POS Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra

Lavu

lavu.com

Lavu, barlar, gece kulüpleri ve dinlenme salonlarından yiyecek kamyonları ve kafelere kadar tam hizmet, hızlı servis ve franchise restoranlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir Satış Noktası çözümüdür. Lavu'nun restoran yönetim sistemi, yalnızca sipariş vermenin ve ödeme kabul etmenin ötes...