POS Software - En Popüler Uygulamalar

Grubtech

grubtech.com

Grubtech, sipariş işleme, yiyecek hazırlama ve teslimata kadar her şeyi kolaylaştırıp merkezileştirerek restoranlara ve yiyecek ve içecek işletmelerine entegre çözümler sunuyor. Amiral gemisi ürünü gOnline, parçalanmış sistemleri ve üçüncü taraf uygulamalarını birleşik bir restoran yönetimi ekosiste...