PR CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Estonya En Popüler Son Eklenenler

Halkla İlişkiler (PR) CRM yazılımı, iletişim ayrıntılarının saklanmasını ve paydaşlar ve gazeteciler ve blog yazarları gibi etkili kişilerle ilişkilerin yönetimini kolaylaştırır. Halkla ilişkiler ajanslarının ve departmanlarının özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilmiş olan bu yazılım, halkla ilişkiler ekiplerine medya üyeleriyle etkili iletişim kurmak, bir şirketin bireysel etkileyicilerle etkileşim geçmişini izlemek ve halkla ilişkiler kampanyalarıyla etkileşim düzeylerini değerlendirmek için gerekli araçları sağlar. PR CRM yazılımı genellikle basın bülteni dağıtımı ve analiz yazılımı gibi diğer PR çözümleriyle entegre edilir. Medya ve etki sahibi hedefleme araçlarıyla bazı örtüşmeler olmasına rağmen, PR CRM öncelikle mevcut medya ilişkilerinin izlenmesine, düzenlenmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olurken, ikincisi ağırlıklı olarak öncü keşif ve sosyal yardım çabalarına odaklanır.