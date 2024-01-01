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Tahmine Dayalı Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kamerun
Tahmine dayalı analitik yazılımı, geçmiş veri modellerini inceleyerek gelecekteki sonuçları tahmin etmek için içgörüler çıkarır. Veri setlerini inceleyerek istatistiksel analiz ve algoritmaları kullanarak trendleri ve kalıpları belirler. Analistler, karar modellerini oluşturmak için bu yazılımdan yararlanarak işletme yöneticilerine en iyi sonuçları elde etmek için stratejik planlama konusunda yardımcı olur. Tahmine dayalı analiz yazılımı, müşterileri, ürünleri ve iş ortaklarını anlamaktan potansiyel riskleri ve fırsatları saptamaya kadar analistler, iş kullanıcıları, veri bilimcileri ve geliştiricileri içeren çok çeşitli bir kullanıcı tabanına hizmet eder. Bu programlar, kuruluşların hem depolanan hem de gerçek zamanlı büyük verileri kullanarak müşteri davranışlarına ilişkin geriye dönük bir yaklaşımdan ileriye dönük bir yaklaşıma geçiş yapmalarını sağlar. Genellikle kurumsal kullanıcılar için şirket içinde ve bulutta dağıtılabilirler. Tahmine dayalı analiz yazılımlarının çoğu tescilli olsa da açık kaynaklı alternatifler de mevcuttur. Son gelişmeler, iş zekası platformları, ERP sistemleri ve diğer dijital analiz yazılımlarıyla entegrasyonu göstererek, çeşitli alanlarda kullanışlılığını ve erişilebilirliğini artırıyor.
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Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock, Amerikalı bir hazır fotoğraf, hazır film, hazır müzik ve düzenleme araçları sağlayıcısıdır; merkezi New York'tadır. 2003 yılında programcı ve fotoğrafçı Jon Oringer tarafından kurulan Shutterstock, yaklaşık 200 milyon telifsiz stok fotoğraf, vektör grafiği ve ilüstrasyonun yanı sıra li...
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel anal...
Obviously AI
obviously.ai
Açıkçası AI, veri bilimi sürecini basitleştirmek için tasarlanmış kodsuz bir araçtır. Makine öğrenimi modeli oluşturma, sonuçları açıklama ve sonuçları tahmin etme işlevlerini tek bir arayüzde bir araya getirir. Modeller dakikalar içinde doğrudan platformdan oluşturulup dağıtılabilir, böylece gelen...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB, yapay zekayı kurumsal verilerden özelleştirmeye yönelik bir platformdur. MindsDB, verilerinize uygulanacak en doğru son teknoloji ürünü yapay zeka modellerini eğitir, test eder ve ardından seçer; böylece size son derece doğru tahminler ve tahminler sunar.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...
Akkio
akkio.com
Akkio, öncelikle ajanslar ve müşterileri için tasarlanmış, gerçek zamanlı olarak veriye dayalı karar almayı kolaylaştırmayı amaçlayan bir yapay zeka veri platformudur. Verilerin hazırlanması ve temizlenmesi, öngörü ve öngörülerde bulunulması ve performansın değerlendirilmesi dahil ancak bunlarla sın...
Faraday
faraday.ai
Faraday, müşteri davranışını tahmin etmeye odaklanan yapay zeka odaklı bir platformdur. Müşteri katılımını ve davranışını tahmin etmeye özel bir vurgu yaparak, veriye dayalı karar almayı kolaylaştırmak için mevcut iş yığınıyla bütünleşir. Platformun özellikleri arasında yerleşik tüketici verileri y...
Verint
verint.com
Verint Messaging™, mesajlaşmayı dijital müşteri yolculuğuna entegre etmek ve müşterilerle mesajlaşma ve sosyal kanallar aracılığıyla geniş ölçekte görüşmeleri kolaylaştırmak için amaca yönelik tasarlanmış bir çözümdür. Mesajlaşma kanalları için dijital bir müşteri etkileşimi çözümü sunan Verint, tem...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ...
Vertify
vertify.com
Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ek...
Fluidly
fluidly.com
Fluidly, nakit akışından finansmana kadar işletmelerin finansmanını planlama ve yönetme biçimini temelden yeniden düşünmektir. Yani ister nakit paranızı idare etmenin zahmetsiz bir yolunu arayan bir işletme olun, ister müşterilerine daha iyi hizmet vermek isteyen bir muhasebeci olun, size yardımcı o...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoru...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer, makine öğrenimi modellerini geliştirmeye ve dağıtmaya yönelik güçlü bir yazılım aracıdır. Kullanıcıların kapsamlı programlama bilgisi gerektirmeden sinir ağlarını oluşturmasına, eğitmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir arayüz sağlar. Neural Designer, geniş ...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA, küresel üreticilerin fazla envanteri azaltmasına, kritik eksiklikleri önlemesine ve operasyonel komuta oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Platform fabrika merkezlidir ve karmaşık tedarik zincirleri ile envanter operasyonları ile bunların raporlama, analiz ve en...
DataRobot
datarobot.com
Açık. Esnek. Ekibinizin yapay zeka ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. DataRobot, tüm üretken ve tahmine dayalı iş akışlarınızı tek bir güçlü platformda bir araya getirir. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yapay zekayı hızla sağlayın, tüm varlıklarınızı yönetin ve birinci sınıf yapay zeka u...
QuData
qudata.com
QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...
Braincube
braincube.com
Braincube, endüstri için tasarlanmış iş ve uzman uygulamalarına sahip akıllı bir IIoT platform paketidir. Braincube'un platformu ve kullanıma hazır uygulamaları, üreticilerin veri akışlarından ve Büyük Veri analizlerinden anında ve uzun vadeli değer bulmasını sağlar. İşletim yazılımı, Edge aracılığı...
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı...
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. -Birden fazla program/görev için etkileşimli, gerçek zamanlı senkronize prosedürle...
Knowi
knowi.com
Knowi, günümüzün modern verileri için özel olarak tasarlanmış, her büyüklükteki işletmenin ham verilerden öngörü ve eyleme olan mesafeyi önemli ölçüde kısaltmasına olanak tanıyan modern bir iş zekası platformudur. NoSQL, SQL, RDBMS, dosya tabanlı ve API'ler de dahil olmak üzere neredeyse tüm veri ka...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow, B2B pazarlamacıların gelir lideri olmalarına yardımcı olmak için birleşik bir ilişkilendirme, tahmin ve planlama çözümü sağlayan, yapay zeka odaklı bir gelir pazarlama platformudur. InfiniGrow'un platformu, B2B SaaS pazarlama ekiplerinin, herhangi bir pazarlama faaliyetinin iş etkisini o...
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Pecan
pecan.ai
2018 yılında kurulan Pecan, yapay zekanın benimsenmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve tahmine dayalı modellemeyi tüm veriler ve iş ekipleri için erişilebilir hale getirmek için öncü Predictive GenAI'dan yararlanan bir tahmine dayalı analiz platformudur. Üretken yapay zekanın rehberliğinde şirket...
Vortexa
vortexa.com
Kargo akışlarının küresel resmini çizen son teknoloji enerji analitiği. Vortexa ile rekabet öncesi enerji piyasası fırsatlarını belirleyin.
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai, işletmeler için harici verilerin geleceğinde devrim yaratan lider bir tüketici istihbarat platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisini kullanan NWO.ai, mikro trendlerdeki büyük değişiklikleri önceden tahmin edebiliyor ve şirketlere günümüzün sürekli değişen ekosisteminde rekabet etmek içi...
Enveyo
enveyo.com
Enveyo'nun lojistik optimizasyon yazılımıyla nakliye operasyonlarınızı rekabet avantajına dönüştürün ve kârınızı en üst düzeye çıkarın.
Prevedere
prevedere.com
Prevedere bulut tabanlı iş zekası çözümleri, küresel ekonomik verilerin tahmin gücünden yararlanarak benzeri görülmemiş tahmin doğruluğu sağlar.
Predelo
predelo.com
Halihazırda kullandığınız araçlarla doğrudan entegre olarak otomatik pilotta işletmeniz için yapay zeka destekli tahminler ve optimize edilmiş kararlar alın.
Verteego
verteego.com
Verteego'nun yapay zekası verilerinizi gerçek zamanlı olarak analiz eder ve tedarik zincirinizi optimize etmek, pazarlama kampanyanızı güçlendirmek için öneriler üretir.
Discern
discern.io
B2B şirketleri aynı teknoloji platformlarının çoğundan yararlanıyor ve aynı ölçümleri takip etmek istiyor... peki iş zekası yapıları neden tamamen özelleştirilmiş? Bu, ek araçlara, personel sayısına ve birkaç ay veya yıl süren platform tasarımına milyonlarca doların boşa harcanması anlamına gelir. D...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.