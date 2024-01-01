Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahamalar

Maestra

maestra.ai

Maestra, yalnızca orta ölçekli perakende için oluşturulmuş, hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon platformudur. Platform gerçek zamanlı olarak çalışır ve markaların karmaşık çok kanallı kampanyaları, kişiselleştirilmiş promosyonları, web ve mobil kişiselleştirmeyi tek bir kapsamlı araç kullanarak ...