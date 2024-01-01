Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Kategoriler

Ödeme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Anguilla

Ödeme yazılımı, çevrimiçi finansal işlemleri kolaylaştırmak ve yönetmek için tasarlanmış dijital araç ve sistemleri ifade eder. Bu yazılım, işletmeler ve tüketiciler için güvenli, verimli ve kolaylaştırılmış ödeme süreçleri sağlar. Temel işlevler arasında genellikle çeşitli ödeme yöntemlerinin işlenmesi, faturalandırma ve faturalandırmanın yönetilmesi ve sahtekarlığa karşı koruma yer alır.

Yeni Uygulama Gönder


PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Venmo

Venmo

venmo.com

Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay tüm favori mağazalarınızla tamamen entegredir. Her zamanki gibi alışveriş yapın, ardından ödeme sırasında ödeme yönteminiz olarak Afterpay'i seçin. İlk kez gelen müşteriler hızlı bir şekilde kayıt işlemini tamamlar, geri dönen müşterilerin ise yalnızca oturum açması yeterlidir.

Klarna

Klarna

klarna.com

Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.

Skrill

Skrill

skrill.com

Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.

Affirm

Affirm

affirm.com

Kendi hızınızda ödeme yapın. Affirm ile satın aldığınızda, her zaman tam olarak ne kadar borcunuz olacağını ve ödemenizin ne zaman biteceğini bilirsiniz. Hiçbir gizli ücret yoktur; gecikme ücretleri bile yoktur.

Zip

Zip

zip.co

4 taksitle ödeyin ve Visa, Apple Pay ve Google'ın kabul edildiği her yerde çevrimiçi veya mağazadan alışveriş yapın. Daha akıllıca alışveriş yapın!

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Muhasebe firmanızı nasıl yönetiyorsunuz? İş, müşteriler, planlama ve iletişim tek bir yerde. Ekibiniz ister ofiste ister uzakta olsun, Karbon ile birliktesiniz.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle, alışveriş yapanlara bugün satın alma ve 6 hafta boyunca 4 faizsiz ödeme yapma olanağı sağlıyor! Dönüşümlerinizi, AOV'nizi ve müşteri memnuniyetinizi artırın.

Pleo

Pleo

pleo.io

Çalışanlarınızın daha fazlasını yapmalarını sağlayan işletme giderleri çözümü. İş yerindeki ödemeleri kolaylaştırmak için Pleo'ya güvenen binlerce şirkete katılın

Melio

Melio

meliopayments.com

Faturalarınızı hızlı, basit ve olağan maliyetler olmadan ödeyin ve alın. Melio Payments ile nakit akışını artırın ve sorunları azaltın.

Neteller

Neteller

neteller.com

Çevrimiçi para göndermenin ve almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

İşletmenize birden fazla para biriminde hızlı, kolay ve düşük ücretli uluslararası ödemeler yapma gücü verin. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.

Databox

Databox

databox.com

İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Şimdi satın alın ve Laybuy ile tek ödeme yöntemiyle 6 haftadan fazla faizsiz taksit ödeyin. Her gün yeni markalar ekleniyor, o yüzden tekrar kontrol edin!

Clover

Clover

clover.com

POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.

Mollie

Mollie

mollie.com

Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »

Paystack

Paystack

paystack.com

Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.

Tamara

Tamara

tamara.co

Alışveriş eğlenceli olmalı, stres olmamalı. Tamara ile ödemelerinizi tamamen faizsiz olarak bölebilirsiniz. Hayal gücüyle değil, bir ödeme aracı; Ödeme sırasında Tamara'yı seçin ve faturanızı faizsiz ödemelere bölün

Xendit

Xendit

xendit.co

Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.

Zilch

Zilch

zilch.com

Şimdi satın alın, Zilch ile daha sonra ödeyin. Çevrimiçi olarak istediğiniz yerden alışveriş yapın ve satın alma işleminizi 6 hafta içinde 4 taksitle ödeyin.

WePay

WePay

wepay.com

WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

PaySimple hesabınızda oturum açın. Hesabınız yok mu? Çevrimiçi ödeme kabul etmeye başlamak, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerinizi otomatikleştirmek ve güvenli bir müşteri veritabanı oluşturmak için kaydolun.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Dijital Hindistan için ödemeler. Büyüyen işletmeler için ödeme toplamanın ve ödeme yapmanın en hızlı ve en kolay yolu

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.

Veem

Veem

veem.com

Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...

Poynt

Poynt

poynt.com

GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Avrupa'da ücretsiz bir IBAN hesabı açın. Aylık 0 € karşılığında ödeme kartı, %5'e kadar para iadesi, entegre kripto hizmeti ve çok daha fazlasını alın.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

İş Dünyasıyla Bağlantıda Kalın İşletmenizi istediğiniz yerden, istediğiniz zaman yönetmenize yardımcı olacak faturalama, katılım, GST uyumluluğu, muhasebe ve vergi beyanı araçları.

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong, dünya çapındaki sınır ötesi e-ticaret satıcıları için ödeme hizmetleri alanında yenilik yapan bir FinTech tek boynuzlu atıdır. Misyonumuz, küresel ayak izimizi kullanarak müşterilerimize dünyanın her yerinde satış yapma olanağı sağlamaktır. Müşterilerimize sınıfının en iyisi hizmetleri sun...

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla, çevrimiçi ödeme sistemi ve mobil ödeme ağı sağlayan, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir e-ticaret şirketidir.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Ödemeler, kartlar ve harcamalar basitleştirildi. Equals Money hesabı, finans ekiplerinin bir şirketin ödemelerini, harcamalarını, bütçelerini, maaş bordrosunu ve daha fazlasını yönetme biçiminde devrim yaratmak, zamanı geriye, parayı da bilançoya geri koymak için burada.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion, müşteri yönetimi, faturalama ve ödemeler, envanter yönetimi, zaman takibi ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunan basit, güçlü bir saha servis yönetimi yazılımıdır. Yazılım, ofis personelini, teknisyenleri ve müşterileri birbirine bağlamak için masaüstü ve mobil uygulamalarda mevc...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge, doğrudan işletmenizin halihazırda kullandığı sistemlerin içinde çalışan bir dizi ödeme toplama aracıdır.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Çok İyi Güvenlik (VGS), hassas veriler üzerinde, verileri koruma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlay...

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.

Introwise

Introwise

introwise.com

Siz ve müşterileriniz için kolay planlama. Zamanınız o kadar değerli ki, onu işinizi büyütmek için kullanın. Günlük işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacağız. Büyük resmi düşünebilmeniz için yaratıcı enerjinizi serbest bırakıyoruz: Sevdiğiniz şeyi yapmak için para almak. Artık nihayet ertelediğin...

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify, işletmelerin müşterilerden düzenli veya tek seferlik ödeme kabul etmesine yönelik bir ödeme ağ geçididir. Monnify, Nijerya'da elde edilebilecek en yüksek başarı oranlarına sahip müşteriler için uygun ödeme yöntemlerini kullanarak işletmelerin web ve mobil uygulamalarında ödeme almaları için...

Adyen

Adyen

adyen.com

Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.

VersaPay

VersaPay

versapay.com

Müşterilere sektör lideri bir deneyim sunarken AR sürecinizin otomasyonunu, merkezileşmesini ve görünürlüğünü artırın

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Sonsuz büyüme, tek platform. Tüccarlar için nasıl çalışıyoruz? Müşterilerinize daha basit bir ödeme yöntemi sunun. Ödemenizi anında alırken, 6 haftalık faizsiz taksitlerle ödesinler. Daha düşük fiyat noktaları, daha kısa ödeme döngüleri ve markanız için tekrar gelen müşteriler anlamına gelir.

MRR.io

MRR.io

mrr.io

Hangi ödeme işlemcisini kullanırsanız kullanın, Aylık Düzenli Gelirinizi takip edin.

Kodo

Kodo

kodo.com

Hepsi bir arada kurumsal ödeme çözümümüzle daha akıllıca harcayın Siz işinizi büyütmeye odaklanırken şirket giderlerini kontrol etmenize, otomatikleştirmenize ve devretmenize yardımcı olan En Basit Kurumsal Ödemeler platformu!

Cushion

Cushion

cushion.ai

Faturalarınızı zamanında ödeyin ve limit aşımı ücretlerinden kurtulun. Kredili mevduat olmadan otomatik ödeme.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.

Payowire

Payowire

payowire.com

Sanal ve fiziksel kart Sağlayıcısı ile küresel ödeme çözümü. USD, euro, GBP banka hesabı ve mobil yükleme mevcuttur. Hesap Oluşturun: https://payowire.com/register Serbest Çalışanlar ve Girişimciler için Easybanking. Tüm Çözümler Tek Platformda. Payowire Küresel çapta ödeme yapmak için sanal vize ve...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası