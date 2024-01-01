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Açılır Pencere Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kosta Rika
Yerinde mesajlaşma yazılımı olarak da adlandırılan açılır pencere oluşturucu yazılımı, teknik uzmanlığı olmayan kişilere açılır pencere mesajlarını doğrudan bir web sitesinde oluşturma ve dağıtma yetkisi verir. Bu pop-up'lar, web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekmeyi ve haber bültenlerine kaydolma veya satın alma işlemlerini tamamlama gibi belirli eylemlere yönlendirmeyi amaçlayan, stratejik olarak hazırlanmış mesajlardır. Kullanıcı dostu, kod gerektirmeyen bir çözüm sunan açılır pencere oluşturma yazılımı, sezgisel sürükle ve bırak veya WYSIWYG arayüzleri aracılığıyla bu mesajların sorunsuz şekilde oluşturulmasını ve özelleştirilmesini kolaylaştırır. Bu açılır pencereler, mevcut web sayfalarının üzerinde görünen kalıcı pencereler veya kaplamalar olarak görünür. Üstelik yazılım, kullanıcıların pop-up'ları belirli hedef kitlelere göre uyarlamasına veya kullanıcı etkileşimlerine göre bunları tetiklemesine olanak tanır. Geleneksel olarak üçüncü taraf reklamlarıyla ilişkilendirilen pop-up'lar, pazarlamacılar ve e-ticaret girişimleri için potansiyel müşteri yakalama, sayfa terkini engelleme ve web sitesi dönüşüm oranlarını artırma konusunda hayati araçlar haline geldi. Sonuç olarak, pop-up oluşturucu yazılımı, potansiyel müşteri yaratma ve dönüşüm oranı optimizasyon çözümleri için değerli bir tamamlayıcı görevi görür. CRM ve e-posta pazarlama yazılımıyla entegrasyon, etkili potansiyel müşteri yönetimini kolaylaştırırken, web içerik yönetimi sistemleri ve e-ticaret platformlarıyla bağlantılar kurulum süreçlerini kolaylaştırır.
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Elementor
elementor.com
Elementor dinamik bir sürükle ve bırak web sitesi oluşturma platformudur. Dünyadaki tüm web sitelerinin %4,6'sını oluşturmak için kullanılan Elementor, web yaratıcılarının herhangi bir koda ihtiyaç duymadan çarpıcı, kapsamlı WordPress web siteleri oluşturmasına yardımcı olur. Yüzlerce widget, entegr...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...
Unbounce
unbounce.com
İster bir pazarlama uzmanı olun ister yeni başlıyor olun, Unbounce açılış sayfaları daha fazla ziyaretçinizi potansiyel müşterilere, satışa ve kayıtlara dönüştürür. Her beceri seviyesine yönelik kullanımı kolay oluşturucuların yanı sıra yapay zeka destekli optimizasyon özellikleriyle Unbounce, yalnı...
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM, satış takibi, iletişim yönetimi, pazarlama otomasyonu, web analitiği, 2 yönlü e-postalar, telefon, temiz ve modern bir arayüze sahip yardım masası içeren tam entegre bir CRM'dir. Agile CRM ile KOBİ'ler artık şunları yapabilir: - Basit ve güçlü sürükle-bırak düzenleyiciyle pazarlama, satış...
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmey...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO, SEO ve A/B Test Araçları - Dönüşümü artırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve çevrimiçi mağaza performansınızı optimize etmek için kapsamlı bir paket. 🚀 A/B Test Aracı Plerdy'nin Ücretsiz A/B Test Aracıyla tanışın - kullanıcı deneyimini ve dönüşümlerini artırmayı amaçlayan e-ticaret...
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya ...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol, çok yönlü bir açılır pencere oluşturucuya sahip bir e-posta pazarlama platformudur. E-ticaret markalarının sürekli müşterileri çekmesine yardımcı olur. Uygulama, satıcılara özel tekliflerin tanıtımını yapmak, sepetten ayrılmayı önlemek, anketler yürütmek, e-posta toplamak, kişileri y...
Kartra
home.kartra.com
Kartra, deneyimli yaratıcıların, koçların ve uzmanların bilgi ve hizmetlerinden çevrimiçi olarak para kazanmaları için hepsi bir arada iş platformudur. Platform, e-posta pazarlaması, üyelik siteleri, sayfalar ve ödemeler gibi dijital ürünleri pazarlamak ve satmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeri...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Ma...
Jebbit
jebbit.com
Doğrudan tüketicilerden veri toplamanın en yaratıcı ve uyumlu yolunu deneyimleyin. Daha fazla satış sağlayan, etkileşimi artıran ve değerli birinci taraf verilerini yakalayan eğlenceli, ilgi çekici, etkileşimli deneyimler oluşturun.
Poptin
poptin.com
Poptin, güzel pop-up'lar ve formlar kullanarak web sitesi sahiplerinin daha fazla ziyaretçiyi potansiyel müşterilere, abonelere ve satışa dönüştürmesine yardımcı olur. Şablonlarımızı ve sürükle ve bırak düzenleyicimizi kullanarak kolayca web sitesi açılır pencereleri ve gömülü formlar oluşturabilir ...
Privy
privy.com
E-POSTA LİSTENİZİ BÜYÜTÜN Kullanıcıların listenize katılmasını ve mağazanızdan satın almasını sağlamak için tasarlanmış, kullanımı kolay hedef kitle hedefleme ve tetikleyicilerle güzel görüntüler oluşturun. HEDEFLENMİŞ EKRANLARLA SEPETİ TERK ETMEYİ AZALTIN İnsanlar ayrılmadan önce satışı kapatmak ...
POWR
powr.io
POWR, bir web geliştiricisi olmadan işletmenizi çevrimiçi olarak büyütmenin kolay yoludur. 60'ı aşkın web sitesi uygulamasına tamamı kodsuz merkezi erişim. Hem pazarlama hem de satış için kaliteli müşteri adaylarını artırın. Rekor sürede dönüşümleri iyileştirin. Müşterilerinizi hem organik hem de so...
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, 5.000'den fazla işletme tarafından kullanılan, müşteri adayı oluşturma ve pazarlama otomasyonuna yönelik basit araçlardan oluşan bir platformdur: Açılış Sayfaları: Dakikalar içinde mobil uyumlu Açılış Sayfaları oluşturun, yayınlayın ve A/B bölüm testi yapın. Web Sitesi Açılır Pencereleri: ...
Landingi
landingi.com
Platform, açılış sayfalarını kullanarak pazarlama kampanyası oluşturmanın her adımında pazarlamacıları desteklemek için çok sayıda çözüm sunar: tasarımdan kampanyanın başlatılmasına, entegrasyonuna, optimizasyonuna ve dönüşüme kadar. Landingi platformu, güzel açılış sayfalarını, mobil sayfaları ve s...
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; hepsi daha fazla sıfır palı veriyi yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı... Daha Fazlasını Göster ty verilerini yakal...
Hello Bar
hellobar.com
Potansiyel müşteri oluşturmak, e-posta listenizi büyütmek, sosyal medya takipçilerinizi oluşturmak ve gelirinizi artırmak için alışveriş sepetini terk etmeyi azaltmak için Hello Bar'ın potansiyel müşteri oluşturma araçlarını (bkz. pop-up'lar) kullanın. Hello Bar'ı kullanan 500.000'den fazla dijital ...
Magnews
magnews.it
Magnews, Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini geliştirmek için genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine, Yolculuk Tasarımından sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsüne geçerek tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütmek, etki...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. B...
Ortto
ortto.com
Ortto, pazarlama sürecini kolaylaştırmak ve sonuçları optimize etmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. E-posta ve SMS pazarlaması, anlık bildirimler, canlı sohbetler, potansiyel müşteri puanlaması ve daha fazlası dahil olmak üzere pazarlamanın farklı yönlerini...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops, web sitenizin ziyaretçilerini meşgul eden, dönüştüren ve elde tutan ilk site içi pazarlama platformudur. Wisepops'un yerinde pazarlama platformu, en çok önem verdiğiniz kişilerle, yani web sitenizin ziyaretçileriyle etkileşim kurmanıza yardımcı olur. Wisepops, her türden çevrimiçi markanın...
Social Proofy
socialproofy.io
Kolayca sosyal kanıt bildirimleri oluşturun. Widget'lar ürün satışlarını ve olası satışları artırmaya yardımcı olabilir. Social Proofy ile mağazanıza kolayca sosyal kanıt bildirimleri ekleyebilir, farklı kullanıcıları hedefleyebilir, e-posta toplayabilir veya sohbet widget'larını kullanabilirsiniz. ...
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşterilere dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştir...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.
Sleeknote
sleeknote.com
Sleeknote, trafiğinizi (yalnızca birkaç tıklamayla) gelire dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeye (açılır pencereler, formlar, kenar çubukları, slaytlar, oyunlaştırma) sahiptir. Her web sitesi ziyaretçisinin, bireysel olarak muamele görmeyi hak ettiğine inanıyoruz. Satın alma yolculuklarının ner...
Optinly
optinly.com
Optinly, müşteri adayı edinme sürecini kusursuz kılmak amacıyla oluşturulmuş, hedefe dayalı bir açılır pencere eklentisidir. Optinly ayrıca sepet terkini azaltmak, müşteri geri bildirimi almak, sepet değerini artırmak için de kullanılabilir ve bu eklentiyle yapabileceğiniz birçok başka şey vardır. B...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io aynı güçlü, gerçek zamanlı sosyal kanıtı web sitelerine sağlar. 4 dakikalık kolay bir kurulumun ardından site ziyaretçileri, mevcut web sitesi ziyaretçilerinin, son satın alma işlemlerinin, ayırtılan randevuların veya alıcının güvenini artırmaya ve daha büyük bir aciliyet duygusu oluştur...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker, e-Ticaret işinize garantili bir gelir getirecek mükemmel bir pazarlama aracıdır. Sitenizde daha iyi bir dönüşüm sağlamak amacıyla en iyi hedefleme araçlarına sahip olmak için Popup Maker'ın farklı açılır pencere öğelerini uygulayın.
AiTrillion
aitrillion.com
Eyleme Geçirilebilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşt...
Banatic
banatic.com
Banatic, güzel açılır pencereler tasarlamayı ve e-posta listelerinizi daha hızlı büyütmeyi kolaylaştıran bir açılır pencere oluşturucudur. kendi açılır pencerelerinizi oluşturmanız ve e-postayı favori e-posta sağlayıcınızla senkronize etmeniz için yazılım hizmeti sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse, kay...
Ampry
ampry.com
Mevcut trafikten daha fazla potansiyel müşteri, satış ve gelir elde edin. Kodlamaya gerek kalmadan tek bir platformda kullanıcı dostu pop-up'lar, kalıcı üst ve alt çubuklar, ince bildirimler ve yerel reklam birimleriyle web sitenizin ziyaretçilerinin ilgisini çekin. Ampry, doğru ziyaretçiyle (gelişm...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow, e-ticarete yönelik hepsi bir arada huni oluşturucudur. Açılır pencereleri, formları, testleri, ürün önerilerini, açılış sayfalarını ve daha fazlasını oluşturun, test edin ve kişiselleştirin; kodlamaya veya geliştiriciye gerek yok. CONVERTFLOW'DAN ÖNCE: Dönüşüm huniniz, uygulamalar, ekle...
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşt...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-t...
Fomo
fomo.com
Fomo, girişimcilerin çevrimiçi güvenilirlik kazanmalarına yardımcı olan bir sosyal kanıt pazarlama aracıdır. Düşük giriş engeli sayesinde yüksek değerde gelir elde etmenizi sağlıyoruz; bu, anında geri dönüş alabilmeniz için size düşük maliyet ve kaynak anlamına gelir. Ziyaretçileri web sitelerinde a...
OptinMonster
optinmonster.com
Web Sitenizin Trafiğini Dönüştürün ve Para Kazanın Ziyaretçi kaybetmeyi bırakın! Dünyanın en güçlü 1 numaralı dönüşüm optimizasyon araç seti ile e-posta listenizi anında büyütün, daha fazla potansiyel müşteri elde edin ve satışları artırın.
Recart
recart.com
E-ticaret işletmeleri Recart'ı kullanarak SMS ve Messenger listelerini 20 kat daha hızlı ve daha ucuza büyütebilir. Müşteri yolculuğunun her aşamasında kişiselleştirilmiş, sohbete dayalı mesajlar gönderin: terk edilmiş sepet, makbuzlar, gönderim bildirimleri, ürün önerileri ve neredeyse %100 açılma ...
Delivra
delivra.com
Delivra, her türlü uzmanlığa sahip pazarlamacıların hedef kitlelerini etkilemesine ve büyütmesine yardımcı olan bir e-posta pazarlama platformudur. 20 yılı aşkın rakipsiz müşteri başarısıyla Delivra, işletmelerin somut sonuçlar üreten anlamlı görüşmelerde bulunmasına yardımcı olur. Yaklaşılabilir çö...
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead, web sitenizin ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürmenize yardımcı olur. Seizelead, yalnızca 3 dakika içinde başlatabileceğiniz 100'den fazla özelleştirmesi kolay widget ile birlikte gelir. Farklı hedefleme seçenekleriyle pop-up'ları doğru zamanda gösterebilir, trafiğinizi gelir...
Promolayer
promolayer.io
Promolayer, derinlemesine a/b test araçlarıyla terk edilmeyi önlemeye, potansiyel müşteri yaratmaya ve dönüşüm oranı optimizasyonuna odaklanan hafif ve SEO dostu bir açılır pencere oluşturucudur. Diğer açılır pencere araçlarının 1/10'u boyutunda olduğundan sizi yavaşlatmayacağız. Promolayer'ların aç...
MiloTree
milotree.com
Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube ve Facebook'ta daha fazla e-posta abonesi ve sosyal medya takipçisi edinmek için blogunuzdaki bu güzel, kolay açılır pencereleri kullanın. Ayrıca ziyaretçilerinizi istediğiniz yere göndermek için özel pop-up'lar sunuyoruz... bir blog gönderisine, satış sayfasına...
Listagram
listagram.com
Listagram, katılım formlarını etkileşimli bir oyuna dönüştürerek katılım dönüşüm oranlarını artıran bir e-posta listesi oluşturma aracıdır
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap, sizin için işin ağır yükünü üstlenen, kullanımı kolay, potansiyel müşteriler yaratan bir pazarlama aracıdır. Sezgisel kullanıcı arayüzü süreç boyunca size rehberlik eder, böylece uzman bir pazarlamacı olmanıza, hatta bir geliştiriciye sahip olmanıza gerek kalmaz.
Popupsland
popupsland.com
Popupsland, şirketlerin web sitelerine karbon azaltma açılır pencereleri oluşturmasına, özelleştirmesine ve yerleştirmesine olanak tanıyan ilk web tabanlı uygulamadır. İşletmeler, Popupsland'ın gücünden yararlanarak, web sitesi ziyaretçilerinin dikkatini çeken ve onları harekete geçmeye teşvik eden ...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale, e-ticaret sahiplerinin Sosyal Kanıt oluşturması, E-posta ve SMS listelerini büyütmesi, özel teklifleri tanıtması ve hedeflenen site içi widget'larla siteden ayrılmayı azaltması için bir dizi araç sağlayan bir dönüşüm platformudur.
Claspo
claspo.io
Claspo, yeni endüstri standartlarını belirlemek için başlatılan bir açılır pencere oluşturma platformudur. Kapsamlı sürükle ve bırak arayüzü, widget'ların oluşturulmasında ve özelleştirilmesinde size yol gösterir ve yaratıcı ürünlerinizdeki her türlü fikri hayata geçirmenize olanak tanır. Müşteri ka...
Qualzz
qualzz.com
Qualzz nedir? Qualzz, çevrimiçi trafiğinizi satışa dönüştüren bir dönüşüm optimizasyon aracıdır. Çevrimiçi Geliri Artırmak, E-posta Kayıtlarını Toplamak, Potansiyel Müşteri Oluşturmak ve Dönüşüm Oranlarını Artırmak için etkili bir araçtır. Qualzz, sürükle ve bırak editörüyle birkaç tıklamayla güzel ...
Picreel
picreel.com
Picreel, işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan gelişmiş ve kullanımı kolay bir açılır pencere oluşturucudur. Gelişmiş hedefleme ve segmentasyon yetenekleri, kullanıcıların sezgisel sürükle ve bırak açılır pencere oluşturucusunu kullanarak çıkış ve mobil açı...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart, e-ticaret satışlarını artırmak, e-posta listeleri oluşturmak ve ziyaretçilerinizle yalnızca 5 dakika içinde etkileşime geçmek için kod gerektirmeyen bir araçtır.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo, web siteniz için özelleştirilmiş kazı kazan kartı kampanyaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir oyunlaştırma açılır penceresi platformudur. Hizmetimizi basitleştirmek için yalnızca "kazımalı kartlar" sunuyoruz. Peki neden web sitenizde kazı kazan kartı kullanasınız ki? Olabildiğince kolay...
Convertful
convertful.com
Convertful, kullanıcılarınızı yeni e-posta abonelerine veya satışa dönüştürmek için en yüksek puan alan potansiyel müşteri yakalama yazılımıdır.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik, tüm pazarlamanızı tek bir kontrol panelinden otomatikleştirmenize ve kişiselleştirmenize yardımcı olabilecek, kanallar arası bir pazarlama aracıdır. Bu aracı kullanarak müşteri yolculuğunuzu ortaya çıkarabilir, sektör lideri filtreleme sistemini kullanarak kullanıcılarınızı segmentlere ay...
Justuno
justuno.com
Justuno'nun dönüşüm araçları paketi, potansiyel müşteri yakalama (SMS ve e-posta), çıkış teklifleri, sepetten vazgeçme, banner'lar, ürün önerileri ve daha fazlasını içerir ve doğru mesajı doğru müşteriye doğru zamanda ileten nihai dönüşüm yolculuğunu yaratır. - Daha fazla sıfır ve birinci taraf veri...
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.