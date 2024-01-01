Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
POS Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Almanya
POS Yazılımı, işletmelerin satış işlemlerini yönetmek için kullandıkları sistemleri ifade eder. Bu sistemler bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar gibi çeşitli cihazlara kurulabilir ve perakende ve konaklama sektörlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Yeni Uygulama Gönder
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Appetize.io
appetize.io
Çevrimiçi web tabanlı iOS Simülatörleri ve Android Emülatörleri. iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, mobil uygulamalarını HTML5 ve Javascript ile tarayıcınızda çalıştırın.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Paymash
paymash.com
İşletmenizi tek bir merkezi platformdan yönetin. Mağazanızda, çevrimiçi olarak satışa başlayın veya fatura oluşturup gönderin.
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast, restoranların operasyonlarını iyileştirmesine, satışları artırmasına ve daha iyi bir misafir deneyimi yaratmasına yardımcı olan bir restoran satış noktası ve yönetim sistemidir.
Clover
clover.com
Clover, yazar kasanızı, ödeme terminalinizi, makbuz yazıcınızı ve barkod tarayıcınızı entegre bir ürün paketiyle değiştirir. Kredi kartlarını, EMV'yi ve Apple Pay'i kabul edin.
MOKA POS
mokapos.com
Moka, küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha iyi satış yapmalarını ve büyümelerini sağlayan bulut tabanlı Satış Noktası ve ödeme çözümleri sunan bir mobil teknoloji şirketidir. Moka şu anda Endonezya'nın 100'den fazla şehrinde 35.000'den fazla satıcıyla varlığını sürdürüyor ve bugüne kadar Sequoia ...
Olsera.com
olsera.com
Olsera bir Satış Noktasından (POS) çok daha fazlasıdır. MSME'lere uygun hepsi bir arada kasiyer uygulamasıyla, işinizin her adımını desteklemek için baştan sona eksiksiz bir çözüm sunmak için buradayız. Haydi, Olsera ile ilerlemeye hazırlanın!
Yoco
yoco.com
SA'nın favori kart makinelerindeki tüm önemli kartları kabul edin. Mobil ve dokunma özellikli. ... Yoco Link'i kullanarak dijital faturalar oluşturup göndererek ürünlerinizi çevrimiçi satın.
Kyte
kyteapp.com
Kyte'ın POS Uygulaması ve Sistemi ile Satışları, Envanteri ve Müşterileri telefonunuzdan veya tabletinizden yönetebilirsiniz. Ücretsiz alın!
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS, konaklama işletmelerinin basitleşmesine, ölçeklenmesine ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olan tek noktadan restoran platformudur. Restoran sahipleri, dakikalar içinde ayrıntılı raporlarla işlerini anlayabilir, en çok satan menü öğelerini belirleyebilir ...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro, restoran işletmeyi kolaylaştıran hepsi bir arada POS ve restoran yönetim sistemidir. Tek bir güçlü platformda evin önü, arka tarafı ve misafir katılımı çözümlerini sunan TouchBistro, restoran işletmecilerinin operasyonlarını kolaylaştırmasına ve basitleştirmesine yardımcı olarak noktala...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD, çoklu mağaza operasyonlarına odaklanan, perakendeciler için bulut tabanlı, iPad odaklı Satış Noktası ve Envanter Yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır. Mağazalarınız, depolarınız ve genel merkeziniz için tek bir yazılım paketinde tam entegre ön uç ve arka ofis işlevselliği sağlıyoruz.
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS, mobil yazar kasanız veya özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmış karmaşık bir satış noktası sistemidir. Tek ve adil bir fiyat karşılığında, iş süreçlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış sayısız özelliğe, sınırsız sayıda kullanıcıya ve bağlı cihaza erişi...
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS, WooCommerce için devrim niteliğinde bir Satış Noktası sistemidir. Özellikle fiziksel mağazalar için tasarlanan Oliver, WooCommerce ile fiziksel fiziksel mağazalarınızın tam entegrasyonuna olanak tanır. Tek bir veritabanı ve platformla fiziksel mağazanızdan ve çevrimiçi mağazanızdan ürün ...
Modisoft
modisoft.com
Modisoft, bankacılık, envanter, satış ve çalışan yönetimi gibi temel işlevleri tek bir kullanıcı dostu platformda birleştirerek perakende ve restoran yönetimini basitleştirir. Tamamına birden fazla konumdan erişilebilen gerçek zamanlı satış takibi, kapsamlı envanter kontrolü ve ayrıntılı raporlama o...
EasyStore
easystore.co
Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, enva...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS, kolay ve güçlü bir perakende/restoran satış noktası yazılımıdır. Bir perakende/restoran POS yazılımı, envanter yönetimi, müşteri sadakati ve muhasebe dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sağlar.
PosBytz
posbytz.com
Hepsi Bir Arada Bulut Tabanlı Restoran ve Perakende Yönetim Yazılımınız Hepsi bir arada bulut tabanlı restoran ve perakende yönetimi yazılımımız, iş operasyonlarınızı basitleştirmek için mükemmel çözümdür. Kullanımı kolay arayüzümüz sayesinde restoran veya perakende işletmenizi istediğiniz zaman, i...
SpotOn
spoton.com
SpotOn, yerel işletmelerin ve onları yöneten kişilerin kendi şartlarında başarılı olmalarına yardımcı olan teknoloji ve desteği sağlayan en hızlı büyüyen yazılım ve ödeme şirketlerinden biridir. Esnek, bulut tabanlı teknolojisi ve kişiselleştirilmiş desteğiyle tanınan SpotOn, ödemeleri kabul etmek, ...
Simply POS
simplypos.com
1'den 101'e kadar mağaza lokasyonuna sahip işletmeler için yapay zeka destekli satış noktası, e-ticaret ve perakende mağaza otomasyon platformu
Restora POS
restorapos.com
Restora POS, restoran işletmesi girişimcileri için yeni nesil otomasyon çözümüdür. Restoranınızdaki her işlemi tek başına gerçekleştirebilen mükemmel bir restoran POS faturalandırma yazılımı çözümü. Restora POS, gelişmiş bir yönetim dijital çözümü, sorunsuz teknoloji, duyarlı çevrimiçi/çevrimdışı si...
Foodics
foodics.com
Foodics, her büyüklük ve türden işletme sahiplerinin operasyonlarını sorunsuz ve hassas bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan Hepsi Bir Arada restoran yönetimi ve Satış Noktası çözümüdür. Restoran sahiplerinin, teslimat toplayıcıları, muhasebe, finans, sadakat, iş zekası, teslimat yönetimi ve diğe...
Selldone
selldone.com
E-ticaret platformu ortamında öncü bir güç olan Selldone'un genel merkezi, yenilikçi anlayışını yansıtan canlı bir teknoloji merkezinde yer almaktadır. Çevrimiçi iş operasyonlarını kolaylaştırma misyonuyla kurulan Selldone, erişim alanını ve etkisini hızla genişletti. Uzmanlardan oluşan özel bir eki...
POSApt
posapt.au
POSApt, konaklama ve perakende sektörlerine yönelik bir satış noktası (POS) yazılım çözümüdür. Avustralya'nın her yerinde mevcut olan POSApt, Avustralya'daki en iyi POS sistemi sağlayıcılarından biridir.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS, Intuition Systems tarafından restoranınız, perakende mağazalarınız, kafeniz, barınız, fırınınız, kahve dükkanınız, bakkalınız, salon ve spanız, araba yıkamanız, yemek kamyonunuz ve pizzacınız için hazırlanmış ücretsiz POS (satış noktası) yazılımıdır. Yazar kasa yerine IVEPOS satış noktası si...
uniCenta
unicenta.com
Dünya çapında binlerce Perakendeci, Bar, Kafe, Restoran ve Mağaza tarafından kullanılmaktadır. Ücretsiz ve düşük maliyetli destek hizmetleri mevcuttur. En son indirmeleri ve bilgileri alın'
Imonggo
imonggo.com
Imonggo, küçük ve orta ölçekli perakende işletmeleri için mükemmeldir.
Epos Now
eposnow.com
Epos Now hemen hemen tüm POS donanımlarıyla çalışır. Epos Now'ın yazılımı, hem perakende hem de konaklama işletmeleri için mükemmeldir ve bir cihazdan birçok cihaza ölçeklenebilir.
Rezku POS
rezku.com
Rezku günümüzün en güçlü restoran satış noktası sistemi ve daha fazlasıdır. Rezku, beyaz etiketli çevrimiçi sipariş, gelişmiş raporlama, envanter yönetimi, 3. taraf çevrimiçi entegrasyonlar ve merkezi sipariş yönetimi dahil olmak üzere yiyecek ve içecek hizmeti konseptlerinin işlerini geliştirmek iç...
Lavu
lavu.com
Lavu, barlar, gece kulüpleri ve dinlenme salonlarından yiyecek kamyonları ve kafelere kadar tam hizmet, hızlı servis ve franchise restoranlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir Satış Noktası çözümüdür. Lavu'nun restoran yönetim sistemi, yalnızca sipariş vermenin ve ödeme kabul etmenin ötes...
HitPay
hitpayapp.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
Grubtech
grubtech.com
Grubtech, sipariş işleme, yiyecek hazırlama ve teslimata kadar her şeyi kolaylaştırıp merkezileştirerek restoranlara ve yiyecek ve içecek işletmelerine entegre çözümler sunuyor. Amiral gemisi ürünü gOnline, parçalanmış sistemleri ve üçüncü taraf uygulamalarını birleşik bir restoran yönetimi ekosiste...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Yoğun saatlerde bile her türlü siparişi sorunsuzca yerine getirin. En değerli müşterilerinizi tanıyın ve pazarlama kampanyalarınızı akıllıca planlayın. BeyondMenu POS, işletmeniz hakkında bilgilendirici veriler sağlar. Veriye dayalı eyleme geçme sırası sizde.
Tactill
tactill.com
TacTill, mağazada para çekme konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir girişimdir. Tactill hayatınızı kolaylaştırmak ve daha fazla, daha basit bir şekilde satış yapmanızı sağlamak için tasarlandı.
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS, müşteri tercihlerini karşılarken ve mağaza alanı gereksinimlerini karşılarken mevcut teknolojiden yararlanmanıza olanak tanır.
PosEase
posease.com
PosEase, restoranlar, bulut mutfak, pastaneler vb. konaklama sektörlerine yönelik bulut tabanlı bir Faturalandırma POS (Satış Noktası) yazılımıdır.
SALIDO
salido.com
SALIDO, restoran operasyonlarınızı tek bir oturum açma altında birleştiren tek bir platform olan Restoran İşletim Sistemidir. İster tek ister çok üniteli bir operatör olun, tüm operasyonlarınızı kolaylaştırmak için kurumsal düzeyde bir yaklaşım benimsiyoruz. SALIDO, restoran işletmecilerinin çıkarla...
orderbird
orderbird.com
Misafirperverliğiniz artsın! POS sistemimiz ile daha başarılı olacak, zamandan ve paradan tasarruf edecek, stresinizi azaltacaksınız. Almanya, Avusturya, İsviçre, Büyük Britanya, İrlanda ve Fransa'da orderbird deneyimini yaşayın.
Faturah POS
faturah.com
Bulut POS Faturah çözümleri ile restoran operasyonlarınızı hızlandırın! Stresten uzak, son derece verimli bir restoran işletmesi için tek adresiniz.
LOU
evosus.com
LOU - Evosus tarafından desteklenmektedir - perakende, saha hizmeti ve depo/envanter yönetimi işletmelerine yönelik bulut iş yazılımıdır. Bu güçlü hepsi bir arada ERP iş yazılımı, işletmelerin kağıttan, e-tablolardan veya birden fazla uygulamadan kurtularak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur...
Heartland
heartland.us
IntechOpen, Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarında Dergi ve Kitapların önde gelen küresel yayıncısıdır. Dünya çapında 60.000'den fazla yazarın tercihi biziz.
Easyops
easyops.in
Easyops, sipariş ve envanter yönetimi, iade ve ödeme yönetimi ve Hindistan GST faturalama yönetimi için bulut tabanlı, çok kanallı bir perakende iş yazılımı sunar. EasyOps ve EasyGST ürünlerimiz, yazılımımız basit olduğundan, ilk günden itibaren perakende operasyonlarınızı otomatikleştirmenize ve ba...