast...
Vivun
vivun.com
B2B satışı değişmeli. Günümüzün satışa dayanıklı alıcılarını şeffaflık ve güvenle kazanın. Vivun'un yapay zeka destekli platformu, işletmelerin alıcı deneyimini yeniden tanımlamasına, rekabette farklılaşmasına ve geliri hızlandırmasına olanak tanıyor. Çözüm organizasyonunun ön planda olmasıyla şirke...
PreSkale
preskale.com
PreSkale, etkili teknik kazanımlar sağlamak amacıyla değerlendirme deneyimlerini kolaylaştırmak ve ürün pazarı içgörülerini takip etmek için PreSales'in CRM ve Ürün eko sistemleriyle entegre olmasına yardımcı olur. 1/ Kazandıran uygulamaları belirlemek için ürün, satış ve müşterilerle senkronize çal...