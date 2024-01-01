Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kişiselleştirme Motorları - En Popüler Uygulamalar - Belçika
Kişiselleştirme motorları olarak da bilinen dijital kişiselleştirme motorları, otomatik pazarlama kampanyaları, web siteleri ve ürün önerileri gibi çeşitli kanallardaki müşteri etkileşimlerini özelleştirmek ve iyileştirmek için harici yazılımlardan veya müşteri etkileşimlerinden elde edilen müşteri verilerini eler. Bu gelişmiş araçlar, kişiselleştirilmiş pazarlama girişimlerinin bire bir bazda bölümlendirilmesini, test edilmesini ve yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak kampanyaların etkinliğini ve akılda kalıcılığını sağlar. Tipik olarak pazarlama ekipleri tarafından kullanılan kişiselleştirme motorları, genellikle müşteri veri platformları (CDP'ler) ve dijital deneyim platformları (DXP'ler) ile entegre edilir veya onları tamamlar. Kapsamlı bir kişiselleştirilmiş içerik oluşturma ve dağıtım döngüsünü düzenlemek için içerik deneyimi yazılımı ve A/B test araçlarıyla sinerji oluştururlar.
Yeni Uygulama Gönder
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
UserWise
userwise.io
Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI, liderlerin daha iyi kararlar almasına ve mümkün olan en iyi getiri için kaynakları en üst düzeye çıkarmaya yönelik girişimleri ve kampanyaları otomatikleştirmesine olanak tanıyan Büyük Veri tabanlı yazılım ve araçlar oluşturur.
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
Mutiny
mutinyhq.com
WEB SİTENİZİ 1 NUMARALI GELİR KANALINIZA DÖNÜŞTÜRÜN. Web ziyaretçilerinizin %95'i genel web sitenizde dönüşüm gerçekleştirmeyecek. Mutiny, kod web kişiselleştirmesi olmadan sitenizde daha fazla B2B alıcısını hedeflemenizi ve dönüştürmenizi kolaylaştırır.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Apxor
apxor.com
Apxor, tüketici uygulamaları ve web sitelerinin ürün ve büyüme ekipleri için elde tutma ve geliri artırmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış, öncü, kodsuz bir dijital dürtme platformudur. Apxor, bağlamsal özellik keşfi ve eğitimi yoluyla kullanıcı deneyimini ve katılımını artırmaya yardımcı olur. Bu...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
AskHandle
askhandle.com
AskHandle ile müşteri deneyiminizi dönüştürün. Üretken yapay zekayı kullanarak müşteri desteği iş akışlarınızı geliştirin ve müşterilerinizi memnun edin. Ücretsiz başlayın!
Recombee
recombee.com
Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için hizmet olarak kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerileri sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katıla...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web S...
Session AI
sessionai.com
Session AI, önde gelen çevrimiçi perakendecilerin gizliliğe öncelik veren bir dünyada site ziyaretçilerini dönüştürmek için ihtiyaç duyduğu kritik yetenek olan Oturum İçi Pazarlamanın öncüsüdür. Patentli makine öğrenimini kullanan Session AI, beş tıklamayla satın alma amacını tahmin ederek çevrimiçi...
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tamamen entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kad...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
Triggerbee
triggerbee.com
Triggerbee, web sitenizdeki ve CRM'nizdeki birinci taraf verilerini kullanarak özelleştirilmiş çevrimiçi deneyimler oluşturmanıza yardımcı olan bir kişiselleştirme platformudur.
Relewise
relewise.com
Kişiselleştirme potansiyelinize ulaşalım Relewise olarak müşterilerimize benzersiz kullanıcı deneyimleri sunabilmeleri için gerçek kişiselleştirmenin rekabet avantajını sağlıyoruz. İşletmenizin kişiselleştirme potansiyeline ulaşmasını istiyoruz ve size her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Yüksek hız...
Zeta Global
zetaglobal.com
Zeta Pazarlama Platformu (ZMP), kuruluşunuz için en önemli şeyi sunar: gerçek büyüme. Tescilli veriler ve yapay zekanın sektör lideri bir kombinasyonuyla desteklenen ZMP, pazarlamacıların artan pazarlama verimliliğinin yanı sıra satın alma, gelir artışı ve elde tutmayı artıran kişiselleştirilmiş çok...
Cordial
cordial.com
Cordial, markalara pazarlama stratejilerini tamamen otomatikleştirme ve çalışma şekillerini dönüştürme konusunda güç veren gerçek bir pazarlama platformudur. Müşteri odaklı bir yaklaşımla tasarlanan Cordial, yeni pazarlama stratejilerini rekor sürede tasarlamak, test etmek ve uygulamak için gelişmiş...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
Lytics
lytics.com
Lytics, Google Cloud müşterileri ve %100 Google Cloud yerel CDP'si için birinci sınıf bir müşteri veri platformudur. Lytics CDP, bulut veri stratejinize uyan ve onu hızlandıran, şekillendirilebilir ve modern bir mimari sunar. Mevcut bulut veri ambarlarıyla entegre olan Lytics, uyumlu, genişletilebil...
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital de...
Plotline
plotline.so
Plotline, tüketici internet şirketlerine yönelik bir uygulama içi etkileşim platformudur. Ürün ve pazarlama ekipleri, özelliklerin benimsenmesini geliştirmek ve dönüşümleri artırmak için son derece özelleştirilebilir uygulama içi mesajları veya uyarıları yapılandırabilir. Tamamen kodsuz.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşt...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-t...
Autobound
autobound.ai
Potansiyel bir müşteriyi araştırmak ve kişiselleştirilmiş, düşünceli bir e-posta yazmak 20 dakika sürmemelidir. Otomatik bağlama, yapay zekayı kullanarak kişiselleştirilmiş, alakalı satış e-postaları oluşturarak e-posta yanıt oranını artırır.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect, fikirlerinizi A/B test edebileceğiniz, içgörüler keşfedebileceğiniz ve tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirebileceğiniz A/B testi ve optimizasyon çözümüdür.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Zembula
zembula.com
Zembula, pazarlamacıların dönüşüm için optimize edilmiş etkileşimli deneyimler oluşturmasına ve yerleştirmesine olanak tanır.
Sureshot
sureshot.io
Activate, pazarlamacıların yığınınıza sorunsuz bir şekilde bağlanarak ve kampanyalar için ilgili verileri kuruluşunuz genelindeki kaynaklardan dinamik olarak çekerek kişiselleştirmeyi geniş ölçekte geliştirmesine olanak tanır. - Kampanyaları kişiselleştirmek için birden fazla kaynaktan gelen veriler...
RAEK
raekdata.com
RAEK, pazarlama kanallarınızda birinci taraf müşteri verilerinizi toplamanıza, düzenlemenize ve kullanmanıza olanak tanıyan bir pazarlama otomasyon aracıdır. Küçük ve orta ölçekli e-ticaret ve web tabanlı işletmeler için tasarlandı.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance, dünyanın en büyük B2C ve B2B markası ve perakendecilerinin 200'den fazlası için deneyim kişiselleştirme, dijital büyüme ve marka sadakatini artırma konusunda dünya lideridir. Şirket, dijital pazarlama liderlerinin geniş ölçekte, gerçek zamanlı olarak ve müşteri yaşam döngüsü boyunca b...
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink, her temas noktasında her müşteri için en alakalı ve güncel kişiselleştirilmiş yaratıcı içeriği otomatik olarak oluşturmak üzere verileri dönüştürerek kişiselleştirmeyi ölçeklendirir. Platform, pazarlamacıların bugün müşterilerine iletişim göndermek için kullandıkları dağıtım teknolojile...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds, çevrimiçi keşif ve katılımı teşvik eden algısal önerilere güç veren en akıllı platformdur. Dünyaca ünlü yapay zeka öncüleri tarafından kurulan ve yönetilen, derin öğrenmedeki en son gelişmelerle desteklenen Crossing Minds, müşteri gizliliğini ihlal etmeyen veya tehlikeye atmayan, anı...
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Bir Mastercard şirketi olan Dynamic Yield, farklı sektörlerdeki işletmelerin kişiselleştirilmiş, optimize edilmiş ve senkronize edilmiş dijital müşteri deneyimleri sunmalarına yardımcı oluyor. Dynamic Yield ile pazarlamacılar, ürün yöneticileri, geliştiriciler ve dijital ekipler, geliri ve müşteri b...
Atomic.io
atomic.io
Yeni nesil müşteri deneyimini doğrudan uygulamanızın içinde sunun. Atomic.io, uygulama içi müşteri etkileşim aracınızdır ve müşterilerinize en güvenli kanalınız olan uygulamanız üzerinden hızlı bir şekilde son derece kişiselleştirilmiş, işlem yapılabilir mesajlar göndermenize olanak tanır. %94 okuma...
emBlue
embluemail.com
Tüm Kanallarınız Tek Konumda E-posta, SMS, Anında Bildirimler, Açılır Banner'lar ve Net Tavsiye Skoru aracılığıyla müşterilerinizle olan görüşmelerinizi yönetin. Platformdan ayrılmadan tasarlayın, uygulayın ve ölçün
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca mü...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır...
Personyze
personyze.com
Personyze, davranışsal hedefleme, yapay zeka tabanlı öneriler ve kişiselleştirilmiş e-posta yayınının güçlü bir kombinasyonunu kullanarak web sitenizde ve kanallar arasında ilgi çekici deneyimler oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan kapsamlı bir kişiselleştirme araç setidir. Personyze,...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Kısıtlama olmaksızın denemelere izin vererek işletmelerin çevrimiçi dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Basit yaklaşımımız ve pazar lideri teknolojimizle, dijital deneyimleri her zaman mutlak müşteriye odaklanarak geliştiriyoruz. Teknolojimiz, pazardaki ilk test ve hedefleme çözümü olarak...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon, Web Deneyi, Özellik Deneyi ve Yapay Zeka Odaklı Kişiselleştirme özelliklerini tek bir uyumlu platformda birleştirerek tüm ekiplerin deneme ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz bir optimizasyon çözümü sunarak markaların ürünlerini ve dijital etkileşimlerini geliştirmelerine olanak tanır. Ürü...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr, işletmelerin dönüşüm oranlarını ve gelirlerini artırmasına, daha fazla potansiyel müşteri toplamasına ve alışveriş deneyimi sırasında ve sonrasında kişiselleştirilmiş önerilerle ziyaretçileri yeniden hedeflemesine olanak tanıyan çevrimiçi davranışsal kişiselleştirme, yapay zeka ve kullanıc...