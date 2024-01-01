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Performans Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Gana
Performans yönetimi yazılımı, yöneticilere çalışan performans standartlarını belirlemede ve bireysel iş performansını değerlendirmede yardımcı olur. Bu sistemler, çalışanların ilerlemesini, performansını ve kurumsal hedeflerle uyumlu gelişimini denetlemek için çok önemlidir. Yöneticiler ve ekipleri arasında devam eden tartışmaları kolaylaştırırlar. Tipik olarak İK departmanları tarafından kullanılan performans yönetimi yazılımı, departmanlar arasındaki yöneticileri destekler. Performans incelemeleri yapmalarına, tartışma noktalarını belgelemelerine, çalışan hedeflerini belirlemelerine ve 360 derece geri bildirim toplamalarına olanak tanır. Ayrıca bu araçlar, İK departmanlarının gerekli becerilerin mevcut olmasını sağlamasına ve çalışanların işten ayrılması durumunda yedekleme planlamasına hazırlanmasına yardımcı olan organizasyonel planlama özelliklerini içerir. Performans yönetimi yazılımı bağımsız olarak veya entegre bir İK yönetim paketinin parçası olarak çalışabilir. Çoğunlukla ücret yönetimi yazılımıyla bütünleşerek performans değerlendirmelerinin ücret kararlarını doğrudan etkilemesini sağlar.
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BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Zoho People
zoho.com
Daha mutlu bir iş gücü oluşturmak için tasarlandı. Siz çalışanlarınızla ilgilenirken, biz de İK süreçlerinizle ilgileniyoruz. İşe alma, işe alım ve katılım yönetiminden zaman takibi ve değerlendirmelere kadar her şeyi kapsıyoruz.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Darwinbox
darwinbox.com
Gartner tarafından APAC'ta en çok tercih edilen HCM platformlarından biri olarak tanınan Darwinbox, yeni nesil bulut tabanlı bir HRMS'dir. Sequoia, Lightspeed ve Endiya Partners tarafından desteklenen Darwinbox, 350'den fazla küresel kuruluşta 900.000'den fazla çalışanın İK Teknoloji deneyimine güç ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahipti...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Lattice
lattice.com
Lattice, kuruluşların kazanma kültürü içinde bağlı ve yüksek performanslı çalışanlar geliştirmesine yardımcı olacak tüm araçları, iş akışlarını ve içgörüleri bir araya getiren İnsan Yönetimi Platformudur. Sürekli performans yönetimi, çalışan bağlılığı anketleri, ücret yönetimi ve kariyer geliştirme ...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.000 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zim...
Goalscape
goalscape.com
Goalscape, ekiplerin ve bireylerin hedefleri belirlemesine, yönetmesine ve elde etmesine yardımcı olan Görsel Hedef Belirleme Yazılımıdır. Hedefleri Paylaşın ✓ Görevleri yönetin ✓ İlerlemeyi Takip Edin ✓
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
Sage HR
sage.hr
Dünya çapındaki müşterilere katılım, performans ve işe alım yönetimi sağlayan ödüllü bir İK teknolojisi şirketi. 14 günlük ücretsiz deneme! Kolay Kurulum! İstediğiniz zaman iptal edin!
15Five
15five.com
15Five'ın stratejik performans yönetimi platformu, eylemi ve etkiyi teşvik ederek işletmelerin ve çalışanlarının gelişmesine yardımcı olur. Üretken yapay zeka, özel analizler ve insan merkezli ilkeleri birleştiren İK liderleri, 360° performans incelemeleri, katılım anketleri, hedef izleme, yönetici ...
Profit.co
profit.co
Profit.co'nun OKR yazılımı, kuruluşunuzun stratejilerinizi OKR merkezli bir yaklaşım kullanarak yürütmesine yardımcı olur. Profit.co, her çeyrekte Planla-Uygula-Engage-Öğren döngüsünü kullanarak daha hızlı yineleme yapmanıza olanak tanır. OKR'leri çeyreğin başında planlayabilir ve düzenleyebilir, ha...
Leapsome
leapsome.com
İleriyi düşünen şirketlerin (Spotify, monday.com ve Unity dahil) CEO'ları ve İK ekipleri, performans yönetimi, çalışan katılımı ve öğrenme arasındaki döngüyü kapatmak için Leapsome platformunu kullanıyor. İnsanları etkinleştirme platformu olarak Leapsome, Hedefler ve OKR Yönetimi, Performans İncelem...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi y...
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe katılım, tanınma ve performans yönetimi için basit araçlar sunar. İK liderlerinin, geri bildirimleri hızlı bir şekilde somut eylemlere dönüştürmek, anlamlı bir tanınma kültürü oluşturmak ve sürekli performans yönetimini desteklemek için yöneticileriyle ekip oluşturmasına olanak t...
Small Improvements
small-improvements.com
Küçük İyileştirmeler, 700'den fazla şirketteki çalışanların büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olan esnek bir performans yönetimi araç setidir. Son derece yapılandırılabilir; yapı taşlarını kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirebilir ve birleştirebilir, ayrıca görünümü ve hissi d...
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket iç...
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire, kurumsal stratejiyi kolaylaştırmak, çalışanlar arasındaki işbirliğini artırmak ve performansı güçlendirmek için en son teknolojiye sahip yapay zekayı kullanan güçlü bir yazılım platformudur. Inspire AI ile çalışanlar, dinamik bir çalışma alanında SMART hedefleri ve OKR'ler oluşturarak hesap...
ChartHop
charthop.com
ChartHop, çalışanların ve kuruluşların gelişmesi için kuruluşlar içinde sağlıklı şeffaflık yaratma misyonundadır. Dinamik bir İnsan Operasyonları Platformu olan ChartHop, içgörüler, uyum ve eylem yoluyla kuruluşları güçlendirmek için insan verilerini birbirine bağlar ve görselleştirir. İK'ya yeni bi...
factoHR
factohr.com
İşe alımdan emekliliğe kadar her İK işlevini otomatikleştiren gelişmiş, mobil merkezli bir HCM platformu olan factoHR ile İK yönetiminizi yükseltin. Akıllı platformumuz, iş hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza olanak tanıyan eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar. Tata Steel (BSL), Mercedes Benz, Wip...
Kenjo
kenjo.io
Kenjo, İK departmanlarına günlük olarak yardımcı olmak için tasarlanmış eksiksiz ve özelleştirilebilir bir İnsan Kaynakları platformudur. Kenjo, kullanıcıların belgeleri yönetmesine, tatilleri ve devamsızlıkları yönetmesine, performans incelemeleri yapmasına ve yeni yetenekler seçmesine olanak tanır...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman, merkezi Framingham, Massachusetts ve Dublin'de bulunan ve bulut tabanlı (hizmet olarak yazılım) insan sermayesi yönetimi (HCM) yazılım çözümleri sağlayan çok uluslu bir şirkettir. Sosyal tanınma çözümleri, çalışanların şirket değerlerine uygun performans ve davranışlar için teşvik olarak...
Hirebook
hirebook.com
Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...
Perdoo
perdoo.com
Perdoo, yüksek performanslı işletmeler yaratmaya yardımcı olan 1 Numaralı Performans Yönetim Sistemidir. Herkesi şirket stratejinize göre hizalayın. Ekipleri en önemli OKR'lere ve KPI'lara odaklayın. Ve çalışanlarınızın işte ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını ve hissetmelerini sağlayın.
Culture Amp
cultureamp.com
Çalışan deneyiminde küresel platform lideri olan Culture Amp, 6.500 şirketteki 25 milyondan fazla çalışanın daha iyi bir iş dünyası yaratmasında devrim yaratıyor. Culture Amp'in kullanımı kolay, hepsi bir arada platformu, her büyüklükteki ve sektördeki şirketlere, çalışan bağlılığını dönüştürme, yük...
SkillsBoard
skillsboarding.com
Kişisel ve onaylayıcı bir Pasaport aracılığıyla insanları etkileşime geçiren ilk beceriye dayalı öğrenme ve yetenek yönetimi platformu
Peoplebox
peoplebox.ai
Performans incelemeleri, 360 derece incelemeler, uyumlu hedefler (OKR'ler), 1:1'ler, anketler, KPI'lar, görev/proje yönetimi, stratejik toplantılar ve kişi analitiği için tek bir platform sağlar. Diğer araçların aksine, Slack/Teams ile entegrasyonu bildirimlerin ötesine geçer ve tüm performans incel...
ClearCompany
clearcompany.com
Yaklaşık 3.000 kuruluşun çalışanları işe almasına, artırmasına, tanımasına ve elde tutmasına yardımcı oluyoruz. ClearCompany'nin uçtan uca Yetenek Yönetimi platformu, 2004 yılından bu yana binlerce şirketin çalışan yolculuğunun her aşamasında insanları güçlendirerek yetenekleri en üst düzeye çıkarma...
Verint
verint.com
Verint Messaging™, mesajlaşmayı dijital müşteri yolculuğuna entegre etmek ve müşterilerle mesajlaşma ve sosyal kanallar aracılığıyla geniş ölçekte görüşmeleri kolaylaştırmak için amaca yönelik tasarlanmış bir çözümdür. Mesajlaşma kanalları için dijital bir müşteri etkileşimi çözümü sunan Verint, tem...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index, her iş sorununun bir insan sorunu olduğuna inanmaktadır. Kişi verileri, ilk görüşmeden büyük terfiye kadar bir çalışanın yolculuğunun her adımına rehberlik etmeli ve aynı zamanda iş stratejinize de rehberlik etmelidir. Biz buna "yetenek optimizasyonu" diyoruz ve modüler platformumu...
Betterworks
betterworks.com
Betterworks, akıllı performans yönetimi yazılım çözümlerinde öncüdür. Esnek, kurumsal kullanıma hazır SaaS platformu, daha yüksek yönetici etkinliğini ve çalışan performansını teşvik eden, daha yüksek katılım ve elde tutma ve sonuçta daha iyi iş sonuçlarına yol açan araçlarla iş gücü ve kuruluşların...
Quantum Workplace
quantumworkplace.com
Quantum Workplace, işlerin her geçen gün daha iyi hale getirilmesine yardımcı oluyor. Kuruluşlara, çalışan deneyimini iyileştirme, etki yaratma ve üstün yetenekleri cezbeden ve elinde tutan manyetik bir çalışan başarısı kültürü yaratma konusunda güç veriyoruz. Hepsi bir arada çalışan başarısı platfo...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, en iyi çalışan deneyimi için hepsi bir arada bir İK platformudur. Çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini kolaylaştırmak için merkezi bir çözümdür. Misyonumuz işletmelere aşağıdaki konularda yardımcı olmaktır: - İK süreçlerini basitleştirmek; - yüksek performanslı bir kül...
PerformYard
performyard.com
Ağrısız 360 Derece İncelemeler - PerformYard, İK için basit ve esnek, çalışanlar için ise çok kolay bir çözümdür. Mevcut 360 inceleme sürecinizi kolaylaştırabilir veya yeni bir 360 stratejisi oluşturabilirsiniz. PerformYard ayrıca sürekli geri bildirimi, 360 derece incelemeyi, yıllık incelemeleri, p...
Javelo
javelo.io
Ekiplerinizin izlemesini yeniden keşfedin! Javelo, İK süreçlerinizi dijitalleştirmenize ve yapılandırmanıza, kararlı ekipler oluşturmak için güçlü bir geri bildirim kültürü geliştirmenize yardımcı olur.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar ara...
Effy.ai
effy.ai
Yapay zeka destekli 360 derece geri bildirim ve performans inceleme yazılımı. Kullanıma hazır şablonlar ve yapay zeka tarafından oluşturulan raporlarla çalışan incelemelerinin yürütülmesinde en hızlı deneyimi sağlar. İnceleme süreçlerini yeni oluşturmaya başlayan ve ara sıra inceleme yapan şirketler...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50'nin 360 Geri Bildirimi, gerçek zamanlı akran onaylı kariyer gelişimini destekler. Kuruluşunuzdaki çalışanlarınızın sonsuz kariyer gelişimini destekleyin. 360 Geribildirim çalışanların, liderlerin, mentorların ve koçların birbirlerinden geri bildirim istemesine, almasına ve vermesine olanak ta...
Cinode
cinode.com
Kim bilir ne var, kim müsait, ne satabilirim? Şu anda eksik olduğunuz satış, teslimat ve becerilere ilişkin önemli bilgileri sağlıyoruz. Cinode, danışmanlığınızın büyümesini hızlandıracak hepsi bir arada platformdur. İskandinav ülkelerinde en iyi tercih olmamızın bir nedeni var.
PatPat360
patpat360.com
PatPat360 ekipleri, liderleri ve İK yöneticilerini destekleyen bir performans yönetimi platformudur. # Çalışan bağlılığını, performansını ve üretkenliğini artırmak için tasarlandı. # Sürekli geri bildirim ve OKR hedef belirleme araçlarıyla geleneksel performans yönetimi sistemlerini yeniliyor. # Bir...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly, çalışan bağlılığının unsurlarını içeren bir performans değerlendirme yazılımıdır. Basit ama esnek ve her ölçekteki hızlı büyüyen şirketle çalışacak kadar güçlüdür. Demo talep edin!
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyun...
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyoruz. Appward, proje yönetimi, CRM, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üret...
Trinet Expense
app.trinetexpense.com
TriNet (NYSE: TNET), küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) sektöre göre uyarlanmış tam hizmet İK çözümleri sağlayan profesyonel bir işveren kuruluşudur (PEO). TriNet, KOBİ'leri zaman alan İK karmaşıklıklarından kurtarmak için insan sermayesi uzmanlığına, avantajlara, risk azaltma ve uyumluluğ...
Frankli
frankli.io
Yüksek performanslı organizasyonlar için Performans Yönetim Sistemi ve Katılım Platformu. İnsanları şirkete, stratejiye ve birbirlerine bağlayın. Kolayca Entegre Edilir.
Macorva
macorva.com
Macorva'nın yapay zeka destekli platformu, işletmelerin performans yönetimi, geri bildirim ve müşteri memnuniyetini yönetme biçiminde devrim yaratıyor. Çözümlerimiz, içgörüleri hedeflenen kaynaklara ve kuruluşların deneyim verilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan yanıt planlarına dön...
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgü...
CezanneHR
cezannehr.com
Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya çapında binlerce İK profesyonelinin güvendiği Cezanne HR, 100 - 3000 çalışanı olan orta ölçekli kuruluşlar için modern, hepsi bir arada İK sistemidir. Zaman kazandıran akıllı özelliklerle dolu Cezanne HR, nerede olurlarsa olsunlar çalışanları daha iyi yön...
Eletive
eletive.com
Eletive, gerçek zamanlı çalışan bağlılığı anketlerini, performans yönetimini, OKR hedef belirlemeyi, 360 derece geri bildirimi ve 1:1'leri sezgisel ve kullanıcı dostu tek bir araçta bir araya getiren bir İnsan Başarı Platformudur. Eletive, sıkıcı yönetici görevlerini otomatikleştirir ve kolaylaştırı...
Worknice
worknice.com
Harika İK yazılımı - %100 Avustralya'da tasarlandı, üretildi ve desteklendi. Harika şeyler başarmak amacıyla İK sistemlerinizi kolaylaştırmak ve verilerinizi yapılandırmak için esnek ve sezgisel bir İK platformundan yararlanın. Worknice, temel İK alanında pazar lideri bir kullanıcı deneyimine sahipt...
Twiser
twiser.com
Twiser, her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için tasarlanmış çok yönlü bir yetenek yönetimi araçları paketidir. Platform, aşağıdakiler de dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün yelpazesini kapsar: • OKR'lerle hedef belirleme • Yapay zeka tabanlı OKR asistanı • Yetkinlik yönetimi • Performans izle...