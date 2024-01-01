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Ödeme İşleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fiji

Ödeme işleme yazılımı, işletmelerin çeşitli türdeki işletmeler arası (B2B) ödemeleri verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Şirketler bu yazılımı ticari müşterilerden gelen ödemeleri ve tedarikçilere yapılan ödemeleri yönetmek için kullanır. Nakit dışı ödemeleri kabul eden herhangi bir işletme, ödeme işleme yazılımını kullanmaktan yararlanabilir. Öncelikle muhasebe ekipleri tarafından ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve hataları en aza indirmek için kullanılır. Bu yazılım, ödeme ağ geçitleri, muhasebe sistemleri ve borç hesapları (AP) otomasyon yazılımıyla bütünleşir. Ek olarak, ödeme işleme yazılımı genellikle e-ticaret platformları ve perakende satış noktası (POS) sistemleriyle eşleştirilir.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Venmo

Venmo

venmo.com

Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, dünyanın küçük ve orta ölçekli işletmelerine işlem yapma, iş yapma ve küresel olarak büyüme konusunda güç veren bir finansal teknoloji şirketidir. Payoneer, yeteneğin eşit olarak dağıtıldığı ancak fırsatların eşit şekilde dağıtılmadığı inancıyla 2005 yılında kuruldu. Misyonumuz, herhangi b...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Karbon, muhasebe firmaları için bir Uygulama Yönetimi platformudur. İş akışlarını yönetmek, ekiplerle iletişim kurmak ve olağanüstü müşteri çalışmaları sunmak için gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir platform sağlar. Karbon, e-postayı, tartışmaları, görevleri ve güçlü iş akışlarını birleştirerek e...

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio, nakit akışını en üst düzeye çıkaran ve yoğun çalışmayı en aza indiren ücretsiz bir satıcı/fatura ödeme aracıdır. Yalnızca çek kabul etseler bile satıcı faturalarını banka havalesi veya banka kartını kullanarak ücretsiz ödeyin! Nakit paranızı daha uzun süre elinizde tutmak ve kart ödülleri kaz...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...

Clover

Clover

clover.com

Clover, yazar kasanızı, ödeme terminalinizi, makbuz yazıcınızı ve barkod tarayıcınızı entegre bir ürün paketiyle değiştirir. Kredi kartlarını, EMV'yi ve Apple Pay'i kabul edin.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Airwallex'in bulut tabanlı platformu, küresel ödemeler ve finansal operasyonlarınızdaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için tasarlandı. İster ölçeklenirken zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen küresel bir işletme olun, ister kendi finansal ürünlerinizi oluşturmaya hazır ileriyi düşünen bir kuru...

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız öde...

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...

Paystack

Paystack

paystack.com

Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.

Mollie

Mollie

mollie.com

Mollie, her büyüklükteki şirketin e-ticarette daha iyi şartlarda rekabet edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Bunu uygun ve güvenilir çevrimiçi ödemeler sunarak yapıyoruz. Mollie, tüm önemli web mağazalarına bir API veya eklenti ile kolayca entegre edilebilecek çeşitli ödeme yöntemleri sunma...

WePay

WePay

wepay.com

WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com bulut tabanlı bir ödeme platformudur ve misyonu, işletmelerin ve topluluklarının dijital ekonomide başarılı olmasını sağlamaktır. Checkout.com'un modüler teknolojisi, işletmelerin özellikler eklemesine, dönüşümü korurken riski yönetmesine ve yeni pazarlarda büyümeyi desteklemek için yen...

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong, dünya çapındaki sınır ötesi e-ticaret satıcıları için ödeme hizmetleri alanında yenilik yapan bir FinTech tek boynuzlu atıdır. Misyonumuz, küresel ayak izimizi kullanarak müşterilerimize dünyanın her yerinde satış yapma olanağı sağlamaktır. Müşterilerimize sınıfının en iyisi hizmetleri sun...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360®, 2009 yılında baba-oğul Joe ve JB Kellogg tarafından, küçük işletmelerin büyümesine ve yerel toplulukların büyümesine yardımcı olarak fark yaratma misyonuyla kuruldu. Şu anda Fort Collins, Colorado ve Austin, Texas'ta bulunan Marketing 360, 550'den fazla ekip üyesine istihdam sağlıyor...

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve f...

Veem

Veem

veem.com

Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para bi...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion, müşteri yönetimi, faturalama ve ödemeler, envanter yönetimi, zaman takibi ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunan basit, güçlü bir saha servis yönetimi yazılımıdır. Yazılım, ofis personelini, teknisyenleri ve müşterileri birbirine bağlamak için masaüstü ve mobil uygulamalarda mevc...

PingPong 中国

PingPong 中国

pingpongx.com

PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara hizmet veriyor. PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara daha hızlı, daha rahat ve daha güvenli sınır ötesi tahsilat hizmetleri sağlıyor. Sınır ötesi tüccarların ve yurtdışına giden küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapsamlı ihtiyaçlarına odaklanan PingPong, şu...

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...

Introwise

Introwise

introwise.com

Siz ve müşterileriniz için kolay planlama. Zamanınız o kadar değerli ki, onu işinizi büyütmek için kullanın. Günlük işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacağız. Büyük resmi düşünebilmeniz için yaratıcı enerjinizi serbest bırakıyoruz: Sevdiğiniz şeyi yapmak için para almak. Artık nihayet ertelediğin...

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

Entegre B2B Ödemelerde lider. CRM/ERP, muhasebe sisteminiz veya QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce ve daha fazlası gibi çevrimiçi alışveriş sepetleriniz içindeki ödemeleri işleyebilen ödeme ağ geçidi. EBizCharge ayrıca tamamen PCI uyu...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...

Adyen

Adyen

adyen.com

Adyen, Visa, Mastercard ve tüketicilerin küresel olarak tercih ettiği ödeme yöntemlerine doğrudan bağlanan modern, uçtan uca bir altyapı sağlayan, dünyanın önde gelen şirketlerinin birçoğunun tercih ettiği ödeme platformudur. Adyen; çevrimiçi, mobil ve mağaza içi kanallarda sorunsuz ödemeler sağlıyo...

VersaPay

VersaPay

versapay.com

Versapay'in Alacak Hesapları Verimliliği Paketi, daha azıyla daha fazlasını başarması gereken büyüyen işletmeler için faturalamayı otomatikleştirerek, B2B ödemelerini kolaylaştırarak ve yapay zeka ile nakit uygulamasını kolaylaştırarak faturadan nakde süreci basitleştirir. Great Hill Partners'ın sah...

Cushion

Cushion

cushion.ai

Cushion, mevcut faturalarınızı ve Şimdi Al Sonra Öde'yi düzenlemek, ödemek ve bunlarla kredi oluşturmak için başvuracağınız uygulamadır. Faturalarınızı Basitleştirin. Kredi Oluşturun.

Mamo Pay

Mamo Pay

mamopay.com

Biz, iki eski Google çalışanı tarafından kurulan Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi ("DFSA")🇦🇪 tarafından tamamen denetlenen ilk BAE, Dubai merkezli FinTech'iz. Mamo Pay for Business, KOBİ'lere (yalnızca BAE) yönelik tam kapsamlı bir ödeme platformudur. İster KOBİ, ister ev işi, ister serbest çalı...

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, bulutun BT için yaptığını fintech için yapıyor. Sorunsuz küresel ticareti desteklemek için dünyanın en büyük yerel ödeme ağını kurduk. Yenilikçi e-ticaret işletmeleri, teknoloji şirketleri, pazaryerleri ve diğerleri, fintech ve ödeme yeteneklerini uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre e...

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve i...

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Fatural...

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Fyorin, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak ve birleşik hazine çözümleri sunmak için 220'den fazla para birimine erişimi olan küresel finans kurumları ağını bir araya getiren kapsamlı bir finansal operasyon platformudur. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarl...

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Wallester, işletmelerin gider yönetimi ve optimizasyonuna tamamen yeni bir yaklaşım getirmelerine yardımcı olan bir finansal teknoloji şirketidir. Resmi Visa ortağı olmak Wallester Business, çeşitli ihtiyaçlara yönelik kurumsal kartlar düzenlemek için mükemmel bir çözüm olmasının yanı sıra, giderler...

PayAdmit

PayAdmit

payadmit.com

Payadmit, çevrimiçi ödemelerle ilgili her şey için tek adresinizdir. Farklı ödeme seçeneklerini yönetir, anında bağlantı sağlar ve sorunsuz işlemlere olanak tanıyan güçlü akıllı özelliklere sahiptir. Ne tür bir cihaz kullanırsanız kullanın, bunu kolay ve sezgisel bulacaksınız; yalnızca masaüstü deği...

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen bir EMI ve Kanada lisanslı bir MSB'dir. Tek bir Ticari Hesapta, tek bir kontrol panelinde, tek bir sözleşmede ve tek bir API'de çok para biriminde IBAN, dünya çapında işlem, Üye İşyeri çözümü, toplu ödemeler ve kurumsal kartlar sağlıyoruz. PayDo işletme ...

PayU

PayU

payu.in

PayU, 50'den fazla hızlı büyüyen pazarda faaliyet gösteren, 300.000'den fazla satıcının ve milyonlarca tüketicinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış son teknoloji finansal hizmetler yaratmaya kendini adamış, lider bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. İnsanları ve işletmeleri finansal hizmetler ar...

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...

Forwardly

Forwardly

forwardai.com

İşletme muhasebe verilerine erişin, bunları izleyin ve yönetin. Nakit akışı, bir işletmenin finansal sağlığının en kritik bileşenidir. Bankalar, kredi verenler, fintech'ler, muhasebeciler ve küçük işletmeler için eksiksiz bir muhasebe veri çözümleri paketiyle finansal içgörü kazanmayı ve kontrolü k...

Connectpay

Connectpay

connectpay.com

ConnectPay, Litvanya'daki en hızlı büyüyen Elektronik Para Kuruluşlarından (EMI) biridir - kıta Avrupası'nın önde gelen fintech merkezidir ve internet tabanlı şirketlere bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ConnectPay, tüm ödeme olanakları için tek bir çatı altında Tek Durak Mağaza çözümü sunarak, sor...

Prommt

Prommt

prommt.com

Prommt, riskli, zaman alan telefon ödemelerini güvenli, çevrimiçi işlemlere dönüştüren güvenli bir ödeme talebi platformudur. Prommt, satıcılara e-posta, kısa mesaj veya çevrimiçi mesaj yoluyla müşterilere anında, kişiselleştirilmiş ödeme talepleri gönderme yeteneği verir; doğrudan müşterilere güven...

Skydo

Skydo

skydo.com

Skydo, uluslararası ticari ödemelerin alınmasını ekonomik, kolay ve sorunsuz hale getiriyor. GST uyumlu FIRA'ya ve gerçek zamanlı ödeme takibine sahip olun. Bankalar, Paypal ve Wise ile karşılaştırıldığında işletmeler ve serbest çalışanlar için en ucuz çözüm.

Global Payments

Global Payments

globalpayments.com

Global Payments Inc. (NYSE: GPN), dünya çapındaki müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunan, ödeme teknolojisi ve yazılım çözümleri alanında dünya çapında lider bir sağlayıcıdır.

Helcim

Helcim

helcim.com

Helcim, işletmelerin kredi kartlarını kolaylıkla kabul etmesini sağlayan bir ödeme şirketidir. Helcim, kaydolmayı kolaylaştırarak, daha akıllı ödeme araçları sunarak ve ödeme almayı daha uygun maliyetli hale getirerek daha iyi bir ödeme hizmeti sunmaya odaklanıyor. Ödeme almanın işinizin merkezinde ...

Zil Money

Zil Money

zilmoney.com

Zil Money'in Kredi Kartıyla Bordro özelliği, çalışanlarınıza zamanında ödeme yapmanızı ve nakit geri kazanmanızı sağlar. Ayrıca, bordro finansmanını kredi kartı ücretleriyle işletme gideri olarak yazın. Bu esnek çözümle nakit akışını ve çalışan memnuniyetini artırın. Zil Money, kullanıcıların ödeme ...

NMI

NMI

nmi.com

İster daha iyi çözümler geliştirmek isteyen bir ISV, ister hizmetlerinizdeki değeri artırmak isteyen bir ISO, ister ödeme işleme araçları sağlayan bir Banka olun, NMI ideal, tam ticari teklifi oluşturmanıza olanak tanır. Satıcılarla doğrudan çalışmasak da, satıcılarınıza tüm etkileşim noktalarında (...

Viva.com

Viva.com

viva.com

Eski adıyla Viva Wallet olan Viva.com Group, 24 pazardaki ödemeler için Avrupa'nın önde gelen teknoloji bankalarından biridir. 17 dilde ve 9 para biriminde faaliyet göstererek dünya çapında 30'dan fazla ödeme yöntemini destekliyoruz. Ücretsiz uygulama, viva.com | Terminal, akıllı telefonlara veya 98...

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Banka hesapları ve ödemeler için bankanızı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran dijital platformuz. Ödeme akışlarınızı otomatikleştiriyoruz, ödemeleri platformunuza yerleştiriyoruz ve yeni ödeme ürünleri ve hizmetleri oluşturmanıza olanak sağlıyoruz. Hepsi tek bir API'den.

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction, insanların ve teknolojinin işlem yapmak için birleştiği yerdir. 2000 yılında kurulan şirket, sürekli yenilik, müşteri savunuculuğu ve şeffaf ve etik fiyatlandırmayı birleştiren bir yaklaşımla ödeme işleme endüstrisini sık sık altüst etti. PayJunction, işletmelerin mağazada, çevrimiçi ol...

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, genellikle altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme p...

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandır...

ezyCollect

ezyCollect

ezycollect.io

ezyCollect, B2B için hesap alacaklarını otomatikleştirir; müşterilerimiz genellikle ilk 12 ay içinde vadesi geçmiş ödenmemiş alacaklarda %40'lık bir azalma görür. AR otomasyonu 1. En iyi müşterileri belirlemenize ve ticari kredi puanlarıyla sorunlu borçları ortadan kaldırmanıza yardımcı olan, canlı ...

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Çevrimiçi Ödemeleri Kabul Edin. Tek noktadan ödeme işleme platformumuz, kesintisiz çevrimiçi satın alma işlemleri ve kolaylaştırılmış ödeme altyapısı sağlar. Dünyanın her yerinde kart almayı ve yerel ödeme yöntemlerini etkinleştirin: masaüstünde, mobilde ve uygulama içinde.

Libeo

Libeo

libeo.io

Libeo, Avrupa genelindeki KOBİ işletme sahiplerinin, finans direktörlerinin ve muhasebecilerinin, IBAN olmadan ve bankalarına bağlanmaya gerek kalmadan tek tıklamayla tedarikçi faturalarını merkezileştirmelerine ve ödemelerine olanak tanır. Platform, satın alma döngüsünün uçtan uca yönetilmesine ola...

Paylivre

Paylivre

paylivre.com

Paylivre, Brezilya merkezli, sınır ötesi çözümler sunan, aylık 8 milyon doların üzerinde satış yapan ve ödeme API'lerimiz aracılığıyla iş ortaklarımızı Brezilyalı hedef kitlelerine bağlayan bir ödeme finans teknolojisidir.

PayDock

PayDock

paydock.com

Paydock, farklı, hızlı hareket eden ve parçalanmış ödeme hizmeti (ve ilgili) sağlayıcıları kullanan satıcılar için çok sayıda maliyetli sorunun çözümünde öncülük eden bir ödeme düzenleme platformudur. Yenilikçi API öncelikli teknolojimiz ödeme, sahtekarlık, kimlik ve diğer satıcıları (PayPal vb. gib...

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