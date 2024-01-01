Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Kategoriler

Ödeme Ağ Geçitleri - En Popüler Uygulamalar - Belize

Ödeme ağ geçitleri, alışveriş yapanlar ve satıcılar arasındaki ödeme işlemi sürecini düzene sokarak işlem ayrıntılarını güvenli bir şekilde bankalara iletir. E-ticaret işletmeleri, ödeme bilgilerinin müşterilerden tüccarlara ve ödeme işlemcilerine güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için ödeme ağ geçitlerine güvenir. E-ticaret yöneticileri bu yazılımı birden fazla kanaldaki ödemeleri kabul etmek için kullanırken, finans uzmanları bunu ödeme performansını izlemek için kullanır. Ödeme ağ geçitlerini, işletmeler arası (B2B) işlemler için tasarlanmış ödeme işleme yazılımlarından ayırmak önemlidir. Ödeme ağ geçitleri, bu sistemler aracılığıyla satılan mal ve hizmetlerin ödemelerini kolaylaştırmak için e-ticaret platformları, alışveriş sepeti yazılımı ve abonelik yönetimi yazılımıyla entegre olur.

Yeni Uygulama Gönder


Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, dünyanın küçük ve orta ölçekli işletmelerine işlem yapma, iş yapma ve küresel olarak büyüme konusunda güç veren bir finansal teknoloji şirketidir. Payoneer, yeteneğin eşit olarak dağıtıldığı ancak fırsatların eşit şekilde dağıtılmadığı inancıyla 2005 yılında kuruldu. Misyonumuz, herhangi b...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Skrill

Skrill

skrill.com

Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi

Neteller

Neteller

neteller.com

Çevrimiçi para gönderip almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız öde...

Mollie

Mollie

mollie.com

Mollie, her büyüklükteki şirketin e-ticarette daha iyi şartlarda rekabet edebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyor. Bunu uygun ve güvenilir çevrimiçi ödemeler sunarak yapıyoruz. Mollie, tüm önemli web mağazalarına bir API veya eklenti ile kolayca entegre edilebilecek çeşitli ödeme yöntemleri sunma...

Xendit

Xendit

xendit.co

Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.

WePay

WePay

wepay.com

WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com bulut tabanlı bir ödeme platformudur ve misyonu, işletmelerin ve topluluklarının dijital ekonomide başarılı olmasını sağlamaktır. Checkout.com'un modüler teknolojisi, işletmelerin özellikler eklemesine, dönüşümü korurken riski yönetmesine ve yeni pazarlarda büyümeyi desteklemek için yen...

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

İş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış güçlü ve ölçeklenebilir ödeme platformu - ödemeleri toplayın, ödeme gönderin, uluslararası ödemeleri yönetin ve daha fazlasını yapın. Nakitsiz Ödemeler, yeni kurulan şirketlerden şirketlere kadar web sitesinde, mobil uygulamada veya Whatsapp, sosyal medya vb. diğe...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

İşletmeler PaySimple'a basit ama önemli bir ihtiyaçla geliyor: ödemeleri kabul etmenin daha iyi bir yolu. Hizmet tabanlı işletmelerin benzersiz ihtiyaçları için geliştirilen PaySimple, her gün 20.000'den fazla işletmenin tercih ettiği esnek ödeme ve faturalandırma çözümleri sunuyor. Rakiplerimizin a...

Poynt

Poynt

poynt.com

GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

"Ödeme ağ geçidi, elektronik ödeme sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Müşteri bilgilerinin, işlemin işlendiği üye işyeri bankasına iletilmesinden sorumlu olan ön uç teknolojisidir. Teknoloji ilerledikçe, ödeme ağ geçidi teknolojisi de ihtiyaçların karşılanması için sürekli olarak gelişmektedir. LE...

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla, Inc., gelişmiş hesaptan hesaba ödeme çözümleriyle yeniliklere güç veren bir fintech şirketidir. Dwolla'nın sağlam platformu, az kodlu API'si ve ortaklık ekosistemi, tek bir uçtan uca çözüm oluşturmak için çeşitli ödeme ağlarıyla entegrasyona yönelik karmaşık süreci basitleştirir. Dwolla'nın ...

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify, işletmelerin müşterilerden düzenli veya tek seferlik ödeme kabul etmesine yönelik bir ödeme ağ geçididir. Monnify, Nijerya'da elde edilebilecek en yüksek başarı oranlarına sahip müşteriler için uygun ödeme yöntemlerini kullanarak işletmelerin web ve mobil uygulamalarında ödeme almaları için...

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

Entegre B2B Ödemelerde lider. CRM/ERP, muhasebe sisteminiz veya QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce ve daha fazlası gibi çevrimiçi alışveriş sepetleriniz içindeki ödemeleri işleyebilen ödeme ağ geçidi. EBizCharge ayrıca tamamen PCI uyu...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...

Adyen

Adyen

adyen.com

Adyen, Visa, Mastercard ve tüketicilerin küresel olarak tercih ettiği ödeme yöntemlerine doğrudan bağlanan modern, uçtan uca bir altyapı sağlayan, dünyanın önde gelen şirketlerinin birçoğunun tercih ettiği ödeme platformudur. Adyen; çevrimiçi, mobil ve mağaza içi kanallarda sorunsuz ödemeler sağlıyo...

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

2008 yılında kurulan Trustly, Çevrimiçi Bankacılık Ödemelerinde dünya lideridir. Hesaptan hesaba ağımız, kart ağlarını atlayarak tüketicilerin doğrudan çevrimiçi bankacılık hesaplarından satıcılara hızlı, basit ve güvenli ödeme yapmalarına olanak tanır. 6.000'den fazla bankanın desteğiyle Avrupa ve ...

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, bulutun BT için yaptığını fintech için yapıyor. Sorunsuz küresel ticareti desteklemek için dünyanın en büyük yerel ödeme ağını kurduk. Yenilikçi e-ticaret işletmeleri, teknoloji şirketleri, pazaryerleri ve diğerleri, fintech ve ödeme yeteneklerini uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre e...

PayNearMe

PayNearMe

home.paynearme.com

PayNearMe, müşterilerinizin istedikleri şekilde, ne zaman ve nerede ödeme yapmalarını sağlayan modern ve güvenilir ödeme platformudur. Nakit, banka kartı, kredi, ACH ve Apple Pay ve Google Pay dahil olmak üzere mobil öncelikli ödeme yöntemlerini tek bir platformda kabul edin. PayNearMe, her ödemeyi ...

FasterPay

FasterPay

fasterpay.com

FasterPay - Para Girişlerini, Para Çıkışlarını ve Ödemeleri yönetmek için hepsi bir arada platform.

Tranzzo

Tranzzo

tranzzo.com

İşletmelerin daha önemli şeylere odaklanabilmesi için güvenilir çevrimiçi ödemeler sağlamak amacıyla beklenenin üzerine çıktık. Kullanıcıların diledikleri yerde online ödeme yapabilmelerini sağlayacak çözümler ve teknolojiler geliştiriyoruz.

Teya

Teya

teya.com

Sorunsuz ödemelerin, daha iyi iş yönetiminin, yeni ve geri gelen müşterilerin kilidini adil şartlarda açmak için araçlar geliştiriyoruz. Hepsi bir arada teklifimiz, günlük yaşamı basitleştirmek ve büyüme potansiyelinin kilidini açmak, onları iş yapmanın keyfini kaçıran şeylerden kurtarmak için tasar...

Maxpay

Maxpay

maxpay.com

Maxpay, birkaç tıklamayla pazar yerinizden, çevrimiçi mağazanızdan ve abonelik hizmetinizden para kazanmanıza yardımcı olan uluslararası bir ödeme platformudur

Tazapay

Tazapay

tazapay.com

Biz, şirketlerin sınır ötesi ödemeleri sorunsuz bir şekilde yapmalarını sağlayan Singapur merkezli bir fintech girişimi olan Tazapay'iz. Uluslararası işlemleri basitleştirmek ve hem alıcılar hem de satıcılar için çevrimiçi riski azaltmaya yardımcı olmak amacıyla ödeme, ödeme bağlantısı ve emanet çöz...

PayU

PayU

payu.in

PayU, 50'den fazla hızlı büyüyen pazarda faaliyet gösteren, 300.000'den fazla satıcının ve milyonlarca tüketicinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış son teknoloji finansal hizmetler yaratmaya kendini adamış, lider bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. İnsanları ve işletmeleri finansal hizmetler ar...

Truevo

Truevo

truevo.com

Truevo, Avrupa genelindeki işletmelere hizmet veren lisanslı bir alıcı ve fintech şirketidir. Daha yüksek kabul oranları, daha hızlı işlem hızları ve optimum güvenlik sağlayan uçtan uca ödeme çözümleri sunmaya odaklanıyoruz. Her işletmenin benzersiz olduğunun bilincindeyiz ve Satın Alma, Çevrimiçi Ö...

PayAdmit

PayAdmit

payadmit.com

Payadmit, çevrimiçi ödemelerle ilgili her şey için tek adresinizdir. Farklı ödeme seçeneklerini yönetir, anında bağlantı sağlar ve sorunsuz işlemlere olanak tanıyan güçlü akıllı özelliklere sahiptir. Ne tür bir cihaz kullanırsanız kullanın, bunu kolay ve sezgisel bulacaksınız; yalnızca masaüstü deği...

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction, insanların ve teknolojinin işlem yapmak için birleştiği yerdir. 2000 yılında kurulan şirket, sürekli yenilik, müşteri savunuculuğu ve şeffaf ve etik fiyatlandırmayı birleştiren bir yaklaşımla ödeme işleme endüstrisini sık sık altüst etti. PayJunction, işletmelerin mağazada, çevrimiçi ol...

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, genellikle altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme p...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Bolt One Click ödeme özelliğiyle %50 daha fazla müşteriyi dönüştürün ve satışları artırın. Tek tıklamayla ödeme yapma, %100 sahtekarlık için ters ibraz garantisi, Bolt Ağı'ndaki on milyonlarca müşteriye erişim ve daha fazlasıyla ödeme sürecinizi yükseltin. Cıvata esnektir ve uygulanması son derece k...

Finix

Finix

finix.com

Finix'in uçtan uca platformu, yeni kurulan şirketlerden halka açık şirketlere kadar sizi çevrimiçi, kişisel ve mobil ödemeleri işlemek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlarla donatır. Mümkün olan binlerce ödeme yapılandırması ve %99,999 çalışma süresiyle Finix, giriş engellerini azaltmak, rekabeti art...

Tegro

Tegro

tegro.money

İş için online ödemeler Yurt dışından herhangi bir para biriminde ödeme kabul etme Hızlı bağlantı ve yüksek ödeme dönüşümü Ortak çevrimiçi kasalara ücretsiz alternatif CMS ve CRM için 40'tan fazla hazır modül Ertesi gün cari hesaba para çekme Toplu ödemeler PCI DSS ödemesi güvenlik ve tescilli sahte...

Jumbula

Jumbula

jumbula.com

Jumbula, okul sonrası etkinliklerden spor kamplarına ve ötesine kadar çeşitli programlara yönelik idari görevleri kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, çevrimiçi kayıt, ödeme ve sınıf/kamp yönetimi sistemlerinin yenilikçi bir sağlayıcısıdır. Eğitim ve eğlence programlarının operasyonel verimliliğini bas...

PayDo

PayDo

paydo.com

PayDo, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen bir EMI ve Kanada lisanslı bir MSB'dir. Tek bir Ticari Hesapta, tek bir kontrol panelinde, tek bir sözleşmede ve tek bir API'de çok para biriminde IBAN, dünya çapında işlem, Üye İşyeri çözümü, toplu ödemeler ve kurumsal kartlar sağlıyoruz. PayDo işletme ...

Ezidebit

Ezidebit

ezidebit.com

Ezidebit, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki binlerce işletmenin hayatını kolaylaştırıyor. Basitleştirilmiş ödeme çözümlerimiz, zamanında ödeme almanızı sağlamak ve nakit akışınızı iyileştirmek için önde gelen iş yazılımlarıyla hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir.

EBANX

EBANX

ebanx.com

EBANX, Latin Amerika'ya odaklanmış bir ödeme sağlayıcısıdır. Şirket, yerel e-ticaret gibi satış yapabilen sınır ötesi şirketlere sekiz ülke için en popüler ve alakalı yerel ödeme yöntemlerini sunuyor.

Cardknox

Cardknox

cardknox.com

Cardknox, geliştiriciler için POS sistemleri, ERP yazılımı, e-ticaret, gözetimsiz perakende ve mobil platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen lider bir çok kanallı ödeme ağ geçididir. Esnek ödeme çözümleri, cömert gelir paylaşımı, beyaz eldivenli müşteri desteği ve en düşük değişim oran...

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair, dünya çapında büyük şirketler için önde gelen ödeme dolandırıcılığını önleme platformudur. Trustpair, 2017'den beri otomasyon sayesinde finans ekiplerinin tüm P2P süreçlerini güvence altına almasına yardımcı oluyor. Çözüm, sezgisel risk yönetimi sunar ve daha fazla verimlilik için doğruda...

PayTrace

PayTrace

paytrace.net

Biz B2B ödeme uzmanlarıyız. Gider azaltma, ödeme otomasyonu ve verimlilik konusunda uzmanlaşan PayTrace, ödeme kabulünü kolaylaştırır. Tamamı 40.000 ticari işletmenin güvendiği ödeme ağ geçidimizin sağlam temelleri üzerine inşa edilmiş ödeme işleme, alacak hesapları, takas optimizasyonu ve ödeme oto...

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

Cardinity, Avrupa'nın her yerindeki işletmelere yönelik bir ödeme işlemcisidir. Dünyanın her yerinden kredi ve banka kartı ödemelerini kabul ederek işinizi geliştirin. Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren lisanslı ödeme kuruluşuyuz. VISA Europe'a kayıtlıdır ve çevrimiçi işletmelere kredi kartı işlem...

Shift4

Shift4

shift4.com

Shift4 (NYSE: FOUR), dünya çapındaki karmaşık ödeme ekosistemlerini basitleştirerek ticareti cesurca yeniden tanımlıyor. Ticareti mümkün kılan teknolojide lider olan Shift4, neredeyse her sektördeki yüzbinlerce işletme için yılda milyarlarca işleme güç sağlıyor.

MONEI

MONEI

monei.com

MONEI'nin ödeme ağ geçidi çözümü, Avrupa merkezli birçok e-ticaret şirketinin tercihidir. Mimarisi, Amazon'un AWS Yılın Startup Mimarisi Programı'nı (İberya bölgesi) kazandı. MONEI, dijital ödemeleri basitleştirerek çevrimiçi işletmelerin tüm ana ve alternatif ödeme yöntemlerini tek bir platformda k...

Borderless AI

Borderless AI

hireborderless.com

Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Kuruluşların dünyanın her yerindeki çalışanlarla hızlı ve uyumlu bir şekilde etkileşim...

TSYS

TSYS

tsys.com

TSYS, ölçeklenebilir ihraççı çözümleri paketiyle ödemelerin geleceğini inşa ediyor. Sektörünüz veya ölçeğiniz ne olursa olsun ideal çözümü yapılandırmanıza yardımcı olacağız.

Trustly Business

Trustly Business

trustly.com

2008 yılında kurulan Trustly, Çevrimiçi Bankacılık Ödemelerinde dünya lideridir. Hesaptan hesaba ağımız, kart ağlarını atlayarak tüketicilerin doğrudan çevrimiçi bankacılık hesaplarından satıcılara hızlı, basit ve güvenli ödeme yapmalarına olanak tanır. 6.000'den fazla bankanın desteğiyle Avrupa ve ...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası