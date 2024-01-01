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Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Eritre
Ödeme yazılımı, çevrimiçi finansal işlemleri kolaylaştırmak ve yönetmek için tasarlanmış dijital araç ve sistemleri ifade eder. Bu yazılım, işletmeler ve tüketiciler için güvenli, verimli ve kolaylaştırılmış ödeme süreçleri sağlar. Temel işlevler arasında genellikle çeşitli ödeme yöntemlerinin işlenmesi, faturalandırma ve faturalandırmanın yönetilmesi ve sahtekarlığa karşı koruma yer alır.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Venmo
venmo.com
Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, dünyanın küçük ve orta ölçekli işletmelerine işlem yapma, iş yapma ve küresel olarak büyüme konusunda güç veren bir finansal teknoloji şirketidir. Payoneer, yeteneğin eşit olarak dağıtıldığı ancak fırsatların eşit şekilde dağıtılmadığı inancıyla 2005 yılında kuruldu. Misyonumuz, herhangi b...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Afterpay
afterpay.com
Afterpay, ödeme yapmanın daha iyi bir yolunun öncülüğünü yaptı. Müşteriler şimdi alışveriş yapar, 6 haftada ödeme yapar ve asla faiz ödemez. Afterpay ile iş ortaklığı yapan satıcılar, dünyadaki en büyük, en sadık alışverişçilere ulaşır. Dünya çapında 19 milyondan fazla aktif müşteri Afterpay ile alı...
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Skrill
skrill.com
Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
Affirm
affirm.com
Affirm'in misyonu, hayatları iyileştiren dürüst finansal ürünler sunmaktır. Güvene, şeffaflığa ve insanlara öncelik vermeye dayalı yeni bir tür ödeme ağı oluşturarak, milyonlarca tüketiciye sorumlu bir şekilde harcama ve tasarruf yapma yetkisi veriyor ve binlerce işletmeye büyümeyi hızlandıracak ara...
Zip
zip.co
Zip (önceki adıyla Quadpay), insanların ödeme şeklini basitleştiren adil ve kusursuz çözümler sunan lider bir Şimdi Al, Sonra Öde şirketidir. Dünya çapında büyüyen varlığımızla misyonumuz, her yerde ve her gün ilk ödeme seçeneği olmaktır. İnsanların yarının kontrolünün kendilerinde olduğunu bilerek ...
Karbon
karbonhq.com
Karbon, muhasebe firmaları için bir Uygulama Yönetimi platformudur. İş akışlarını yönetmek, ekiplerle iletişim kurmak ve olağanüstü müşteri çalışmaları sunmak için gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir platform sağlar. Karbon, e-postayı, tartışmaları, görevleri ve güçlü iş akışlarını birleştirerek e...
Sezzle
sezzle.com
Sezzle, alışveriş yapanlara bugün satın alma ve 6 hafta boyunca 4 faizsiz ödeme yapma olanağı sağlıyor! Dönüşümlerinizi, AOV'nizi ve müşteri memnuniyetinizi artırın.
Razorpay
razorpay.com
Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi
Pleo
pleo.io
Şirketteki herkesin harcamalarını kolaylaştıran, Avrupa'nın önde gelen harcama çözümü Pleo ile tanışın. Çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları şeyleri satın almaları için akıllı bir şirket kartı verin ve kayıp makbuzların peşinde koşmayı unutun. Otomatik gider yönetimi, faturalar ve geri ödemeler sayesi...
Neteller
neteller.com
Çevrimiçi para gönderip almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.
Melio
meliopayments.com
Melio, nakit akışını en üst düzeye çıkaran ve yoğun çalışmayı en aza indiren ücretsiz bir satıcı/fatura ödeme aracıdır. Yalnızca çek kabul etseler bile satıcı faturalarını banka havalesi veya banka kartını kullanarak ücretsiz ödeyin! Nakit paranızı daha uzun süre elinizde tutmak ve kart ödülleri kaz...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
Clover
clover.com
Clover, yazar kasanızı, ödeme terminalinizi, makbuz yazıcınızı ve barkod tarayıcınızı entegre bir ürün paketiyle değiştirir. Kredi kartlarını, EMV'yi ve Apple Pay'i kabul edin.
Airwallex
airwallex.com
Airwallex'in bulut tabanlı platformu, küresel ödemeler ve finansal operasyonlarınızdaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için tasarlandı. İster ölçeklenirken zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen küresel bir işletme olun, ister kendi finansal ürünlerinizi oluşturmaya hazır ileriyi düşünen bir kuru...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız öde...
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...
Laybuy Personal
laybuy.com
Şimdi satın alın ve Laybuy ile tek ödeme yöntemiyle 6 haftadan fazla faizsiz taksit ödeyin. Her gün yeni markalar ekleniyor, o yüzden tekrar kontrol edin!
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanm...
Tamara
tamara.co
Alışveriş eğlenceli olmalı, stres olmamalı. Tamara ile ödemelerinizi tamamen faizsiz olarak bölebilirsiniz. Hayal gücüyle değil, bir ödeme aracı; Ödeme sırasında Tamara'yı seçin ve faturanızı faizsiz ödemelere bölün
Paystack
paystack.com
Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.
Mollie
mollie.com
Mollie, her büyüklükteki şirketin e-ticarette daha iyi şartlarda rekabet edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Bunu uygun ve güvenilir çevrimiçi ödemeler sunarak yapıyoruz. Mollie, tüm önemli web mağazalarına bir API veya eklenti ile kolayca entegre edilebilecek çeşitli ödeme yöntemleri sunma...
Xendit
xendit.co
Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.
Zilch
zilch.com
Şimdi satın alın, Zilch ile daha sonra ödeyin. Çevrimiçi olarak istediğiniz yerden alışveriş yapın ve satın alma işleminizi 6 hafta içinde 4 taksitle ödeyin.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Poynt
poynt.com
GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.
Cashfree
cashfree.com
İş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir ödeme platformu - ödemeleri toplayın, ödeme gönderin, uluslararası ödemeleri yönetin ve daha fazlasını yapın. Nakitsiz Ödemeler, yeni kurulan şirketlerden şirketlere kadar web sitesinde, mobil uygulamada veya Whatsapp, sosyal medya vb. diğe...
Blackсatсard
blackcatcard.com
2019 yılında kurulan Avrupa merkezli uluslararası para hizmeti Blackcatcard ile tanışın. Hesap oluşturma, sanal kart basımı ve bakımı için sıfır ücretle, dünya çapında kabul edilen sanal ve plastik kartlar sunuyor. Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından lisanslanan Blackcatcard, çevrimiçi ban...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com bulut tabanlı bir ödeme platformudur ve misyonu, işletmelerin ve topluluklarının dijital ekonomide başarılı olmasını sağlamaktır. Checkout.com'un modüler teknolojisi, işletmelerin özellikler eklemesine, dönüşümü korurken riski yönetmesine ve yeni pazarlarda büyümeyi desteklemek için yen...
PaySimple
paysimple.com
İşletmeler PaySimple'a basit ama önemli bir ihtiyaçla geliyor: ödemeleri kabul etmenin daha iyi bir yolu. Hizmet tabanlı işletmelerin benzersiz ihtiyaçları için geliştirilen PaySimple, her gün 20.000'den fazla işletmenin tercih ettiği esnek ödeme ve faturalandırma çözümleri sunuyor. Rakiplerimizin a...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong, dünya çapındaki sınır ötesi e-ticaret satıcıları için ödeme hizmetleri alanında yenilik yapan bir FinTech tek boynuzlu atıdır. Misyonumuz, küresel ayak izimizi kullanarak müşterilerimize dünyanın her yerinde satış yapma olanağı sağlamaktır. Müşterilerimize sınıfının en iyisi hizmetleri sun...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360®, 2009 yılında baba-oğul Joe ve JB Kellogg tarafından, küçük işletmelerin büyümesine ve yerel toplulukların büyümesine yardımcı olarak fark yaratma misyonuyla kuruldu. Şu anda Fort Collins, Colorado ve Austin, Texas'ta bulunan Marketing 360, 550'den fazla ekip üyesine istihdam sağlıyor...
Fiskl
fiskl.com
Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve f...
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para bi...
LEDGERS
ledgers.cloud
"Ödeme ağ geçidi, elektronik ödeme sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Müşteri bilgilerinin, işlemin işlendiği üye işyeri bankasına iletilmesinden sorumlu olan ön uç teknolojisidir. Teknoloji ilerledikçe, ödeme ağ geçidi teknolojisi de ihtiyaçların karşılanması için sürekli olarak gelişmektedir. LE...
Equals Money
equalsmoney.com
İşletme giderlerini kontrol altına almalarına yardımcı olduğumuz 20.000'den fazla şirkete katılın. Kartlarımız, uygulamamız ve çevrimiçi platformumuz size tam kontrol ve görünürlük sağlar; böylece mali durumunuzu yönetmeye daha az, işinizi büyütmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Dünya çapında ça...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion, müşteri yönetimi, faturalama ve ödemeler, envanter yönetimi, zaman takibi ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunan basit, güçlü bir saha servis yönetimi yazılımıdır. Yazılım, ofis personelini, teknisyenleri ve müşterileri birbirine bağlamak için masaüstü ve mobil uygulamalarda mevc...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc., gelişmiş hesaptan hesaba ödeme çözümleriyle yeniliklere güç veren bir fintech şirketidir. Dwolla'nın sağlam platformu, az kodlu API'si ve ortaklık ekosistemi, tek bir uçtan uca çözüm oluşturmak için çeşitli ödeme ağlarıyla entegrasyona yönelik karmaşık süreci basitleştirir. Dwolla'nın ...
Monnify
monnify.com
Monnify, işletmelerin müşterilerden düzenli veya tek seferlik ödeme kabul etmesine yönelik bir ödeme ağ geçididir. Monnify, Nijerya'da elde edilebilecek en yüksek başarı oranlarına sahip müşteriler için uygun ödeme yöntemlerini kullanarak işletmelerin web ve mobil uygulamalarında ödeme almaları için...
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara hizmet veriyor. PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara daha hızlı, daha rahat ve daha güvenli sınır ötesi tahsilat hizmetleri sağlıyor. Sınır ötesi tüccarların ve yurtdışına giden küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapsamlı ihtiyaçlarına odaklanan PingPong, şu...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...
Introwise
introwise.com
Siz ve müşterileriniz için kolay planlama. Zamanınız o kadar değerli ki, onu işinizi büyütmek için kullanın. Günlük işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacağız. Büyük resmi düşünebilmeniz için yaratıcı enerjinizi serbest bırakıyoruz: Sevdiğiniz şeyi yapmak için para almak. Artık nihayet ertelediğin...
EBizCharge
ebizcharge.com
Entegre B2B Ödemelerde lider. CRM/ERP, muhasebe sisteminiz veya QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce ve daha fazlası gibi çevrimiçi alışveriş sepetleriniz içindeki ödemeleri işleyebilen ödeme ağ geçidi. EBizCharge ayrıca tamamen PCI uyu...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Çok İyi Güvenlik (VGS), hassas veriler üzerinde, verileri koruma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlay...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...
Recurly
recurly.com
Dijital medya, yayın, yayıncılık, SaaS, eğitim, tüketim malları ve profesyonel hizmet sektörlerindeki binlerce yenilikçi şirket, abonelikleri kullanarak dönüşümsel büyümenin kilidini açmak için Recurly'ye güveniyor. Recurly'nin hepsi bir arada entegre platformu, ekiplerin abone yaşam döngülerini kol...
Adyen
adyen.com
Adyen, Visa, Mastercard ve tüketicilerin küresel olarak tercih ettiği ödeme yöntemlerine doğrudan bağlanan modern, uçtan uca bir altyapı sağlayan, dünyanın önde gelen şirketlerinin birçoğunun tercih ettiği ödeme platformudur. Adyen; çevrimiçi, mobil ve mağaza içi kanallarda sorunsuz ödemeler sağlıyo...
VersaPay
versapay.com
Versapay'in Alacak Hesapları Verimliliği Paketi, daha azıyla daha fazlasını başarması gereken büyüyen işletmeler için faturalamayı otomatikleştirerek, B2B ödemelerini kolaylaştırarak ve yapay zeka ile nakit uygulamasını kolaylaştırarak faturadan nakde süreci basitleştirir. Great Hill Partners'ın sah...
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde...
Cushion
cushion.ai
Cushion, mevcut faturalarınızı ve Şimdi Al Sonra Öde'yi düzenlemek, ödemek ve bunlarla kredi oluşturmak için başvuracağınız uygulamadır. Faturalarınızı Basitleştirin. Kredi Oluşturun.
Simpl
getsimpl.com
Simpl, ödemeleri görünmez ve parayı akıllı hale getirmeyi amaçlayan Hindistan'ın önde gelen tek dokunuşla ödeme ağıdır. Ödeme alanında dijital dönüşümün basitleştirilmesine ve demokratikleştirilmesine kararlıdır. Hindistan'ın önde gelen tüketici deneyimi platformu olan Simpl, tüccarların müşteriler...
Trustly Personal
trustly.com
2008 yılında kurulan Trustly, Çevrimiçi Bankacılık Ödemelerinde dünya lideridir. Hesaptan hesaba ağımız, kart ağlarını atlayarak tüketicilerin doğrudan çevrimiçi bankacılık hesaplarından satıcılara hızlı, basit ve güvenli ödeme yapmalarına olanak tanır. 6.000'den fazla bankanın desteğiyle Avrupa ve ...
Laybuy Merchant
laybuy.com
Sonsuz büyüme, tek platform. Tüccarlar için nasıl çalışıyoruz? Müşterilerinize daha basit bir ödeme yöntemi sunun. Ödemenizi anında alırken, 6 haftalık faizsiz taksitlerle ödesinler. Daha düşük fiyat noktaları, daha kısa ödeme döngüleri ve markanız için tekrar gelen müşteriler anlamına gelir.