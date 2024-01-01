Performans Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Gana En Popüler Son Eklenenler

Performans yönetimi yazılımı, yöneticilere çalışan performans standartlarını belirlemede ve bireysel iş performansını değerlendirmede yardımcı olur. Bu sistemler, çalışanların ilerlemesini, performansını ve kurumsal hedeflerle uyumlu gelişimini denetlemek için çok önemlidir. Yöneticiler ve ekipleri arasında devam eden tartışmaları kolaylaştırırlar. Tipik olarak İK departmanları tarafından kullanılan performans yönetimi yazılımı, departmanlar arasındaki yöneticileri destekler. Performans incelemeleri yapmalarına, tartışma noktalarını belgelemelerine, çalışan hedeflerini belirlemelerine ve 360 ​​derece geri bildirim toplamalarına olanak tanır. Ayrıca bu araçlar, İK departmanlarının gerekli becerilerin mevcut olmasını sağlamasına ve çalışanların işten ayrılması durumunda yedekleme planlamasına hazırlanmasına yardımcı olan organizasyonel planlama özelliklerini içerir. Performans yönetimi yazılımı bağımsız olarak veya entegre bir İK yönetim paketinin parçası olarak çalışabilir. Çoğunlukla ücret yönetimi yazılımıyla bütünleşerek performans değerlendirmelerinin ücret kararlarını doğrudan etkilemesini sağlar.