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Ödeme Düzenleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Orta Afrika Cumhuriyeti
Ödeme düzenleme yazılımı, çeşitli ödeme hizmeti sağlayıcıları ve finansal kurumlar arasındaki işlemleri entegre eden ve yöneten birleşik bir katman sunar. Bu yazılım, şirketlerin farklı ödeme ağ geçitleri ve işleme çözümleri arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yaparak, hataları azaltarak ve başarısız işlemleri önleyerek hem B2C hem de B2B ödemelerini yönetmesine ve izlemesine olanak tanır. Ayrıca gizlilik ve güvenlik düzenlemeleriyle yerleşik uyumluluk sağlar. Bu, onu özellikle e-ticaret, perakende ve SaaS gibi sektörlerdeki orta ve büyük B2B şirketleri için avantajlı hale getiriyor. Ödeme düzenleme yazılımını, ödeme ağ geçitlerinden ve ödeme işleme yazılımlarından ayırmak önemlidir; çünkü bu yazılımların yerine geçmek yerine bu çözümlerle bütünleşir. Aynı zamanda e-ticaret platformlarıyla bağlantı kurarak sınır ötesi ve küresel ticareti kolaylaştırıyor.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, dünyanın küçük ve orta ölçekli işletmelerine işlem yapma, iş yapma ve küresel olarak büyüme konusunda güç veren bir finansal teknoloji şirketidir. Payoneer, yeteneğin eşit olarak dağıtıldığı ancak fırsatların eşit şekilde dağıtılmadığı inancıyla 2005 yılında kuruldu. Misyonumuz, herhangi b...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Çok İyi Güvenlik (VGS), verileri güvence altına alma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan hassas veriler üzerinde çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güv...
Recurly
recurly.com
Dijital medya, yayın, yayıncılık, SaaS, eğitim, tüketim malları ve profesyonel hizmet sektörlerindeki binlerce yenilikçi şirket, abonelikleri kullanarak dönüşümsel büyümenin kilidini açmak için Recurly'ye güveniyor. Recurly'nin hepsi bir arada entegre platformu, ekiplerin abone yaşam döngülerini kol...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, bulutun BT için yaptığını fintech için yapıyor. Sorunsuz küresel ticareti desteklemek için dünyanın en büyük yerel ödeme ağını kurduk. Yenilikçi e-ticaret işletmeleri, teknoloji şirketleri, pazaryerleri ve diğerleri, fintech ve ödeme yeteneklerini uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre e...
GPayments
gpayments.com
GPayments, Yapay Zeka Destekli Dolandırıcılık Önleme çözümleri sunarak 30 yılı aşkın bir süredir pazar lideri olarak kendini kanıtlamıştır. Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulaması (SCA) kullanımımız Dolandırıcılık Önleme sürecine güven aşılamaktadır. Çözümlerimizi, 3D Secure kimlik doğrulamasının yanı sıra...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, genellikle altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme p...
Solidgate
solidgate.com
Çevrimiçi Ödemeleri Kabul Edin. Tek noktadan ödeme işleme platformumuz, kesintisiz çevrimiçi satın alma işlemleri ve kolaylaştırılmış ödeme altyapısı sağlar. Dünyanın her yerinde kart almayı ve yerel ödeme yöntemlerini etkinleştirin: masaüstünde, mobilde ve uygulama içinde.
Zooz
zooz.com
Zooz, satıcıların ödeme performanslarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ödeme platformu sağlayan bir teknoloji şirketidir.
BridgerPay
bridgerpay.com
BridgerPay, TÜM ödeme akışlarını Lego benzeri bir arayüzle otomatikleştirmek için oluşturulmuş, HERHANGİ bir işletmenin ödemelerini, öngörülerini ve gelirlerini kodsuz, birleşik ve agnostik bir yazılımla ölçeklendirmesine olanak tanıyan dünyanın ilk ödeme işlemleri platformudur.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY, Beyaz Etiketli Müşteriler ve Kurumsal Satıcılar için yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve PCI sertifikalı bir ödeme yönetimi platformudur. Modern, kolayca genişletilebilen mimari, ödemelerin düzenlenmesine olanak tanır, akıllı yönlendirme ve basamaklandırma işlevlerinin yanı sıra son teknoloji r...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...
MONEI
monei.com
MONEI'nin ödeme ağ geçidi çözümü, Avrupa merkezli birçok e-ticaret şirketinin tercihidir. Mimarisi, Amazon'un AWS Yılın Startup Mimarisi Programı'nı (İberya bölgesi) kazandı. MONEI, dijital ödemeleri basitleştirerek çevrimiçi işletmelerin tüm ana ve alternatif ödeme yöntemlerini tek bir platformda k...