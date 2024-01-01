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Halkla İlişkiler Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Falkland Adaları
Halkla ilişkiler (PR) analiz yazılımı, şirketlere PR girişimlerinin etkinliğini ölçme gücü verir. Etkili stratejileri daha az etkili olanlardan ayırarak, halkla ilişkiler faaliyetlerinin trafiği ve etkileşimi nasıl artırdığına dair değerli bilgiler sağlar. Bu bilgiler, PR ekiplerinin eylemlerinin kapsamını değerlendirmesine ve gelecekteki kampanyalar için bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Bu tür araçlar, halkla ilişkiler firmalarının müşterilerine değerlerini göstermeleri için bir araç görevi görür ve şirket içi iletişim profesyonellerinin kampanyalarını analiz etmelerine olanak tanır. Tipik olarak basın bülteni dağıtımı, medya hedefleme ve izleme araçları gibi diğer PR yazılımlarıyla entegre olan PR analiz yazılımı, PR çabalarının etkinliğini artırır.
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Meltwater
meltwater.com
Medya istihbaratının öncüsü olan Meltwater, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama profesyonellerine önde olmak için ihtiyaç duydukları bilgi avantajını ve verimli olmaları için tek, entegre bir çözüm sunuyor. Halkla ilişkiler ve sosyal medya için hepsi bir arada tek çözüm olan 30.000'den fazla şir...
Critical Mention
criticalmention.com
Küresel medya izleme, medya iletişim veritabanı ve güçlü analiz özelliklerine sahip en hızlı, en güvenilir, hepsi bir arada halkla ilişkiler ve kazanılmış medya platformu. Arama sonuçları kolayca analiz edilir, eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürülür ve Critical Mention'ın kapsamlı Earned Medi...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Business Wire
businesswire.com
Haber bülteni dağıtımı ve mevzuat açıklama hizmetlerinde dünya lideri olan Business Wire, kapsamlı bir halkla ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri çözümleri paketi sunmaktadır. Müşterilerin haber dağıtım hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya güçlü bir şekilde odaklanan Business Wire ekibi, sonuç sağ...
Prezly
prezly.com
Prezly, modern kurum içi PR ekipleri ve ajansları için hepsi bir arada bir hikaye anlatma aracıdır. Prezly ile, Word belgeleri, ağır eklentiler içeren düz metin e-postaları ve giderek uzayan Excel elektronik tabloları gibi birden fazla güncelliğini kaybetmiş araçla hokkabazlık yaparak zamandan tasar...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack, kuruluşların güven oluşturmasına, hikayeler anlatmasına ve kazanılan medyanın değerini göstermesine yardımcı olur. Bunu, basında yer almak, marka itibarını korumak ve PR performansını ve işbirliğini artırmak için medya veritabanını, sunumu, izlemeyi ve raporlamayı birleştiren PR yönetimi ...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...
Newswire
newswire.com
Newswire, müşterilerine marka bilinirliği oluşturmaya, medyada yer almaya, çevrimiçi görünürlüğü artırmaya, arama motoru optimizasyonu performansını iyileştirmeye, satış oluşturmaya ve daha fazlasına yardımcı olan basın bülteni dağıtım hizmetleri sağlayan bir medya teknolojisi şirketidir. Newswire, ...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard, PR dünyasına veri analizi ve medya istihbaratı için modern bir araç sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu. Uygulama, medya izleme, ayrıntılı analiz, gösterge tabloları ve raporların yanı sıra eski makaleleri bulmayı kolaylaştıran zengin bir medya arşivi sunar. Bu klasik özelliklere ek o...
Signal AI
signal-ai.com
Sonsuz veri denizinde Signal AI, kendinden emin ve bilinçli kararlar için netlik sağlar. Karar verme sürecine ilişkin öngörüler oluşturmak amacıyla 226 pazarda, 75 dilde, Signal AI platformuna her gün 5 milyondan fazla makale giriliyor. • Halkla İlişkiler Stratejinizi Güçlendirin - İletişimlerinizi ...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure, sağlam ve kapsamlı TV ve radyo yayın izleme, internet izleme, LexisNexis/Print izleme, medya istihbaratı ve PR analizi sağlar. Ayrıca medya kişileri veritabanı çözümü de sunuyoruz. News Exposure, geçmişi 2010'a kadar uzanan kalıcı bir HD arşivi sağlayarak sektörde ayrıcalıklı bir niş ...
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...
CoverageBook
coveragebook.com
CoverageBook meşgul halkla ilişkiler profesyonelleri için tasarlanmıştır, böylece kapsama ilişkin raporlamaya daha az çaba harcayabilir ve enerjinizi Halkla İlişkiler'in daha önemli kısımlarına harcayabilirsiniz. Kapsam raporlarını daha hızlı hazırlayın. 40'tan fazla ülkede 13.000'den fazla ajans ve...
PeakMetrics
peakmetrics.com
Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.
Wiztrust
wiztrust.com
İletişim Etkinleştirme Platformu. Wiztrust, iç ve dış iletişimi basitleştirmek için oluşturulmuş çok kanallı bir dağıtım platformudur. İçeriğinizi herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir paydaşa yaymak için tek bir araç. Wiztrust'un bulut tabanlı çözümü Disney, Allianz, KPMG, Amundi, L'Oréal, BIC,...
Arkreach
arkreach.com
Medya listeleri oluşturun, performansı ölçün, içeriği optimize edin, krizleri yönlendirin Arkreach, planlamak, optimize etmek ve değerlendirmek için okuyucu odaklı haber medyası verilerini kullanan iletişim ihtiyaçlarınıza yönelik bir ürün paketidir. Bu ürün aracılığıyla medya listeleri oluşturabili...
MVPR
mvpr.io
MVPR, yapay zeka destekli PR işletim sistemini üst düzey PR danışmanlığıyla birleştirir. şirketlerin gazetecilerle güçlü ilişkiler kurmasına ve medyada yer almasına yardımcı olmak, aynı zamanda mesajlaşma ve süreç üzerinde tam sahiplik sağlamak.
Commetric
commetric.com
Commetric Media Analytics ürün özellikleri: - Medya performansına ilişkin kapsamlı bilgiler sağlamak için niceliksel üst düzey medya ölçümünü insan liderliğindeki derinlemesine niteliksel analizle birleştirmek. - Zaman içindeki etkinlik, formata göre ses ve ses paylaşımı gibi niceliksel ölçümler, et...
Releasd
releasd.com
Yayın: Yeni Nesil Kapsam Raporları. Releasd, modern PR'lar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin tüm kapsamını meşgul müşterilerin ve yöneticilerin sevdiği görsel bir formatta sergiliyor. Daha Fazla Kontrol: Çalışmalarınızı kendi tarzınızda sergilemek için düzenleri hızla uyarlayın. Sadece sürük...
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE® çevrimiçi dağıtım platformu, iletişim profesyonellerine günlük faaliyetleri için daha basit ve daha verimli bir iş akışı sağlar. İletişim profesyonellerinin artık Basın Bültenlerini dağıtabilecekleri, bir Haber Odası oluşturabilecekleri ve tek bir düğmeye basarak etkinliklerini planlayab...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel, ustalıkla seçilmiş medya izleme ve analiz yazılımı ve hizmetleri arayan halkla ilişkiler ve iletişim profesyonelleri için benzersiz bir yetenek, araç ve teknoloji kombinasyonu sunar. Johnson & Johnson, Intuit, Bell Textron, Royal Caribbean International ve Shell gibi üst düzey markalar, i...
Truescope
truescope.com
Truescope, en hızlı büyüyen medya izleme ve ölçüm hizmetidir. Truescope, dünya çapındaki kuruluşlar için gerçek zamanlı medya öngörülerini ve iş zekasını ortaya çıkarıyor. Misyonu, profesyonel iletişimcilerin bugün ihtiyaç duyduğu medya izleme ve analiz sürecini basitleştirerek aboneleri daha iyi bi...
Wizikey
wizikey.com
Wizikey nedir? Wizikey bir medya izleme ve halkla ilişkiler yazılımıdır. Şirketlere, farklı medyalarda medya takibi, trendler ve dünya genelinde rekabet istihbaratı ve basın bülteni dağıtımına ilişkin içgörüler konusunda yardımcı olur. Ayrıca PR profesyonellerinin doğru muhabir grubunu bulmasına, öz...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun baş...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
2003 yılında kurulan Mynewsdesk, işletmelerin gazeteciler, etkileyiciler, müşteriler ve diğer önemli paydaşlarla etkileşim kurması için modern bir dijital PR çözümü sunuyor. Hepsi bir arada PR platformu, haber ve içerik oluşturmayı ve dağıtmayı, sektörde ve medyada söylenenleri izlemeyi ve sonuçları...