Portal Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Butan En Popüler Son Eklenenler

Portal yazılımı, kullanıcıların intranetlerde gezinmek için merkezi bir erişim noktası oluşturmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir geliştirme aracıdır. Şirketler, tek oturum açma (SSO) yazılımına benzer şekilde, dijital kontrol panellerinden uygulama erişim noktalarına kadar uzanan erişilebilir platformlar oluşturmak için portalları kullanır. Bu platformlar, erişim noktaları oluşturmaya, verileri organize etmeye ve uygulamaları entegre etmeye yönelik araçlar sunarak, onları özellikle geniş bir kullanıcı tabanı için erişilebilirliği artırmayı amaçlayan kurumsal ölçekli şirketler için faydalı hale getiriyor. Diğer bir yaygın portal türü, geliştiricilere dahili uygulamalara, kodlara ve verilere erişim sağlayan altyapı portalıdır.