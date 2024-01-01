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Ödeme Ağ Geçitleri - En Popüler Uygulamalar - Orta Afrika Cumhuriyeti
Ödeme ağ geçitleri, alışveriş yapanlar ve satıcılar arasındaki ödeme işlemi sürecini düzene sokarak işlem ayrıntılarını güvenli bir şekilde bankalara iletir. E-ticaret işletmeleri, ödeme bilgilerinin müşterilerden tüccarlara ve ödeme işlemcilerine güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için ödeme ağ geçitlerine güvenir. E-ticaret yöneticileri bu yazılımı birden fazla kanaldaki ödemeleri kabul etmek için kullanırken, finans uzmanları bunu ödeme performansını izlemek için kullanır. Ödeme ağ geçitlerini, işletmeler arası (B2B) işlemler için tasarlanmış ödeme işleme yazılımlarından ayırmak önemlidir. Ödeme ağ geçitleri, bu sistemler aracılığıyla satılan mal ve hizmetlerin ödemelerini kolaylaştırmak için e-ticaret platformları, alışveriş sepeti yazılımı ve abonelik yönetimi yazılımıyla entegre olur.
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Payoneer
payoneer.com
Payoneer, dünyanın küçük ve orta ölçekli işletmelerine işlem yapma, iş yapma ve küresel olarak büyüme konusunda güç veren bir finansal teknoloji şirketidir. Payoneer, yeteneğin eşit olarak dağıtıldığı ancak fırsatların eşit şekilde dağıtılmadığı inancıyla 2005 yılında kuruldu. Misyonumuz, herhangi b...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Skrill
skrill.com
Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.
Razorpay
razorpay.com
Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi
Neteller
neteller.com
Çevrimiçi para gönderip almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız öde...
Mollie
mollie.com
Mollie, her büyüklükteki şirketin e-ticarette daha iyi şartlarda rekabet edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Bunu uygun ve güvenilir çevrimiçi ödemeler sunarak yapıyoruz. Mollie, tüm önemli web mağazalarına bir API veya eklenti ile kolayca entegre edilebilecek çeşitli ödeme yöntemleri sunma...
Xendit
xendit.co
Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com bulut tabanlı bir ödeme platformudur ve misyonu, işletmelerin ve topluluklarının dijital ekonomide başarılı olmasını sağlamaktır. Checkout.com'un modüler teknolojisi, işletmelerin özellikler eklemesine, dönüşümü korurken riski yönetmesine ve yeni pazarlarda büyümeyi desteklemek için yen...
Poynt
poynt.com
GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.
Cashfree
cashfree.com
İş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir ödeme platformu - ödemeleri toplayın, ödeme gönderin, uluslararası ödemeleri yönetin ve daha fazlasını yapın. Nakitsiz Ödemeler, yeni kurulan şirketlerden şirketlere kadar web sitesinde, mobil uygulamada veya Whatsapp, sosyal medya vb. diğe...
PaySimple
paysimple.com
İşletmeler PaySimple'a basit ama önemli bir ihtiyaçla geliyor: ödemeleri kabul etmenin daha iyi bir yolu. Hizmet tabanlı işletmelerin benzersiz ihtiyaçları için geliştirilen PaySimple, her gün 20.000'den fazla işletmenin tercih ettiği esnek ödeme ve faturalandırma çözümleri sunuyor. Rakiplerimizin a...
LEDGERS
ledgers.cloud
"Ödeme ağ geçidi, elektronik ödeme sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Müşteri bilgilerinin, işlemin işlendiği üye işyeri bankasına iletilmesinden sorumlu olan ön uç teknolojisidir. Teknoloji ilerledikçe, ödeme ağ geçidi teknolojisi de ihtiyaçların karşılanması için sürekli olarak gelişmektedir. LE...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc., gelişmiş hesaptan hesaba ödeme çözümleriyle yeniliklere güç veren bir fintech şirketidir. Dwolla'nın sağlam platformu, az kodlu API'si ve ortaklık ekosistemi, tek bir uçtan uca çözüm oluşturmak için çeşitli ödeme ağlarıyla entegrasyona yönelik karmaşık süreci basitleştirir. Dwolla'nın ...
Monnify
monnify.com
Monnify, işletmelerin müşterilerden düzenli veya tek seferlik ödeme kabul etmesine yönelik bir ödeme ağ geçididir. Monnify, Nijerya'da elde edilebilecek en yüksek başarı oranlarına sahip müşteriler için uygun ödeme yöntemlerini kullanarak işletmelerin web ve mobil uygulamalarında ödeme almaları için...
EBizCharge
ebizcharge.com
Entegre B2B Ödemelerde lider. CRM/ERP, muhasebe sisteminiz veya QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce ve daha fazlası gibi çevrimiçi alışveriş sepetleriniz içindeki ödemeleri işleyebilen ödeme ağ geçidi. EBizCharge ayrıca tamamen PCI uyu...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...
Adyen
adyen.com
Adyen, Visa, Mastercard ve tüketicilerin küresel olarak tercih ettiği ödeme yöntemlerine doğrudan bağlanan modern, uçtan uca bir altyapı sağlayan, dünyanın önde gelen şirketlerinin birçoğunun tercih ettiği ödeme platformudur. Adyen; çevrimiçi, mobil ve mağaza içi kanallarda sorunsuz ödemeler sağlıyo...
Trustly Personal
trustly.com
2008 yılında kurulan Trustly, Çevrimiçi Bankacılık Ödemelerinde dünya lideridir. Hesaptan hesaba ağımız, kart ağlarını atlayarak tüketicilerin doğrudan çevrimiçi bankacılık hesaplarından satıcılara hızlı, basit ve güvenli ödeme yapmalarına olanak tanır. 6.000'den fazla bankanın desteğiyle Avrupa ve ...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay - Para Girişlerini, Para Çıkışlarını ve Ödemeleri yönetmek için hepsi bir arada platform.
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, bulutun BT için yaptığını fintech için yapıyor. Sorunsuz küresel ticareti desteklemek için dünyanın en büyük yerel ödeme ağını kurduk. Yenilikçi e-ticaret işletmeleri, teknoloji şirketleri, pazaryerleri ve diğerleri, fintech ve ödeme yeteneklerini uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre e...
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe, müşterilerinizin istedikleri şekilde, ne zaman ve nerede ödeme yapmalarını sağlayan modern ve güvenilir ödeme platformudur. Nakit, banka kartı, kredi, ACH ve Apple Pay ve Google Pay dahil olmak üzere mobil öncelikli ödeme yöntemlerini tek bir platformda kabul edin. PayNearMe, her ödemeyi ...
Tranzzo
tranzzo.com
İşletmelerin daha önemli şeylere odaklanabilmesi için güvenilir çevrimiçi ödemeler sağlamak amacıyla beklenenin üzerine çıktık. Kullanıcıların diledikleri yerde online ödeme yapabilmelerini sağlayacak çözümler ve teknolojiler geliştiriyoruz.
Teya
teya.com
Sorunsuz ödemelerin, daha iyi iş yönetiminin, yeni ve geri gelen müşterilerin kilidini adil şartlarda açmak için araçlar geliştiriyoruz. Hepsi bir arada teklifimiz, günlük yaşamı basitleştirmek ve büyüme potansiyelinin kilidini açmak, onları iş yapmanın keyfini kaçıran şeylerden kurtarmak için tasar...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay, birkaç tıklamayla pazar yerinizden, çevrimiçi mağazanızdan ve abonelik hizmetinizden para kazanmanıza yardımcı olan uluslararası bir ödeme platformudur
Tazapay
tazapay.com
Biz, şirketlerin sınır ötesi ödemeleri sorunsuz bir şekilde yapmalarını sağlayan Singapur merkezli bir fintech girişimi olan Tazapay'iz. Uluslararası işlemleri basitleştirmek ve hem alıcılar hem de satıcılar için çevrimiçi riski azaltmaya yardımcı olmak amacıyla ödeme, ödeme bağlantısı ve emanet çöz...
PayU
payu.in
PayU, 50'den fazla hızlı büyüyen pazarda faaliyet gösteren, 300.000'den fazla satıcının ve milyonlarca tüketicinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış son teknoloji finansal hizmetler yaratmaya kendini adamış, lider bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. İnsanları ve işletmeleri finansal hizmetler ar...
Truevo
truevo.com
Truevo, Avrupa genelindeki işletmelere hizmet veren lisanslı bir alıcı ve fintech şirketidir. Daha yüksek kabul oranları, daha hızlı işlem hızları ve optimum güvenlik sağlayan uçtan uca ödeme çözümleri sunmaya odaklanıyoruz. Her işletmenin benzersiz olduğunun bilincindeyiz ve Satın Alma, Çevrimiçi Ö...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit, çevrimiçi ödemelerle ilgili her şey için tek adresinizdir. Farklı ödeme seçeneklerini yönetir, anında bağlantı sağlar ve sorunsuz işlemlere olanak tanıyan güçlü akıllı özelliklere sahiptir. Ne tür bir cihaz kullanırsanız kullanın, bunu kolay ve sezgisel bulacaksınız; yalnızca masaüstü deği...
Cardknox
cardknox.com
Cardknox, geliştiriciler için POS sistemleri, ERP yazılımı, e-ticaret, gözetimsiz perakende ve mobil platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen lider bir çok kanallı ödeme ağ geçididir. Esnek ödeme çözümleri, cömert gelir paylaşımı, beyaz eldivenli müşteri desteği ve en düşük değişim oran...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction, insanların ve teknolojinin işlem yapmak için birleştiği yerdir. 2000 yılında kurulan şirket, sürekli yenilik, müşteri savunuculuğu ve şeffaf ve etik fiyatlandırmayı birleştiren bir yaklaşımla ödeme işleme endüstrisini sık sık altüst etti. PayJunction, işletmelerin mağazada, çevrimiçi ol...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, genellikle altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme p...
HitPay
hitpayapp.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
Bolt Merchant
bolt.com
Bolt One Click ödeme özelliğiyle %50 daha fazla müşteriyi dönüştürün ve satışları artırın. Tek tıklamayla ödeme yapma, %100 sahtekarlık için ters ibraz garantisi, Bolt Ağı'ndaki on milyonlarca müşteriye erişim ve daha fazlasıyla ödeme sürecinizi yükseltin. Cıvata esnektir ve uygulanması son derece k...
Finix
finix.com
Finix'in uçtan uca platformu, yeni kurulan şirketlerden halka açık şirketlere kadar sizi çevrimiçi, kişisel ve mobil ödemeleri işlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlarla donatır. Mümkün olan binlerce ödeme yapılandırması ve %99,999 çalışma süresiyle Finix, giriş engellerini azaltmak, rekabeti art...
Tegro
tegro.money
İş için online ödemeler Yurt dışından herhangi bir para biriminde ödeme kabul etme Hızlı bağlantı ve yüksek ödeme dönüşümü Ortak çevrimiçi kasalara ücretsiz alternatif CMS ve CRM için 40'tan fazla hazır modül Ertesi gün cari hesaba para çekme Toplu ödemeler PCI DSS ödemesi güvenlik ve tescilli sahte...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula, okul sonrası etkinliklerden spor kamplarına ve ötesine kadar çeşitli programlara yönelik idari görevleri kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, çevrimiçi kayıt, ödeme ve sınıf/kamp yönetimi sistemlerinin yenilikçi bir sağlayıcısıdır. Eğitim ve eğlence programlarının operasyonel verimliliğini bas...
PayDo
paydo.com
PayDo, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen bir EMI ve Kanada lisanslı bir MSB'dir. Tek bir Ticari Hesapta, tek bir kontrol panelinde, tek bir sözleşmede ve tek bir API'de çok para biriminde IBAN, dünya çapında işlem, Üye İşyeri çözümü, toplu ödemeler ve kurumsal kartlar sağlıyoruz. PayDo işletme ...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki binlerce işletmenin hayatını kolaylaştırıyor. Basitleştirilmiş ödeme çözümlerimiz, zamanında ödeme almanızı sağlamak ve nakit akışınızı iyileştirmek için önde gelen iş yazılımlarıyla hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir.
EBANX
ebanx.com
EBANX, Latin Amerika'ya odaklanmış bir ödeme sağlayıcısıdır. Şirket, yerel e-ticaret gibi satış yapabilen sınır ötesi şirketlere sekiz ülke için en popüler ve alakalı yerel ödeme yöntemlerini sunuyor.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair, dünya çapında büyük şirketler için önde gelen ödeme dolandırıcılığını önleme platformudur. Trustpair, 2017'den beri otomasyon sayesinde finans ekiplerinin tüm P2P süreçlerini güvence altına almasına yardımcı oluyor. Çözüm, sezgisel risk yönetimi sunar ve daha fazla verimlilik için doğruda...
PayTrace
paytrace.net
Biz B2B ödeme uzmanlarıyız. Gider azaltma, ödeme otomasyonu ve verimlilik konusunda uzmanlaşan PayTrace, ödeme kabulünü kolaylaştırır. Tamamı 40.000 ticari işletmenin güvendiği ödeme ağ geçidimizin sağlam temelleri üzerine inşa edilmiş ödeme işleme, alacak hesapları, takas optimizasyonu ve ödeme oto...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity, Avrupa'nın her yerindeki işletmelere yönelik bir ödeme işlemcisidir. Dünyanın her yerinden kredi ve banka kartı ödemelerini kabul ederek işinizi geliştirin. Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren lisanslı ödeme kuruluşuyuz. VISA Europe'a kayıtlıdır ve çevrimiçi işletmelere kredi kartı işlem...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR), dünya çapındaki karmaşık ödeme ekosistemlerini basitleştirerek ticareti cesurca yeniden tanımlıyor. Ticareti mümkün kılan teknolojide lider olan Shift4, neredeyse her sektördeki yüzbinlerce işletme için yılda milyarlarca işleme güç sağlıyor.
MONEI
monei.com
MONEI'nin ödeme ağ geçidi çözümü, Avrupa merkezli birçok e-ticaret şirketinin tercihidir. Mimarisi, Amazon'un AWS Yılın Startup Mimarisi Programı'nı (İberya bölgesi) kazandı. MONEI, dijital ödemeleri basitleştirerek çevrimiçi işletmelerin tüm ana ve alternatif ödeme yöntemlerini tek bir platformda k...
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim...
TSYS
tsys.com
TSYS, ölçeklenebilir ihraççı çözümleri paketiyle ödemelerin geleceğini inşa ediyor. Sektörünüz veya ölçeğiniz ne olursa olsun ideal çözümü yapılandırmanıza yardımcı olacağız.
Trustly Business
trustly.com
2008 yılında kurulan Trustly, Çevrimiçi Bankacılık Ödemelerinde dünya lideridir. Hesaptan hesaba ağımız, kart ağlarını atlayarak tüketicilerin doğrudan çevrimiçi bankacılık hesaplarından satıcılara hızlı, basit ve güvenli ödeme yapmalarına olanak tanır. 6.000'den fazla bankanın desteğiyle Avrupa ve ...