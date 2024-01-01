Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Ödeme İşleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cibuti
Ödeme işleme yazılımı, işletmelerin çeşitli türdeki işletmeler arası (B2B) ödemeleri verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Şirketler bu yazılımı ticari müşterilerden gelen ödemeleri ve tedarikçilere yapılan ödemeleri yönetmek için kullanır. Nakit dışı ödemeleri kabul eden herhangi bir işletme, ödeme işleme yazılımını kullanmaktan yararlanabilir. Öncelikle muhasebe ekipleri tarafından ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve hataları en aza indirmek için kullanılır. Bu yazılım, ödeme ağ geçitleri, muhasebe sistemleri ve borç hesapları (AP) otomasyon yazılımıyla bütünleşir. Ek olarak, ödeme işleme yazılımı genellikle e-ticaret platformları ve perakende satış noktası (POS) sistemleriyle eşleştirilir.
Yeni Uygulama Gönder
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Venmo
venmo.com
Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, dünyanın küçük ve orta ölçekli işletmelerine işlem yapma, iş yapma ve küresel olarak büyüme konusunda güç veren bir finansal teknoloji şirketidir. Payoneer, yeteneğin eşit olarak dağıtıldığı ancak fırsatların eşit şekilde dağıtılmadığı inancıyla 2005 yılında kuruldu. Misyonumuz, herhangi b...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
Karbon
karbonhq.com
Karbon, muhasebe firmaları için bir Uygulama Yönetimi platformudur. İş akışlarını yönetmek, ekiplerle iletişim kurmak ve olağanüstü müşteri çalışmaları sunmak için gerçek anlamda işbirliğine dayalı bir platform sağlar. Karbon, e-postayı, tartışmaları, görevleri ve güçlü iş akışlarını birleştirerek e...
Melio
meliopayments.com
Melio, nakit akışını en üst düzeye çıkaran ve yoğun çalışmayı en aza indiren ücretsiz bir satıcı/fatura ödeme aracıdır. Yalnızca çek kabul etseler bile satıcı faturalarını banka havalesi veya banka kartını kullanarak ücretsiz ödeyin! Nakit paranızı daha uzun süre elinizde tutmak ve kart ödülleri kaz...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
Clover
clover.com
Clover, yazar kasanızı, ödeme terminalinizi, makbuz yazıcınızı ve barkod tarayıcınızı entegre bir ürün paketiyle değiştirir. Kredi kartlarını, EMV'yi ve Apple Pay'i kabul edin.
Airwallex
airwallex.com
Airwallex'in bulut tabanlı platformu, küresel ödemeler ve finansal operasyonlarınızdaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için tasarlandı. İster ölçeklenirken zamandan ve paradan tasarruf etmek isteyen küresel bir işletme olun, ister kendi finansal ürünlerinizi oluşturmaya hazır ileriyi düşünen bir kuru...
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız öde...
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...
Paystack
paystack.com
Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.
Mollie
mollie.com
Mollie, her büyüklükteki şirketin e-ticarette daha iyi şartlarda rekabet edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Bunu uygun ve güvenilir çevrimiçi ödemeler sunarak yapıyoruz. Mollie, tüm önemli web mağazalarına bir API veya eklenti ile kolayca entegre edilebilecek çeşitli ödeme yöntemleri sunma...
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com bulut tabanlı bir ödeme platformudur ve misyonu, işletmelerin ve topluluklarının dijital ekonomide başarılı olmasını sağlamaktır. Checkout.com'un modüler teknolojisi, işletmelerin özellikler eklemesine, dönüşümü korurken riski yönetmesine ve yeni pazarlarda büyümeyi desteklemek için yen...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong, dünya çapındaki sınır ötesi e-ticaret satıcıları için ödeme hizmetleri alanında yenilik yapan bir FinTech tek boynuzlu atıdır. Misyonumuz, küresel ayak izimizi kullanarak müşterilerimize dünyanın her yerinde satış yapma olanağı sağlamaktır. Müşterilerimize sınıfının en iyisi hizmetleri sun...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360®, 2009 yılında baba-oğul Joe ve JB Kellogg tarafından, küçük işletmelerin büyümesine ve yerel toplulukların büyümesine yardımcı olarak fark yaratma misyonuyla kuruldu. Şu anda Fort Collins, Colorado ve Austin, Texas'ta bulunan Marketing 360, 550'den fazla ekip üyesine istihdam sağlıyor...
Fiskl
fiskl.com
Fiskl'ı Keşfedin: Küçük İşletmeler için Yapay Zeka Destekli Hepsi Bir Arada Finans Yönetimi ve Muhasebe Uygulaması Küçük işletme finansmanınızı yönetmek zahmetli ve zaman alıcı olmak zorunda değil. Fiskl, girişimcilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı muhasebe, faturalandırma, raporlama ve f...
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para bi...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion, müşteri yönetimi, faturalama ve ödemeler, envanter yönetimi, zaman takibi ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunan basit, güçlü bir saha servis yönetimi yazılımıdır. Yazılım, ofis personelini, teknisyenleri ve müşterileri birbirine bağlamak için masaüstü ve mobil uygulamalarda mevc...
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara hizmet veriyor. PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara daha hızlı, daha rahat ve daha güvenli sınır ötesi tahsilat hizmetleri sağlıyor. Sınır ötesi tüccarların ve yurtdışına giden küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapsamlı ihtiyaçlarına odaklanan PingPong, şu...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...
Introwise
introwise.com
Siz ve müşterileriniz için kolay planlama. Zamanınız o kadar değerli ki, onu işinizi büyütmek için kullanın. Günlük işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacağız. Büyük resmi düşünebilmeniz için yaratıcı enerjinizi serbest bırakıyoruz: Sevdiğiniz şeyi yapmak için para almak. Artık nihayet ertelediğin...
EBizCharge
ebizcharge.com
Entegre B2B Ödemelerde lider. CRM/ERP, muhasebe sisteminiz veya QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce ve daha fazlası gibi çevrimiçi alışveriş sepetleriniz içindeki ödemeleri işleyebilen ödeme ağ geçidi. EBizCharge ayrıca tamamen PCI uyu...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...
Adyen
adyen.com
Adyen, Visa, Mastercard ve tüketicilerin küresel olarak tercih ettiği ödeme yöntemlerine doğrudan bağlanan modern, uçtan uca bir altyapı sağlayan, dünyanın önde gelen şirketlerinin birçoğunun tercih ettiği ödeme platformudur. Adyen; çevrimiçi, mobil ve mağaza içi kanallarda sorunsuz ödemeler sağlıyo...
VersaPay
versapay.com
Versapay'in Alacak Hesapları Verimliliği Paketi, daha azıyla daha fazlasını başarması gereken büyüyen işletmeler için faturalamayı otomatikleştirerek, B2B ödemelerini kolaylaştırarak ve yapay zeka ile nakit uygulamasını kolaylaştırarak faturadan nakde süreci basitleştirir. Great Hill Partners'ın sah...
Cushion
cushion.ai
Cushion, mevcut faturalarınızı ve Şimdi Al Sonra Öde'yi düzenlemek, ödemek ve bunlarla kredi oluşturmak için başvuracağınız uygulamadır. Faturalarınızı Basitleştirin. Kredi Oluşturun.
Mamo Pay
mamopay.com
Biz, iki eski Google çalışanı tarafından kurulan Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi ("DFSA")🇦🇪 tarafından tamamen denetlenen ilk BAE, Dubai merkezli FinTech'iz. Mamo Pay for Business, KOBİ'lere (yalnızca BAE) yönelik tam kapsamlı bir ödeme platformudur. İster KOBİ, ister ev işi, ister serbest çalı...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, bulutun BT için yaptığını fintech için yapıyor. Sorunsuz küresel ticareti desteklemek için dünyanın en büyük yerel ödeme ağını kurduk. Yenilikçi e-ticaret işletmeleri, teknoloji şirketleri, pazaryerleri ve diğerleri, fintech ve ödeme yeteneklerini uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre e...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, mobil mesajlaşma ve Sohbet Ticareti yeniliklerinde öncüdür. Clickatell Sohbet Ticaret Platformu, markaların tüketicilerle güvenli ve geniş ölçekte mesajlaşma kolaylığı yoluyla yenilikçi, sezgisel sohbete dayalı ticaret yolculukları sunarak bağlantı kurmasına, etkileşimde bulunmasına ve i...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Fatural...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak ve birleşik hazine çözümleri sunmak için 220'den fazla para birimine erişimi olan küresel finans kurumları ağını bir araya getiren kapsamlı bir finansal operasyon platformudur. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarl...
PayU
payu.in
PayU, 50'den fazla hızlı büyüyen pazarda faaliyet gösteren, 300.000'den fazla satıcının ve milyonlarca tüketicinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış son teknoloji finansal hizmetler yaratmaya kendini adamış, lider bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. İnsanları ve işletmeleri finansal hizmetler ar...
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...
Wallester
business.wallester.com
Wallester, işletmelerin gider yönetimi ve optimizasyonuna tamamen yeni bir yaklaşım getirmelerine yardımcı olan bir finansal teknoloji şirketidir. Resmi Visa ortağı olmak Wallester Business, çeşitli ihtiyaçlara yönelik kurumsal kartlar düzenlemek için mükemmel bir çözüm olmasının yanı sıra, giderler...
Forwardly
forwardai.com
İşletme muhasebe verilerine erişin, bunları izleyin ve yönetin. Nakit akışı, bir işletmenin finansal sağlığının en kritik bileşenidir. Bankalar, kredi verenler, fintech'ler, muhasebeciler ve küçük işletmeler için eksiksiz bir muhasebe veri çözümleri paketiyle finansal içgörü kazanmayı ve kontrolü k...
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay, Litvanya'daki en hızlı büyüyen Elektronik Para Kuruluşlarından (EMI) biridir - kıta Avrupası'nın önde gelen fintech merkezidir ve internet tabanlı şirketlere bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ConnectPay, tüm ödeme olanakları için tek bir çatı altında Tek Durak Mağaza çözümü sunarak, sor...
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc. (NYSE: GPN), dünya çapındaki müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunan, ödeme teknolojisi ve yazılım çözümleri alanında dünya çapında lider bir sağlayıcıdır.
Helcim
helcim.com
Helcim, işletmelerin kredi kartlarını kolaylıkla kabul etmesini sağlayan bir ödeme şirketidir. Helcim, kaydolmayı kolaylaştırarak, daha akıllı ödeme araçları sunarak ve ödeme almayı daha uygun maliyetli hale getirerek daha iyi bir ödeme hizmeti sunmaya odaklanıyor. Ödeme almanın işinizin merkezinde ...
Zil Money
zilmoney.com
Zil Money'in Kredi Kartıyla Bordro özelliği, çalışanlarınıza zamanında ödeme yapmanızı ve nakit geri kazanmanızı sağlar. Ayrıca, bordro finansmanını kredi kartı ücretleriyle işletme gideri olarak yazın. Bu esnek çözümle nakit akışını ve çalışan memnuniyetini artırın. Zil Money, kullanıcıların ödeme ...
NMI
nmi.com
İster daha iyi çözümler geliştirmek isteyen bir ISV, ister hizmetlerinizdeki değeri artırmak isteyen bir ISO, ister ödeme işleme araçları sağlayan bir Banka olun, NMI ideal, tam ticari teklifi oluşturmanıza olanak tanır. Satıcılarla doğrudan çalışmasak da, satıcılarınıza tüm etkileşim noktalarında (...
Viva.com
viva.com
Eski adıyla Viva Wallet olan Viva.com Group, 24 pazardaki ödemeler için Avrupa'nın önde gelen teknoloji bankalarından biridir. 17 dilde ve 9 para biriminde faaliyet göstererek dünya çapında 30'dan fazla ödeme yöntemini destekliyoruz. Ücretsiz uygulama, viva.com | Terminal, akıllı telefonlara veya 98...
Modulr
modulrfinance.com
Banka hesapları ve ödemeler için bankanızı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran dijital platformuz. Ödeme akışlarınızı otomatikleştiriyoruz, ödemeleri platformunuza yerleştiriyoruz ve yeni ödeme ürünleri ve hizmetleri oluşturmanıza olanak sağlıyoruz. Hepsi tek bir API'den.
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit, çevrimiçi ödemelerle ilgili her şey için tek adresinizdir. Farklı ödeme seçeneklerini yönetir, anında bağlantı sağlar ve sorunsuz işlemlere olanak tanıyan güçlü akıllı özelliklere sahiptir. Ne tür bir cihaz kullanırsanız kullanın, bunu kolay ve sezgisel bulacaksınız; yalnızca masaüstü deği...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction, insanların ve teknolojinin işlem yapmak için birleştiği yerdir. 2000 yılında kurulan şirket, sürekli yenilik, müşteri savunuculuğu ve şeffaf ve etik fiyatlandırmayı birleştiren bir yaklaşımla ödeme işleme endüstrisini sık sık altüst etti. PayJunction, işletmelerin mağazada, çevrimiçi ol...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, genellikle altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme p...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandır...
ezyCollect
ezycollect.io
ezyCollect, B2B için hesap alacaklarını otomatikleştirir; müşterilerimiz genellikle ilk 12 ay içinde vadesi geçmiş ödenmemiş alacaklarda %40'lık bir azalma görür. AR otomasyonu 1. En iyi müşterileri belirlemenize ve ticari kredi puanlarıyla sorunlu borçları ortadan kaldırmanıza yardımcı olan, canlı ...
Solidgate
solidgate.com
Çevrimiçi Ödemeleri Kabul Edin. Tek noktadan ödeme işleme platformumuz, kesintisiz çevrimiçi satın alma işlemleri ve kolaylaştırılmış ödeme altyapısı sağlar. Dünyanın her yerinde kart almayı ve yerel ödeme yöntemlerini etkinleştirin: masaüstünde, mobilde ve uygulama içinde.
Libeo
libeo.io
Libeo, Avrupa genelindeki KOBİ işletme sahiplerinin, finans direktörlerinin ve muhasebecilerinin, IBAN olmadan ve bankalarına bağlanmaya gerek kalmadan tek tıklamayla tedarikçi faturalarını merkezileştirmelerine ve ödemelerine olanak tanır. Platform, satın alma döngüsünün uçtan uca yönetilmesine ola...
Paylivre
paylivre.com
Paylivre, Brezilya merkezli, sınır ötesi çözümler sunan, aylık 8 milyon doların üzerinde satış yapan ve ödeme API'lerimiz aracılığıyla iş ortaklarımızı Brezilyalı hedef kitlelerine bağlayan bir ödeme finans teknolojisidir.
PayDock
paydock.com
Paydock, farklı, hızlı hareket eden ve parçalanmış ödeme hizmeti (ve ilgili) sağlayıcıları kullanan satıcılar için çok sayıda maliyetli sorunun çözümünde öncülük eden bir ödeme düzenleme platformudur. Yenilikçi API öncelikli teknolojimiz ödeme, sahtekarlık, kimlik ve diğer satıcıları (PayPal vb. gib...
Leatherback
leatherback.co
Dünya genelinde bireyler ve işletmeler için sınır ötesi ticareti kolaylaştırmaya kararlıyız. Leatherback, paranızı sorunsuz bir şekilde çalışması gereken yere taşır. Her Zaman, Her Yerde ve Neredeyse Her Yere İşletmenizin bulunduğu yer ne olursa olsun, mallarınızı ve hizmetlerinizi yurtdışındaki far...
eDebit Direct
edebitdirect.com
Kredi kartları pahalıdır ve özellikle yüksek riskli endüstriler için bazen elde edilmesi zordur. Güvenli sistemimiz borçlandırmanıza olanak tanır
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMMPAY lider bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ve doğrudan banka kartı alıcısıdır. E-ticaret müşterilerinin dünya çapında çevrimiçi ödeme yapabilmeleri için kişiye özel veri odaklı teknolojiler yaratıyoruz. ECOMMPAY, tek tıklamayla para hareketini sağlar; Ödeme ağ geçidimiz, satın alma yeteneklerini, ...