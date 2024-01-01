Ödeme Ağ Geçitleri - En Popüler Uygulamalar - Angola En Popüler Son Eklenenler

Ödeme ağ geçitleri, alışveriş yapanlar ve satıcılar arasındaki ödeme işlemi sürecini düzene sokarak işlem ayrıntılarını güvenli bir şekilde bankalara iletir. E-ticaret işletmeleri, ödeme bilgilerinin müşterilerden tüccarlara ve ödeme işlemcilerine güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak için ödeme ağ geçitlerine güvenir. E-ticaret yöneticileri bu yazılımı birden fazla kanaldaki ödemeleri kabul etmek için kullanırken, finans uzmanları bunu ödeme performansını izlemek için kullanır. Ödeme ağ geçitlerini, işletmeler arası (B2B) işlemler için tasarlanmış ödeme işleme yazılımlarından ayırmak önemlidir. Ödeme ağ geçitleri, bu sistemler aracılığıyla satılan mal ve hizmetlerin ödemelerini kolaylaştırmak için e-ticaret platformları, alışveriş sepeti yazılımı ve abonelik yönetimi yazılımıyla entegre olur.