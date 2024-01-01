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Açılır Pencere Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Åland Adaları
Yerinde mesajlaşma yazılımı olarak da adlandırılan açılır pencere oluşturucu yazılımı, teknik uzmanlığı olmayan kişilere açılır pencere mesajlarını doğrudan bir web sitesinde oluşturma ve dağıtma yetkisi verir. Bu açılır pencereler, web sitesi ziyaretçilerinin ilgisini çekmeyi ve haber bültenlerine kaydolma veya satın alma işlemlerini tamamlama gibi belirli eylemlere yönlendirmeyi amaçlayan, stratejik olarak hazırlanmış mesajlardır. Kullanıcı dostu, kod gerektirmeyen bir çözüm sunan açılır pencere oluşturma yazılımı, sezgisel sürükle ve bırak veya WYSIWYG arayüzleri aracılığıyla bu mesajların sorunsuz şekilde oluşturulmasını ve özelleştirilmesini kolaylaştırır. Bu açılır pencereler, mevcut web sayfalarının üzerinde görünen kalıcı pencereler veya kaplamalar olarak görünür. Üstelik yazılım, kullanıcıların pop-up'ları belirli hedef kitlelere göre uyarlamasına veya kullanıcı etkileşimlerine göre bunları tetiklemesine olanak tanır. Geleneksel olarak üçüncü taraf reklamlarıyla ilişkilendirilen pop-up'lar, pazarlamacılar ve e-ticaret girişimleri için potansiyel müşteri yakalama, sayfa terkini engelleme ve web sitesi dönüşüm oranlarını artırma konusunda hayati araçlar haline geldi. Sonuç olarak, pop-up oluşturucu yazılımı, potansiyel müşteri yaratma ve dönüşüm oranı optimizasyonu çözümlerine değerli bir tamamlayıcı görevi görür. CRM ve e-posta pazarlama yazılımıyla entegrasyon, etkili potansiyel müşteri yönetimini kolaylaştırırken, web içerik yönetimi sistemleri ve e-ticaret platformlarıyla bağlantılar kurulum süreçlerini kolaylaştırır.
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Elementor
elementor.com
Web Sitesi Oluşturun, Geleceğinizi Tasarlayın. Çarpıcı web siteleri oluşturmak, yönetmek ve barındırmak için vizyonunuzu Elementor ile güçlendirin! WordPress'in 1 numaralı web sitesi platformuyla A'dan Z'ye size yardımcı oluyoruz.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya ...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol formları ve açılır pencereleri, web sitesi ziyaretçilerinin herhangi bir işlem yapmadan ayrılmalarını engellemenize yardımcı olur. E-posta listeleri oluşturmak, geri bildirim toplamak ve yatırım getirisini artırmak için bunu kullanın.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Jebbit
jebbit.com
Dönüştüren mobil deneyimleri kullanarak mobil trafiği eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürün.
Poptin
poptin.com
Gelişmiş web sitesi açılır pencereleri ve formları oluşturun ve birkaç dakika içinde web sitenizin dönüşüm oranını artırın. Şimdi ÜCRETSİZ kayıt olun! Kredi kartına gerek yok.
POWR
powr.io
Hiçbir kodlama gerektirmeden 60'tan fazla profesyonel web sitesi uygulamasını ve eklentisini ücretsiz oluşturmanın kolay yolu. Daha fazla potansiyel müşteri toplayın, daha fazla dönüşüm elde edin ve zamandan tasarruf edin.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
Landingi
landingi.com
Veri odaklı Dijital Pazarlamacılar için Kodsuz Açılış Sayfası Platformu. Landingi, daha iyi dönüşüm oranları için dijital pazarlama varlıklarını mikro dönüşüm izlemeyle tasarlamanıza, yayınlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır.
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; hepsi daha fazla sıfır palı veriyi yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı... Daha Fazlasını Göster ty verilerini yakal...
Magnews
magnews.it
Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Hello Bar
hellobar.com
%83 Daha Fazla Ziyaretçiyi Potansiyel Müşteriye, Aboneye ve Alıcıya Dönüştürün - Çubuklar, Modallar, Kaydırıcılar — siteniz için güzel tasarlanmış açılır pencereler. Kullanımı kolay. Tamamen özelleştirilebilir. Yüksek etkili. - Gelişmiş Hedefleme — mesajları maksimum etki için kullanıcılara hedefle...
Ortto
ortto.com
Müşterilerinizi anlayın ve Ortto'nun hepsi bir arada CRM, E-posta ve Pazarlama Platformu ile veri odaklı tam kapsamlı bir strateji başlatın.
Social Proofy
socialproofy.io
Kolayca sosyal kanıt bildirimleri oluşturun. Widget'lar ürün satışlarını ve olası satışları artırmaya yardımcı olabilir. Social Proofy ile mağazanıza kolayca sosyal kanıt bildirimleri ekleyebilir, farklı kullanıcıları hedefleyebilir, e-posta toplayabilir veya sohbet widget'larını kullanabilirsiniz. ...
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşteriye dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştirme...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.
Sleeknote
sleeknote.com
Sleeknote, trafiğinizi (yalnızca birkaç tıklamayla) gelire dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeye (formlar, kenar çubukları, slaytlar, oyunlaştırma) sahiptir.
Optinly
optinly.com
Akıllı E-posta Açılır Pencereleri oluşturun. Optinly Popup Maker'ı Kullanarak Ziyaretçilerin İlgisini Çekin ve Trafikten Para Kazanın. Ziyaretçilerinizin etkileşime geçmek isteyeceği web sitesi açılır pencereleri oluşturun. Piyasadaki en iyi potansiyel müşteri yaratma aracıyla satışları ve dönüşüml...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io aynı güçlü, gerçek zamanlı sosyal kanıtı web sitelerine sağlar. 4 dakikalık kolay bir kurulumun ardından site ziyaretçileri, mevcut web sitesi ziyaretçilerinin, son satın alma işlemlerinin, ayırtılan randevuların veya alıcının güvenini artırmaya ve daha büyük bir aciliyet duygusu oluştur...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker, e-Ticaret işinize garantili bir gelir getirecek mükemmel bir pazarlama aracıdır. Sitenizde daha iyi bir dönüşüm sağlamak amacıyla en iyi hedefleme araçlarına sahip olmak için Popup Maker'ın farklı açılır pencere öğelerini uygulayın.
AiTrillion
aitrillion.com
Uygulanabilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etk...
Banatic
banatic.com
Banatic, güzel açılır pencereler tasarlamayı ve e-posta listelerinizi daha hızlı büyütmeyi kolaylaştıran bir açılır pencere oluşturucudur. kendi açılır pencerelerinizi oluşturmanız ve e-postayı favori e-posta sağlayıcınızla senkronize etmeniz için yazılım hizmeti sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse, kay...
Ampry
ampry.com
Mevcut trafikten daha fazla potansiyel müşteri, satış ve gelir elde edin. Kodlamaya gerek kalmadan tek bir platformda kullanıcı dostu pop-up'lar, kalıcı üst ve alt çubuklar, ince bildirimler ve yerel reklam birimleriyle web sitenizin ziyaretçilerinin ilgisini çekin. Ampry, doğru ziyaretçiyle (gelişm...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow, e-ticarete yönelik hepsi bir arada huni oluşturucudur. Açılır pencereleri, formları, testleri, ürün önerilerini, açılış sayfalarını ve daha fazlasını oluşturun, test edin ve kişiselleştirin; kodlamaya veya geliştiriciye gerek yok. CONVERTFLOW'DAN ÖNCE: Dönüşüm huniniz, uygulamalar, ekle...
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşt...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-t...
Fomo
fomo.com
Fomo dünyanın ilk sosyal kanıt pazarlama platformudur.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. B...
OptinMonster
optinmonster.com
Web Sitenizin Trafiğini Dönüştürün ve Para Kazanın Ziyaretçi kaybetmeyi bırakın! Dünyanın 1 numaralı en güçlü dönüşüm optimizasyonu araç seti ile e-posta listenizi anında büyütün, daha fazla potansiyel müşteri elde edin ve satışları artırın.
Recart
recart.com
SMS Pazarlama ile E-Ticaret Markalarını Hızla Büyütüyoruz/ Recart SMS, en iyi markalarımız için Shopify gelirinin yaklaşık %30'unu oluşturur ve tüm müşterilerimizde 36,8 kat yatırım getirisi sağlar. Biz de sizin için aynısını yapalım.
Delivra
delivra.com
Meşgul pazarlamacılar için tasarlanan Delivra, e-posta ve SMS pazarlamasına yönelik basit çözümlerle hedef kitlenizi büyütecek.
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead, web sitenizin ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürmenize yardımcı olur. Seizelead, yalnızca 3 dakika içinde başlatabileceğiniz 100'den fazla özelleştirmesi kolay widget ile birlikte gelir. Farklı hedefleme seçenekleriyle pop-up'ları doğru zamanda gösterebilir, trafiğinizi gelir...
Promolayer
promolayer.io
Promolayer, derinlemesine a/b test araçlarıyla terk edilmeyi önlemeye, potansiyel müşteri yaratmaya ve dönüşüm oranı optimizasyonuna odaklanan hafif ve SEO dostu bir açılır pencere oluşturucudur. Diğer açılır pencere araçlarının 1/10'u boyutunda olduğundan sizi yavaşlatmayacağız. Promolayers açılır ...
MiloTree
milotree.com
Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube ve Facebook'ta daha fazla e-posta abonesi ve sosyal medya takipçisi edinmek için blogunuzdaki bu güzel, kolay açılır pencereleri kullanın. Ayrıca ziyaretçilerinizi istediğiniz yere göndermek için özel pop-up'lar sunuyoruz... bir blog gönderisine, satış sayfasına...
Listagram
listagram.com
Listagram, katılım formlarını etkileşimli bir oyuna dönüştürerek katılım dönüşüm oranlarını artıran bir e-posta listesi oluşturma aracıdır
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap, sizin için işin ağır yükünü üstlenen, kullanımı kolay, potansiyel müşteriler yaratan bir pazarlama aracıdır. Sezgisel kullanıcı arayüzü süreç boyunca size rehberlik eder, böylece uzman bir pazarlamacı olmanıza, hatta bir geliştiriciye sahip olmanıza gerek kalmaz.
Popupsland
popupsland.com
Popupsland, şirketlerin web sitelerinde karbon azaltma açılır pencereleri oluşturmasına, özelleştirmesine ve yerleştirmesine olanak tanıyan ilk web tabanlı uygulamadır. İşletmeler, Popupsland'ın gücünden yararlanarak, web sitesi ziyaretçilerinin dikkatini çeken ve onları harekete geçmeye teşvik eden...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale, e-ticaret sahiplerinin Sosyal Kanıt oluşturması, E-posta ve SMS listelerini büyütmesi, özel teklifleri tanıtması ve hedeflenen site içi widget'larla siteden ayrılmayı azaltması için bir dizi araç sağlayan bir dönüşüm platformudur.
Claspo
claspo.io
Claspo, yeni endüstri standartlarını belirlemek için başlatılan bir açılır pencere oluşturma platformudur. Kapsamlı sürükle ve bırak arayüzü, widget'ların oluşturulmasında ve özelleştirilmesinde size yol gösterir ve yaratıcı ürünlerinizdeki her türlü fikri hayata geçirmenize olanak tanır. Müşteri ka...
Qualzz
qualzz.com
Qualzz nedir? Qualzz, çevrimiçi trafiğinizi satışa dönüştüren bir dönüşüm optimizasyon aracıdır. Çevrimiçi Geliri Artırmak, E-posta Kayıtlarını Toplamak, Potansiyel Müşteri Oluşturmak ve Dönüşüm Oranlarını Artırmak için etkili bir araçtır. Qualzz, sürükle ve bırak editörüyle birkaç tıklamayla güzel ...
Picreel
picreel.com
Picreel, işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini müşterilere dönüştürmesine yardımcı olan gelişmiş ve kullanımı kolay bir açılır pencere oluşturucudur. Gelişmiş hedefleme ve segmentasyon yetenekleri, kullanıcıların sezgisel sürükle ve bırak açılır pencere oluşturucusunu kullanarak çıkış ve mobil açı...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops, web sitenizin ziyaretçilerini meşgul eden, dönüştüren ve elde tutan ilk site içi pazarlama platformudur. Wisepops'un yerinde pazarlama platformu, en çok önem verdiğiniz kişilerle, yani web sitenizin ziyaretçileriyle etkileşim kurmanıza yardımcı olur. Wisepops, her türden çevrimiçi markanın...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart, e-ticaret satışlarını artırmak, e-posta listeleri oluşturmak ve ziyaretçilerinizle yalnızca 5 dakika içinde etkileşime geçmek için kod gerektirmeyen bir araçtır.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo, web siteniz için özelleştirilmiş kazı kazan kartı kampanyaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir oyunlaştırma açılır penceresi platformudur. Hizmetimizi basitleştirmek için yalnızca "kazımalı kartlar" sunuyoruz. Peki neden web sitenizde kazı kazan kartı kullanasınız ki? Olabildiğince kolay...
Convertful
convertful.com
Convertful, kullanıcılarınızı yeni e-posta abonelerine veya satışa dönüştürmek için en yüksek puan alan potansiyel müşteri yakalama yazılımıdır.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik, tüm pazarlamanızı tek bir kontrol panelinden otomatikleştirmenize ve kişiselleştirmenize yardımcı olabilecek, kanallar arası bir pazarlama aracıdır. Bu aracı kullanarak müşteri yolculuğunuzu ortaya çıkarabilir, sektör lideri filtreleme sistemini kullanarak kullanıcılarınızı segmentlere ay...
Justuno
justuno.com
Dönüştüren Kişiselleştirilmiş Web Sitesi Deneyimleri Yaratın. Her temas noktasında 1:1 yerinde mesajlaşma ile daha fazla web sitesi trafiğini müşterilere dönüştürün. Satışları artırmanın, maliyetleri düşürmenin ve hedeflerinize ulaşmanın en hızlı yolu.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.