Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cabo Verde

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Çok İyi Güvenlik (VGS), verileri güvence altına alma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan hassas veriler üzerinde çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güv...