Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guadeloupe

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Çok İyi Güvenlik (VGS), hassas veriler üzerinde, verileri koruma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlay...