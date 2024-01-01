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Ödeme İşleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk
Ödeme işleme yazılımı, işletmelerin çeşitli türdeki işletmeler arası (B2B) ödemeleri verimli bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Şirketler bu yazılımı ticari müşterilerden gelen ödemeleri ve tedarikçilere yapılan ödemeleri yönetmek için kullanır. Nakit dışı ödemeleri kabul eden herhangi bir işletme, ödeme işleme yazılımını kullanmaktan yararlanabilir. Öncelikle muhasebe ekipleri tarafından ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve hataları en aza indirmek için kullanılır. Bu yazılım, ödeme ağ geçitleri, muhasebe sistemleri ve borç hesapları (AP) otomasyon yazılımıyla bütünleşir. Ek olarak, ödeme işleme yazılımı genellikle e-ticaret platformları ve perakende satış noktası (POS) sistemleriyle eşleştirilir.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.
Venmo
venmo.com
Ödemek. Ödeme alın. Mağaza. Paylaşmak. Venmo, öğrencilerden küçük işletmelere kadar herkes için parayı kolaylaştıran dijital bir cüzdandır. 60 milyondan fazla kişi Venmo uygulamasını hızlı, güvenli ve sosyal ödemeler için kullanıyor.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, 2ndSite Inc. tarafından öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak işletilen muhasebe yazılımıdır. Masaüstü veya mobil cihaz üzerinden erişilebilen, web tabanlı bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelidir. Şirket 2003 yılında kurulmuştur ve merkezi Toronto, Kanada'da bulu...
HoneyBook
honeybook.com
Küçük İşletmeler için 1 Numaralı İstemci Yönetim Yazılımı seçildi. Hepsi bir arada proje, faturalandırma ve ödeme yönetimi aracımızla müşterilerin güvenliğini daha hızlı sağlayın. Ücretsiz 7 günlük deneme.
Karbon
karbonhq.com
Muhasebe firmanızı nasıl yönetiyorsunuz? İş, müşteriler, planlama ve iletişim tek bir yerde. Ekibiniz ister ofiste ister uzakta olsun, Karbon ile birliktesiniz.
Melio
meliopayments.com
Faturalarınızı hızlı, basit ve olağan maliyetler olmadan ödeyin ve alın. Melio Payments ile nakit akışını artırın ve sorunları azaltın.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Airwallex
airwallex.com
İşletmenize birden fazla para biriminde hızlı, kolay ve düşük ücretli uluslararası ödemeler yapma gücü verin. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.
Clover
clover.com
POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.
Mollie
mollie.com
Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »
Paystack
paystack.com
Afrika için modern çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeler. Paystack, Afrika'daki işletmelerin dünyanın herhangi bir yerindeki herkesten ödeme almasına yardımcı oluyor.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Fiskl
fiskl.com
Küçük işletmeler için mobil faturalandırma (ve çok daha fazlası). İşletmenizin günlük finansmanını bir profesyonel gibi yönetin! Ücretsiz hesap mevcut.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.
Veem
veem.com
Veem, 2014 yılında Marwan Forzley ve Aldo Carrascoso tarafından kurulan San Francisco merkezli bir çevrimiçi küresel ödeme platformudur. Eskiden Align Commerce olarak biliniyordu ve 8 Mart 2017'de adı Veem olarak değiştirildi. Şirket, 100 ülkeye ve USD, CAD, GBP, EUR, HKD, CNY ve AUD dahil 70 para b...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong, dünya çapındaki sınır ötesi e-ticaret satıcıları için ödeme hizmetleri alanında yenilik yapan bir FinTech tek boynuzlu atıdır. Misyonumuz, küresel ayak izimizi kullanarak müşterilerimize dünyanın her yerinde satış yapma olanağı sağlamaktır. Müşterilerimize sınıfının en iyisi hizmetleri sun...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion, müşteri yönetimi, faturalama ve ödemeler, envanter yönetimi, zaman takibi ve raporlama gibi çeşitli özellikler sunan basit, güçlü bir saha servis yönetimi yazılımıdır. Yazılım, ofis personelini, teknisyenleri ve müşterileri birbirine bağlamak için masaüstü ve mobil uygulamalarda mevc...
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge, doğrudan işletmenizin halihazırda kullandığı sistemlerin içinde çalışan bir dizi ödeme toplama aracıdır.
Introwise
introwise.com
Siz ve müşterileriniz için kolay planlama. Zamanınız o kadar değerli ki, onu işinizi büyütmek için kullanın. Günlük işlerin sorunsuz ilerlemesini sağlayacağız. Büyük resmi düşünebilmeniz için yaratıcı enerjinizi serbest bırakıyoruz: Sevdiğiniz şeyi yapmak için para almak. Artık nihayet ertelediğin...
Adyen
adyen.com
Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.
VersaPay
versapay.com
Müşterilere sektör lideri bir deneyim sunarken AR sürecinizin otomasyonunu, merkezileşmesini ve görünürlüğünü artırın
Cushion
cushion.ai
Faturalarınızı zamanında ödeyin ve limit aşımı ücretlerinden kurtulun. Kredili mevduat olmadan otomatik ödeme.
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara hizmet veriyor. PingPong, Çinli sınır ötesi satıcılara daha hızlı, daha rahat ve daha güvenli sınır ötesi tahsilat hizmetleri sağlıyor.Sınır ötesi tüccarların ve yurtdışına giden küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapsamlı ihtiyaçlarına odaklanan PingPong, şu ...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternatif Ödemeler, siz ve müşterileriniz için ödemeleri basitleştiren ve otomatikleştiren tam hizmetli bir B2B ödeme platformudur. Müşterilerinize faturalarını çok sayıda ödeme yöntemiyle (ACH, kredi kartları ve Taksitli Ödeme) ödeyebilecekleri beyaz etiketli ve güvenli bir platform sunun. Fatural...
Rapyd
rapyd.net
Küresel bir fintech kuruluşu olan Rapyd, şirketlerin yerel ödeme yöntemlerini tek bir API aracılığıyla entegre etmelerine olanak tanıyan dünyanın önde gelen küresel ödeme ağını oluşturdu.
PayU
payu.in
PayU, 50'den fazla hızlı büyüyen pazarda faaliyet gösteren, 300.000'den fazla satıcının ve milyonlarca tüketicinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış son teknoloji finansal hizmetler yaratmaya kendini adamış, lider bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. İnsanları ve işletmeleri finansal hizmetler ar...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin, sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak ve birleşik hazine çözümleri sunmak için 220'den fazla para birimine erişimi olan küresel finans kurumları ağını bir araya getiren kapsamlı bir finansal operasyon platformudur. Verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak ve sorunsuz bir şekilde yeni pazarl...
Wallester
business.wallester.com
Ücretsiz sanal veya fiziksel kartvizitler vermeye başlayın, şirketin harcamalarını tek yerden yönetin. Şimdi kaydolun ve bir gün içinde Ücretsiz olarak VISA IBAN hesabına erişin!
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc. (NYSE: GPN), dünya çapındaki müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunan, ödeme teknolojisi ve yazılım çözümleri alanında dünya çapında lider bir sağlayıcıdır.
Zil Money
zilmoney.com
Zil Money'in Kredi Kartıyla Bordro özelliği, çalışanlarınıza zamanında ödeme yapmanızı ve nakit geri kazanmanızı sağlar. Ayrıca, bordro finansmanını kredi kartı ücretleriyle işletme gideri olarak yazın. Bu esnek çözümle nakit akışını ve çalışan memnuniyetini artırın. Zil Money, kullanıcıların ödeme ...
NMI
nmi.com
İster daha iyi çözümler geliştirmek isteyen bir ISV, ister hizmetlerinizdeki değeri artırmak isteyen bir ISO, ister ödeme işleme araçları sağlayan bir Banka olun, NMI ideal, tam ticari teklifi oluşturmanıza olanak tanır. Satıcılarla doğrudan çalışmasak da, satıcılarınıza tüm etkileşim noktalarında (...
Modulr
modulrfinance.com
Banka hesapları ve ödemeler için bankanızı kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran dijital platformuz. Ödeme akışlarınızı otomatikleştiriyoruz, ödemeleri platformunuza yerleştiriyoruz ve yeni ödeme ürünleri ve hizmetleri oluşturmanıza olanak sağlıyoruz. Hepsi tek bir API'den.
PayJunction
payjunction.com
PayJunction, insanların ve teknolojinin işlem yapmak için bir araya geldiği yerdir. 2000 yılında kurulan şirket, sürekli yenilik, müşteri savunuculuğu ve şeffaf ve etik fiyatlandırmayı birleştiren bir yaklaşımla ödeme işleme endüstrisini sık sık altüst etti. PayJunction, işletmelerin mağazada, çevri...
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition, işletmelerin daha hızlı ödeme almasını ve daha akıllı çalışmasını sağlayan profesyonel hizmetler için hepsi bir arada bir platformdur. Ignition, geç ödemelere, faturalandırılmamış çalışmalara ve sıradan tekrarlayan yöneticiye son vermek için teklifleri, müşteri sözleşmelerini, faturalandır...
ezyCollect
ezycollect.io
ezyCollect alacak hesapları yazılımı, şirketlerin müşteri kredisi ve tahsilat faaliyetlerini kolaylaştırmasına, otomatikleştirmesine ve daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Şimdi bedavaya dene!
Solidgate
solidgate.com
Çevrimiçi Ödemeleri Kabul Edin. Tek noktadan ödeme işleme platformumuz, kesintisiz çevrimiçi satın alma işlemleri ve kolaylaştırılmış ödeme altyapısı sağlar. Dünyanın her yerinde kart almayı ve yerel ödeme yöntemlerini etkinleştirin: masaüstünde, mobilde ve uygulama içinde.
Forwardly
forwardai.com
İşletme muhasebe verilerine erişin, bunları izleyin ve yönetin. Nakit akışı, bir işletmenin finansal sağlığının en kritik bileşenidir. Bankalar, kredi verenler, fintech'ler, muhasebeciler ve küçük işletmeler için eksiksiz bir muhasebe veri çözümleri paketiyle finansal içgörü kazanmayı ve kontrolü k...
Libeo
libeo.io
Libeo, KOBİ'ler için hesap borçlarının işlenmesini ve ödenmesini basitleştirme misyonundadır.
Paylivre
paylivre.com
Paylivre, Brezilya merkezli, sınır ötesi çözümler sunan, aylık 8 milyon doların üzerinde satış yapan ve ödeme API'lerimiz aracılığıyla iş ortaklarımızı Brezilyalı hedef kitlelerine bağlayan bir ödeme finans teknolojisidir.
PayDock
paydock.com
Paydock, farklı, hızlı hareket eden ve parçalanmış ödeme hizmeti (ve ilgili) sağlayıcıları kullanan satıcılar için çok sayıda maliyetli sorunun çözümünde öncülük eden bir ödeme düzenleme platformudur. Yenilikçi API öncelikli teknolojimiz ödeme, sahtekarlık, kimlik ve diğer satıcıları (PayPal vb. gib...
Leatherback
leatherback.co
Dünya genelinde bireyler ve işletmeler için sınır ötesi ticareti kolaylaştırmaya kararlıyız. Leatherback, paranızı sorunsuz bir şekilde çalışması gereken yere taşır. Her Zaman, Her Yerde ve Neredeyse Her Yere İşletmenizin bulunduğu yer ne olursa olsun, mallarınızı ve hizmetlerinizi yurtdışındaki far...
eDebit Direct
edebitdirect.com
Kredi kartları pahalıdır ve özellikle yüksek riskli endüstriler için bazen elde edilmesi zordur. Güvenli sistemimiz borçlandırmanıza olanak tanır
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMMPAY lider bir ödeme hizmeti sağlayıcısı ve doğrudan banka kartı alıcısıdır. E-ticaret müşterilerinin dünya çapında çevrimiçi ödeme yapabilmeleri için kişiye özel veri odaklı teknolojiler yaratıyoruz. ECOMMPAY, tek tıklamayla para hareketini sağlar; Ödeme ağ geçidimiz, satın alma yeteneklerini, ...
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay, Litvanya'daki en hızlı büyüyen Elektronik Para Kuruluşlarından (EMI) biridir - kıta Avrupası'nın önde gelen fintech merkezidir ve internet tabanlı şirketlere bankacılık hizmetleri sunmaktadır. ConnectPay, tüm ödeme olanakları için tek bir çatı altında Tek Durak Mağaza çözümü sunarak, sor...
BizPayO
bizpayo.com
BizPayO, profesyonellerin işlem ücretlerini geri alırken kredi kartı ve ACH ödemelerini çevrimiçi kabul etmelerine olanak tanır. %100 uyumlu ve son derece güvenli.
Billment
billment.com
Billment™, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlamak için QuickBooks ile entegre olan bir fatura yönetimi verimlilik aracıdır. Billment™ özellik yığını, ödemelerin toplu işlenmesi, toplu müşteri otomasyonları, planlı ödeme işlemleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere çok daha derinlere iner....
Reap Global
reap.global
Reap, her büyüklükteki şirket için inovasyon yoluyla erişim ve finansal bağlantı sağlayan bir finansal platformdur. Reap, harcama yönetimi yazılımını, amiral gemisi Reap Visa Kurumsal Kredi Kartı da dahil olmak üzere bir dizi yenilikçi ödeme ürünüyle birleştiriyor. Reap, müşterileri ve pazarla birli...
Prommt
prommt.com
Prommt, riskli, zaman alan telefon ödemelerini güvenli, çevrimiçi işlemlere dönüştüren güvenli bir ödeme talebi platformudur. Prommt, satıcılara e-posta, kısa mesaj veya çevrimiçi mesaj yoluyla müşterilere anında, kişiselleştirilmiş ödeme talepleri gönderme yeteneği verir; doğrudan müşterilere güven...
Easebuzz
easebuzz.in
Easebuzz, Hindistan'da 1.00.000'den fazla işletmeye hizmet veren tam kapsamlı ödeme çözümleri platformudur. İşletmeler için tek noktadan Finansal İşletim Sistemi olma misyonuyla Easebuzz, şirketlerin ödemeleri dijitalleştirmesine ve dijital ödeme tahsilatları, ödeme ödemeleri, bağlantılı bankacılık,...