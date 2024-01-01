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Satış Öncesi Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Orta Afrika Cumhuriyeti

Satış Öncesi Yönetim ürünlerinde kullanıcı memnuniyetini etkileyen başlıca faktörler "Destek Kalitesi" ve "Kullanım Kolaylığı" olarak tanımlanmaktadır. Bu temel faktörler, bu ürün kategorisinde kullanıcı memnuniyetini en fazla öngören özellikleri dikkatle seçen bir algoritma aracılığıyla değerlendirilir.

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Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bast...

Vivun

Vivun

vivun.com

B2B satışı değişmeli. Günümüzün satışa dayanıklı alıcılarını şeffaflık ve güvenle kazanın. Vivun'un yapay zeka destekli platformu, işletmelerin alıcı deneyimini yeniden tanımlamasına, rekabette farklılaşmasına ve geliri hızlandırmasına olanak tanıyor. Çözüm organizasyonunun ön planda olmasıyla şirke...

PreSkale

PreSkale

preskale.com

PreSkale, etkili teknik kazanımlar sağlamak amacıyla değerlendirme deneyimlerini kolaylaştırmak ve ürün pazarı içgörülerini takip etmek için PreSales'in CRM ve Ürün eko sistemleriyle entegre olmasına yardımcı olur. 1/ Kazandıran uygulamaları belirlemek için ürün, satış ve müşterilerle senkronize çal...

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