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Portal Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Eritre
Portal yazılımı, kullanıcıların intranetlerde gezinmek için merkezi bir erişim noktası oluşturmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir geliştirme aracıdır. Şirketler, tek oturum açma (SSO) yazılımına benzer şekilde, dijital kontrol panellerinden uygulama erişim noktalarına kadar uzanan erişilebilir platformlar oluşturmak için portalları kullanır. Bu platformlar, erişim noktaları oluşturmaya, verileri organize etmeye ve uygulamaları entegre etmeye yönelik araçlar sunarak, onları özellikle geniş bir kullanıcı tabanı için erişilebilirliği artırmayı amaçlayan kurumsal ölçekli şirketler için faydalı hale getiriyor. Diğer bir yaygın portal türü, geliştiricilere dahili uygulamalara, kodlara ve verilere erişim sağlayan altyapı portalıdır.
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Budibase
budibase.com
Budibase, özel dahili uygulamaları hızlı bir şekilde ve minimum kodlamayla oluşturmak isteyen işletmeler için mükemmel, kullanıcı dostu, az kodlu bir platformdur. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü ve önceden oluşturulmuş bileşenleri, uygulama geliştirmeyi kodlayıcı olmayanlar için bile erişilebilir ...
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin, geliştiricilerin iş ekiplerini tam özellikli yönetici panelleri, kontrol panelleri ve veri tabanı düzenleme araçları gibi, operasyonlarına göre uyarlanmış ve ölçeklenmeye hazır dahili araçlarla hızlı bir şekilde donatmalarına yardımcı olan az kodlu bir dahili araç çözümüdür. İhtiyacını...
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğin...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
Clinked
clinked.com
Clinked, bulut tabanlı bir müşteri portalı ve işbirliği aracıdır. Ekiplerin, proje gruplarının ve iş müşterilerinin güvenli bir bulut ortamından belgeler ve dosyalar üzerinde verimli bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. 3 ana portal seçeneği sunuyoruz: 1. Kolay (hazır, kolayca özelleştirile...