Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Almanya

FocusGroupIt

focusgroupit.com

FocusGroup, çevrimiçi olarak niteliksel geri bildirim toplamanın kolay, hızlı ve düşük maliyetli (ücretsiz) bir yoludur. Mümkün olan en iyi kararları verebilmek için kuruluşların hem nicel (anketler) hem de nitel (odak grup) yöntemleri kullanması gerekir. SurveyMonkey gibi kendin yap anket platforml...