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Ödeme Ağ Geçitleri - En Popüler Uygulamalar - Belçika
Ödeme ağ geçitleri, alışveriş yapanlar ve satıcılar arasındaki ödeme işlemi sürecini düzene sokarak işlem ayrıntılarını güvenli bir şekilde bankalara iletir. E-ticaret işletmeleri, ödeme bilgilerinin müşterilerden tüccarlara ve ödeme işlemcilerine güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için ödeme ağ geçitlerine güvenir. E-ticaret yöneticileri bu yazılımı birden fazla kanaldaki ödemeleri kabul etmek için kullanırken, finans uzmanları bunu ödeme performansını izlemek için kullanır. Ödeme ağ geçitlerini, işletmeler arası (B2B) işlemler için tasarlanmış ödeme işleme yazılımlarından ayırmak önemlidir. Ödeme ağ geçitleri, bu sistemler aracılığıyla satılan mal ve hizmetlerin ödemelerini kolaylaştırmak için e-ticaret platformları, alışveriş sepeti yazılımı ve abonelik yönetimi yazılımıyla entegre olur.
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Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.
Mollie
mollie.com
Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »
Skrill
skrill.com
Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.
Razorpay
razorpay.com
Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi
Neteller
neteller.com
Çevrimiçi para göndermenin ve almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.
Xendit
xendit.co
Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Cashfree
cashfree.com
Dijital Hindistan için ödemeler. Büyüyen işletmeler için ödeme toplamanın ve ödeme yapmanın en hızlı ve en kolay yolu
PaySimple
paysimple.com
PaySimple hesabınızda oturum açın. Hesabınız yok mu? Çevrimiçi ödeme kabul etmeye başlamak, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerinizi otomatikleştirmek ve güvenli bir müşteri veritabanı oluşturmak için kaydolun.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.
Poynt
poynt.com
GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.
LEDGERS
ledgers.cloud
İş Dünyasıyla Bağlantıda Kalın İşletmenizi istediğiniz yerden, istediğiniz zaman yönetmenize yardımcı olacak faturalama, katılım, GST uyumluluğu, muhasebe ve vergi beyanı araçları.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, çevrimiçi ödeme sistemi ve mobil ödeme ağı sağlayan, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir e-ticaret şirketidir.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge, doğrudan işletmenizin halihazırda kullandığı sistemlerin içinde çalışan bir dizi ödeme toplama aracıdır.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Monnify
monnify.com
Monnify, işletmelerin müşterilerden düzenli veya tek seferlik ödeme kabul etmesine yönelik bir ödeme ağ geçididir. Monnify, Nijerya'da elde edilebilecek en yüksek başarı oranlarına sahip müşteriler için uygun ödeme yöntemlerini kullanarak işletmelerin web ve mobil uygulamalarında ödeme almaları için...
Adyen
adyen.com
Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.
Trustly Personal
trustly.com
Sorunsuz banka ödemeleri. Ödeme yapmanın daha kolay ve daha güvenli bir yolu. Doğrudan banka hesabınızdan çevrimiçi ödeme yapın veya alın. Satıcının sitesinden/uygulamasından anında bankanızda oturum açın. İndirilecek uygulama yok, manuel giriş yok, oluşturulacak hesap yok.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe, müşterilerinizin istedikleri şekilde, ne zaman ve nerede ödeme yapmalarını sağlayan modern ve güvenilir ödeme platformudur. Nakit, banka kartı, kredi, ACH ve Apple Pay ve Google Pay dahil olmak üzere mobil öncelikli ödeme yöntemlerini tek bir platformda kabul edin. PayNearMe, her ödemeyi ...
Rapyd
rapyd.net
Küresel bir fintech kuruluşu olan Rapyd, şirketlerin yerel ödeme yöntemlerini tek bir API aracılığıyla entegre etmelerine olanak tanıyan dünyanın önde gelen küresel ödeme ağını oluşturdu.
Tazapay
tazapay.com
Biz, şirketlerin sınır ötesi ödemeleri sorunsuz bir şekilde yapmalarını sağlayan Singapur merkezli bir fintech girişimi olan Tazapay'iz. Uluslararası işlemleri basitleştirmek ve hem alıcılar hem de satıcılar için çevrimiçi riski azaltmaya yardımcı olmak amacıyla ödeme, ödeme bağlantısı ve emanet çöz...
PayU
payu.in
PayU, 50'den fazla hızlı büyüyen pazarda faaliyet gösteren, 300.000'den fazla satıcının ve milyonlarca tüketicinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış son teknoloji finansal hizmetler yaratmaya kendini adamış, lider bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. İnsanları ve işletmeleri finansal hizmetler ar...
Truevo
truevo.com
Truevo, Avrupa çapındaki işletmelere hizmet veren lisanslı bir alıcı ve fintech şirketidir. Daha yüksek kabul oranları, daha hızlı işlem hızları ve optimum güvenlik sağlayan uçtan uca ödeme çözümleri sunmaya odaklanıyoruz. Her işletmenin benzersiz olduğunun bilincindeyiz ve Satın Alma, Çevrimiçi Öde...
Tranzzo
tranzzo.com
İşletmelerin daha önemli şeylere odaklanabilmesi için güvenilir çevrimiçi ödemeler sağlamak amacıyla beklenenin üzerine çıktık. Kullanıcıların diledikleri yerde online ödeme yapabilmelerini sağlayacak çözümler ve teknolojiler geliştiriyoruz.
Teya
teya.com
Sorunsuz ödemelerin, daha iyi iş yönetiminin, yeni ve geri gelen müşterilerin kilidini adil şartlarda açmak için araçlar geliştiriyoruz. Hepsi bir arada teklifimiz, günlük yaşamı basitleştirmek ve büyüme potansiyelinin kilidini açmak, onları iş yapmanın keyfini kaçıran şeylerden kurtarmak için tasar...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay, birkaç tıklamayla pazar yerinizden, çevrimiçi mağazanızdan ve abonelik hizmetinizden para kazanmanıza yardımcı olan uluslararası bir ödeme platformudur
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay - Para Girişlerini, Para Çıkışlarını ve Ödemeleri yönetmek için hepsi bir arada platform.
PayJunction
payjunction.com
PayJunction, insanların ve teknolojinin işlem yapmak için bir araya geldiği yerdir. 2000 yılında kurulan şirket, sürekli yenilik, müşteri savunuculuğu ve şeffaf ve etik fiyatlandırmayı birleştiren bir yaklaşımla ödeme işleme endüstrisini sık sık altüst etti. PayJunction, işletmelerin mağazada, çevri...
HitPay
hitpayapp.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
Bolt Merchant
bolt.com
E-ticaret gelirinizi artırın, garantilidir. 80 milyondan fazla müşteri. Ödeme ve platformdan bağımsız. Ek düğme olmadan SİZİN markanız için en iyi ödeme.
Finix
finix.com
İşletmenize göre ölçeklendirilecek şekilde oluşturulan ödemeler. Uçtan uca çözümümüzü kullanarak müşteri etkileşimini artıran kusursuz bir ödeme deneyimi yaratın. Güvenilir, sezgisel API'ler ve kullanıma hazır kullanışlı özelliklerle entegre edin. Ücretler, uyumluluk ve daha fazlası için verimliliğ...
Tegro
tegro.money
İş için online ödemeler Yurt dışından herhangi bir para biriminde ödeme kabul etme Hızlı bağlantı ve yüksek ödeme dönüşümü Ortak çevrimiçi kasalara ücretsiz alternatif CMS ve CRM için 40'tan fazla hazır modül Ertesi gün cari hesaba para çekme Toplu ödemeler PCI DSS ödemesi güvenlik ve tescilli sahte...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit, çevrimiçi ödemelerle ilgili her şey için tek adresinizdir. Farklı ödeme seçeneklerini yönetir, anında bağlantı sağlar ve sorunsuz işlemlere olanak tanıyan güçlü akıllı özelliklere sahiptir. Ne tür bir cihaz kullanırsanız kullanın, bunu kolay ve sezgisel bulacaksınız; yalnızca masaüstü deği...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula, okul sonrası etkinliklerden spor kamplarına ve ötesine kadar çeşitli programlara yönelik idari görevleri kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, çevrimiçi kayıt, ödeme ve sınıf/kamp yönetimi sistemlerinin yenilikçi bir sağlayıcısıdır. Eğitim ve eğlence programlarının operasyonel verimliliğini bas...
PayDo
paydo.com
PayDo, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen bir EMI ve Kanada lisanslı bir MSB'dir. Tek bir Ticari Hesapta, tek bir kontrol panelinde, tek bir sözleşmede ve tek bir API'de çok para biriminde IBAN, dünya çapında işlem, Üye İşyeri çözümü, toplu ödemeler ve kurumsal kartlar sağlıyoruz. PayDo işletme ...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki binlerce işletmenin hayatını kolaylaştırıyor. Basitleştirilmiş ödeme çözümlerimiz, zamanında ödeme almanızı sağlamak ve nakit akışınızı iyileştirmek için önde gelen iş yazılımlarıyla hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir.
EBANX
ebanx.com
EBANX, Latin Amerika'ya odaklanmış bir ödeme sağlayıcısıdır. Şirket, yerel e-ticaret gibi satış yapabilen sınır ötesi şirketlere sekiz ülke için en popüler ve alakalı yerel ödeme yöntemlerini sunuyor.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox, geliştiriciler için POS sistemleri, ERP yazılımı, e-ticaret, katılımsız perakende ve mobil platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilen lider bir çok kanallı ödeme ağ geçididir. Esnek ödeme çözümleri, cömert gelir paylaşımı, beyaz eldivenli müşteri desteği ve en düşük değişim oranla...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair, dünya çapında büyük şirketler için önde gelen ödeme dolandırıcılığını önleme platformudur. Trustpair, 2017'den beri otomasyon sayesinde finans ekiplerinin tüm P2P süreçlerini güvence altına almasına yardımcı oluyor. Çözüm, sezgisel risk yönetimi sunar ve daha fazla verimlilik için doğruda...
PayTrace
paytrace.net
Biz B2B ödeme uzmanlarıyız. Gider azaltma, ödeme otomasyonu ve verimlilik konusunda uzmanlaşan PayTrace, ödeme kabulünü kolaylaştırır. Tamamı 40.000 ticari işletmenin güvendiği ödeme ağ geçidimizin sağlam temelleri üzerine inşa edilmiş ödeme işleme, alacak hesapları, takas optimizasyonu ve ödeme oto...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity, Avrupa'nın her yerindeki işletmelere yönelik bir ödeme işlemcisidir. Dünyanın her yerinden kredi ve banka kartı ödemelerini kabul ederek işinizi geliştirin. Avrupa Birliği'nde faaliyet gösteren lisanslı ödeme kuruluşuyuz. VISA Europe'a kayıtlıdır ve çevrimiçi işletmelere kredi kartı işlem...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR), dünya çapındaki karmaşık ödeme ekosistemlerini basitleştirerek ticareti cesurca yeniden tanımlıyor. Ticareti mümkün kılan teknolojide lider olan Shift4, neredeyse her sektördeki yüzbinlerce işletme için yılda milyarlarca işleme güç sağlıyor.
MONEI
monei.com
MONEI'nin ödeme ağ geçidi çözümü, Avrupa merkezli birçok e-ticaret şirketinin tercihidir. Mimarisi, Amazon'un AWS Yılın Startup Mimarisi Programı'nı (İberya bölgesi) kazandı. MONEI, dijital ödemeleri basitleştirerek çevrimiçi işletmelerin tüm ana ve alternatif ödeme yöntemlerini tek bir platformda k...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, çoğu zaman altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme p...
Borderless AI
hireborderless.com
Sınırsız AI, uluslararası ekip üyelerine katılım, yönetim ve ödeme sürecini otomatikleştirmek ve hızlandırmak için üretken yapay zekanın gücünden yararlanan benzersiz bir küresel bordro çözümüdür. Neden benzersiz? Sezgisel teknolojiyi yüksek düzeyde dokunmatik hizmetle harmanladık, böylece kuruluşla...
TSYS
tsys.com
TSYS, ölçeklenebilir ihraççı çözümleri paketiyle ödemelerin geleceğini inşa ediyor. Sektörünüz veya ölçeğiniz ne olursa olsun ideal çözümü yapılandırmanıza yardımcı olacağız.
Trustly Business
trustly.com
Açık Bankacılık teknolojisinin gücünden yararlanarak ödeme süreçlerini optimize edin, maliyetleri düşürün ve tüketiciler için finansal hizmetleri kolaylaştırın.