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Portal Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Portal yazılımı, kullanıcıların intranetlerde gezinmek için merkezi bir erişim noktası oluşturmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir geliştirme aracıdır. Şirketler, tek oturum açma (SSO) yazılımına benzer şekilde, dijital kontrol panellerinden uygulama erişim noktalarına kadar uzanan erişilebilir platformlar oluşturmak için portalları kullanır. Bu platformlar, erişim noktaları oluşturmaya, verileri organize etmeye ve uygulamaları entegre etmeye yönelik araçlar sunarak, onları özellikle geniş bir kullanıcı tabanı için erişilebilirliği artırmayı amaçlayan kurumsal ölçekli şirketler için faydalı hale getiriyor. Diğer bir yaygın portal türü, geliştiricilere dahili uygulamalara, kodlara ve verilere erişim sağlayan altyapı portalıdır.

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Budibase

Budibase

budibase.com

Dakikalar içinde iş uygulamaları oluşturun. Budibase, açık kaynaklı, az kodlu bir platformdur ve ekipleri güçlendiren ve üretkenliği artıran iş uygulamaları oluşturmanın daha hızlı bir yoludur.

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Yönetici panelinizi oluşturmayı bırakın, sizin için bir panelimiz var Bir yönetici paneli edinmek zaman alıcı olmak zorunda değildir. Forest Admin, bunu oluşturmak yerine birkaç saniye içinde verilerinizin üzerinde bir yönetici paneli oluşturur.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğin...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked müşteri portalı lider bir çevrimiçi işbirliği yazılımıdır. Güvenli, mobil ve son derece özelleştirilebilir. Dosyaları paylaşın, iletişim kurun, projeleri kolaylıkla yönetin.

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