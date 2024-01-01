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Ödeme İşleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan

Ödeme işleme yazılımı, işletmelerin çeşitli türdeki işletmeler arası (B2B) ödemeleri verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Şirketler bu yazılımı ticari müşterilerden gelen ödemeleri ve tedarikçilere yapılan ödemeleri yönetmek için kullanır. Nakit dışı ödemeleri kabul eden herhangi bir işletme, ödeme işleme yazılımını kullanmaktan yararlanabilir. Öncelikle muhasebe ekipleri tarafından ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve hataları en aza indirmek için kullanılır. Bu yazılım, ödeme ağ geçitleri, muhasebe sistemleri ve borç hesapları (AP) otomasyon yazılımıyla bütünleşir. Ek olarak, ödeme işleme yazılımı genellikle e-ticaret platformları ve perakende satış noktası (POS) sistemleriyle eşleştirilir.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong, dünya çapındaki sınır ötesi e-ticaret satıcıları için ödeme hizmetleri alanında yenilik yapan bir FinTech tek boynuzlu atıdır. Misyonumuz, küresel ayak izimizi kullanarak müşterilerimize dünyanın her yerinde satış yapma olanağı sağlamaktır. Müşterilerimize sınıfının en iyisi hizmetleri sun...

Venmo

Venmo

venmo.com

Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Square

Square

squareup.com

Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Muhasebe firmanızı nasıl yönetiyorsunuz? İş, müşteriler, planlama ve iletişim tek bir yerde. Ekibiniz ister ofiste ister uzakta olsun, Karbon ile birliktesiniz.

Melio

Melio

meliopayments.com

Faturalarınızı hızlı, basit ve olağan maliyetler olmadan ödeyin ve alın. Melio Payments ile nakit akışını artırın ve sorunları azaltın.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

İşletmenize birden fazla para biriminde hızlı, kolay ve düşük ücretli uluslararası ödemeler yapma gücü verin. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.

Clover

Clover

clover.com

POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.

Paystack

Paystack

paystack.com

Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.

Mollie

Mollie

mollie.com

Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »

WePay

WePay

wepay.com

WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.

Veem

Veem

veem.com

Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion, müşteri yönetimi, faturalama ve ödemeler, envanter yönetimi, zaman takibi ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunan basit, güçlü bir saha servis yönetimi yazılımıdır. Yazılım, ofis personelini, teknisyenleri ve müşterileri birbirine bağlamak için masaüstü ve mobil uygulamalarda mevc...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge, doğrudan işletmenizin halihazırda kullandığı sistemlerin içinde çalışan bir dizi ödeme toplama aracıdır.

Introwise

Introwise

introwise.com

Siz ve müşterileriniz için kolay planlama. Zamanınız o kadar değerli ki, onu işinizi büyütmek için kullanın. Günlük işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacağız. Büyük resmi düşünebilmeniz için yaratıcı enerjinizi serbest bırakıyoruz: Sevdiğiniz şeyi yapmak için para almak. Artık nihayet ertelediğin...

Adyen

Adyen

adyen.com

Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.

VersaPay

VersaPay

versapay.com

Müşterilere sektör lideri bir deneyim sunarken AR sürecinizin otomasyonunu, merkezileşmesini ve görünürlüğünü artırın

PingPong 中国

PingPong 中国

pingpongx.com

PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara hizmet veriyor. PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara daha hızlı, daha rahat ve daha güvenli sınır ötesi tahsilat hizmetleri sağlıyor.Sınır ötesi tüccarların ve yurtdışına giden küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapsamlı ihtiyaçlarına odaklanan PingPong, şu ...

Cushion

Cushion

cushion.ai

Faturalarınızı zamanında ödeyin ve limit aşımı ücretlerinden kurtulun. Kredili mevduat olmadan otomatik ödeme.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Fatural...

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Küresel bir fintech kuruluşu olan Rapyd, şirketlerin yerel ödeme yöntemlerini tek bir API aracılığıyla entegre etmelerine olanak tanıyan dünyanın önde gelen küresel ödeme ağını oluşturdu.

PayU

PayU

payu.in

PayU, 50'den fazla hızlı büyüyen pazarda faaliyet gösteren, 300.000'den fazla satıcının ve milyonlarca tüketicinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış son teknoloji finansal hizmetler yaratmaya kendini adamış, lider bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. İnsanları ve işletmeleri finansal hizmetler ar...

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Fyorin, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak ve birleşik hazine çözümleri sunmak için 220'den fazla para birimine erişimi olan küresel finans kurumları ağını bir araya getiren kapsamlı bir finansal operasyon platformudur. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarl...

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Ücretsiz sanal veya fiziksel kartvizitler vermeye başlayın, şirketin harcamalarını tek yerden yönetin. Şimdi kaydolun ve bir gün içinde Ücretsiz olarak VISA IBAN hesabına erişin!

Global Payments

Global Payments

globalpayments.com

Global Payments Inc. (NYSE: GPN), dünya çapındaki müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunan, ödeme teknolojisi ve yazılım çözümleri alanında dünya çapında lider bir sağlayıcıdır.

Zil Money

Zil Money

zilmoney.com

Zil Money'in Kredi Kartıyla Bordro özelliği, çalışanlarınıza zamanında ödeme yapmanızı ve nakit geri kazanmanızı sağlar. Ayrıca, bordro finansmanını kredi kartı ücretleriyle işletme gideri olarak yazın. Bu esnek çözümle nakit akışını ve çalışan memnuniyetini artırın. Zil Money, kullanıcıların ödeme ...

NMI

NMI

nmi.com

İster daha iyi çözümler geliştirmek isteyen bir ISV, ister hizmetlerinizdeki değeri artırmak isteyen bir ISO, ister ödeme işleme araçları sağlayan bir Banka olun, NMI ideal, tam ticari teklifi oluşturmanıza olanak tanır. Satıcılarla doğrudan çalışmasak da, satıcılarınıza tüm etkileşim noktalarında (...

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Banka hesapları ve ödemeler için bankanızı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran dijital platformuz. Ödeme akışlarınızı otomatikleştiriyoruz, ödemeleri platformunuza yerleştiriyoruz ve yeni ödeme ürünleri ve hizmetleri oluşturmanıza olanak sağlıyoruz. Hepsi tek bir API'den.

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction, insanların ve teknolojinin işlem yapmak için bir araya geldiği yerdir. 2000 yılında kurulan şirket, sürekli yenilik, müşteri savunuculuğu ve şeffaf ve etik fiyatlandırmayı birleştiren bir yaklaşımla ödeme işleme endüstrisini sık sık altüst etti. PayJunction, işletmelerin mağazada, çevri...

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandır...

ezyCollect

ezyCollect

ezycollect.io

ezyCollect alacak hesapları yazılımı, şirketlerin müşteri kredisi ve tahsilat faaliyetlerini kolaylaştırmasına, otomatikleştirmesine ve daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Şimdi bedavaya dene!

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Çevrimiçi Ödemeleri Kabul Edin. Tek noktadan ödeme işleme platformumuz, kesintisiz çevrimiçi satın alma işlemleri ve kolaylaştırılmış ödeme altyapısı sağlar. Dünyanın her yerinde kart almayı ve yerel ödeme yöntemlerini etkinleştirin: masaüstünde, mobilde ve uygulama içinde.

Forwardly

Forwardly

forwardai.com

İşletme muhasebe verilerine erişin, bunları izleyin ve yönetin. Nakit akışı, bir işletmenin finansal sağlığının en kritik bileşenidir. Bankalar, kredi verenler, fintech'ler, muhasebeciler ve küçük işletmeler için eksiksiz bir muhasebe veri çözümleri paketiyle finansal içgörü kazanmayı ve kontrolü k...

Libeo

Libeo

libeo.io

Libeo, KOBİ'ler için hesap borçlarının işlenmesini ve ödenmesini basitleştirme misyonundadır.

Paylivre

Paylivre

paylivre.com

Paylivre, Brezilya merkezli, sınır ötesi çözümler sunan, aylık 8 milyon doların üzerinde satış yapan ve ödeme API'lerimiz aracılığıyla iş ortaklarımızı Brezilyalı hedef kitlelerine bağlayan bir ödeme finans teknolojisidir.

PayDock

PayDock

paydock.com

Paydock, farklı, hızlı hareket eden ve parçalanmış ödeme hizmeti (ve ilgili) sağlayıcıları kullanan satıcılar için çok sayıda maliyetli sorunun çözümünde öncülük eden bir ödeme düzenleme platformudur. Yenilikçi API öncelikli teknolojimiz ödeme, sahtekarlık, kimlik ve diğer satıcıları (PayPal vb. gib...

Leatherback

Leatherback

leatherback.co

Dünya genelinde bireyler ve işletmeler için sınır ötesi ticareti kolaylaştırmaya kararlıyız. Leatherback, paranızı sorunsuz bir şekilde çalışması gereken yere taşır. Her Zaman, Her Yerde ve Neredeyse Her Yere İşletmenizin bulunduğu yer ne olursa olsun, mallarınızı ve hizmetlerinizi yurtdışındaki far...

eDebit Direct

eDebit Direct

edebitdirect.com

Kredi kartları pahalıdır ve özellikle yüksek riskli endüstriler için bazen elde edilmesi zordur. Güvenli sistemimiz borçlandırmanıza olanak tanır

Ecommpay

Ecommpay

ecommpay.com

ECOMMPAY lider bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ve doğrudan banka kartı alıcısıdır. E-ticaret müşterilerinin dünya çapında çevrimiçi ödeme yapabilmeleri için kişiye özel veri odaklı teknolojiler yaratıyoruz. ECOMMPAY, tek tıklamayla para hareketini sağlar; Ödeme ağ geçidimiz, satın alma yeteneklerini, ...

Connectpay

Connectpay

connectpay.com

ConnectPay, Litvanya'daki en hızlı büyüyen Elektronik Para Kuruluşlarından (EMI) biridir - kıta Avrupası'nın önde gelen fintech merkezidir ve internet tabanlı şirketlere bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ConnectPay, tüm ödeme olanakları için tek bir çatı altında Tek Durak Mağaza çözümü sunarak, sor...

BizPayO

BizPayO

bizpayo.com

BizPayO, profesyonellerin işlem ücretlerini geri alırken kredi kartı ve ACH ödemelerini çevrimiçi kabul etmelerine olanak tanır. %100 uyumlu ve son derece güvenli.

Billment

Billment

billment.com

Billment™, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak için QuickBooks ile entegre olan bir fatura yönetimi verimlilik aracıdır. Billment™ özellik yığını, ödemelerin toplu işlenmesi, toplu müşteri otomasyonları, planlı ödeme işlemleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çok daha derinlere iner....

Reap Global

Reap Global

reap.global

Reap, her büyüklükteki şirket için inovasyon yoluyla erişim ve finansal bağlantı sağlayan bir finansal platformdur. Reap, harcama yönetimi yazılımını, amiral gemisi Reap Visa Kurumsal Kredi Kartı da dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi ödeme ürünüyle birleştiriyor. Reap, müşterileri ve pazarla birli...

Prommt

Prommt

prommt.com

Prommt, riskli, zaman alan telefon ödemelerini güvenli, çevrimiçi işlemlere dönüştüren güvenli bir ödeme talebi platformudur. Prommt, satıcılara e-posta, kısa mesaj veya çevrimiçi mesaj yoluyla müşterilere anında, kişiselleştirilmiş ödeme talepleri gönderme yeteneği verir; doğrudan müşterilere güven...

Easebuzz

Easebuzz

easebuzz.in

Easebuzz, Hindistan'da 1.00.000'den fazla işletmeye hizmet veren tam kapsamlı ödeme çözümleri platformudur. İşletmeler için tek noktadan Finansal İşletim Sistemi olma misyonuyla Easebuzz, şirketlerin ödemeleri dijitalleştirmesine ve dijital ödeme tahsilatları, ödeme ödemeleri, bağlantılı bankacılık,...

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