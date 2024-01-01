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PR CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Arap Emirlikleri
Halkla İlişkiler (PR) CRM yazılımı, iletişim ayrıntılarının saklanmasını ve paydaşlar ve gazeteciler ve blog yazarları gibi etkili kişilerle ilişkilerin yönetimini kolaylaştırır. Halkla ilişkiler ajanslarının ve departmanlarının özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilmiş bu yazılım, halkla ilişkiler ekiplerine medya üyeleriyle etkili iletişim kurmak, bir şirketin bireysel etkileyicilerle etkileşim geçmişini izlemek ve halkla ilişkiler kampanyalarıyla etkileşim düzeylerini değerlendirmek için gerekli araçları sağlar. PR CRM yazılımı genellikle basın bülteni dağıtımı ve analiz yazılımı gibi diğer PR çözümleriyle entegre edilir. Medya ve etki sahibi hedefleme araçlarıyla bazı örtüşmeler olmasına rağmen, PR CRM öncelikle mevcut medya ilişkilerinin izlenmesine, düzenlenmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olurken, ikincisi ağırlıklı olarak öncü keşif ve sosyal yardım çabalarına odaklanır.
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Prezly
prezly.com
Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.
Muck Rack
muckrack.com
Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...
Wiztrust
wiztrust.com
İletişim Etkinleştirme Platformu. Wiztrust, iç ve dış iletişimi basitleştirmek için oluşturulmuş çok kanallı bir dağıtım platformudur. İçeriğinizi herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir paydaşa yaymak için tek bir araç. Wiztrust'un bulut tabanlı çözümü Disney, Allianz, KPMG, Amundi, L'Oréal, BIC,...
PR.co
pr.co
pr.co, PR ekiplerinin medyada görünürlüğü ve marka bilinirliğini artırmasına ve olumlu bir itibar oluşturmasına yardımcı olmak için güzel tasarlanmış çevrimiçi haber odaları ve yazılımlar oluşturur. Çevrimiçi haber odalarımız şirketinizin kilometre taşlarını parlatır ve gazetecilerden yatırımcılara ...
Wizikey
wizikey.com
Wizikey nedir? Wizikey bir medya izleme ve halkla ilişkiler yazılımıdır. Şirketlere, farklı medyalarda medya takibi, trendler ve dünya genelinde rekabet istihbaratı ve basın bülteni dağıtımına ilişkin içgörüler konusunda yardımcı olur. Ayrıca PR profesyonellerinin doğru muhabir grubunu bulmasına, öz...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun baş...
Collaborator.pro
collaborator.pro
İçerik pazarlama pazarı. İçeriği yerleştirin ve dağıtın. Anlaşmaları rahat, hızlı ve garantili bir şekilde yapın.
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Çevrimiçi PR'ın etkisini keşfedin! Markanız hakkında söylenenleri izleyin, hikayenizi oluşturun, hedef kitlenizi tanımlayıp etkileşime geçirin ve sonuçları analiz edin.