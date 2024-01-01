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Ödeme Kartı Düzenleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cebelitarık
Ödeme kartı düzenleme yazılımı, işletmelerin ve finansal kurumların hem fiziksel hem de sanal ödeme kartları üretmesine olanak tanır. Bankalar bu yazılımı müşterilerine ödeme kartı vermek için kullanırken, şirketler bunu çalışanlarına kart oluşturmak için kullanıyor. Kurumsal ödeme kartları, işletmelerin işle ilgili harcamaları izlemesine yardımcı olur ve çalışanların iş ve kişisel finansmanlarını ayrı tutmalarına yardımcı olur. Bu yazılım, kimlik ve erişim kartları veya hediye kartları oluşturmak için tasarlanmış yazılımlardan farklıdır. Ödeme kartı düzenleme yazılımı, işletmeler için muhasebe ve gider yönetimi yazılımıyla ve finansal kurumlar için temel bankacılık yazılımıyla entegre olur.
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Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Pleo
pleo.io
Şirketteki herkesin harcamalarını kolaylaştıran, Avrupa'nın önde gelen harcama çözümü Pleo ile tanışın. Çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları şeyleri satın almaları için akıllı bir şirket kartı verin ve kayıp makbuzların peşinde koşmayı unutun. Otomatik gider yönetimi, faturalar ve geri ödemeler sayesi...
Blackсatсard
blackcatcard.com
2019 yılında kurulan Avrupa merkezli uluslararası para hizmeti Blackcatcard ile tanışın. Hesap oluşturma, sanal kart basımı ve bakımı için sıfır ücretle, dünya çapında kabul edilen sanal ve plastik kartlar sunuyor. Malta Finansal Hizmetler Otoritesi tarafından lisanslanan Blackcatcard, çevrimiçi ban...
Equals Money
equalsmoney.com
İşletme giderlerini kontrol altına almalarına yardımcı olduğumuz 20.000'den fazla şirkete katılın. Kartlarımız, uygulamamız ve çevrimiçi platformumuz size tam kontrol ve görünürlük sağlar; böylece mali durumunuzu yönetmeye daha az, işinizi büyütmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Dünya çapında ça...
Circula
circula.com
Circula, çalışanlar tarafından yapılan tüm ödemeler için bir harcama platformudur: seyahat masrafları, kredi kartları ve çalışanlara sağlanan faydalar. Misyonumuz, finans ve bordro yönetimini basitleştirirken akıllı otomasyonlar aracılığıyla uyumluluğu sağlayarak çalışanların işlerini en iyi şekilde...
Payowire
payowire.com
Sanal ve fiziksel kart Sağlayıcısı ile küresel ödeme çözümü. USD, euro, GBP banka hesabı ve mobil yükleme mevcuttur. Hesap Oluşturun: https://payowire.com/register Serbest Çalışanlar ve Girişimciler için Easybanking. Tüm Çözümler Tek Platformda. Payowire Küresel çapta ödeme yapmak için sanal vize ve...
Capital on Tap
capitalontap.com
Capital on Tap olarak misyonumuz, küçük bir işletmeyi mümkün olduğunca kolay yönetmeyi sağlamaktır. Bir işletmenin günlük operasyonlarının zorlu olabileceğini biliyoruz, bu nedenle işletme sahiplerine operasyonlarını kolaylaştırma, hızlı finansmana erişme ve ödüller kazanma gücü veren araçlar ve kay...
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, bulutun BT için yaptığını fintech için yapıyor. Sorunsuz küresel ticareti desteklemek için dünyanın en büyük yerel ödeme ağını kurduk. Yenilikçi e-ticaret işletmeleri, teknoloji şirketleri, pazaryerleri ve diğerleri, fintech ve ödeme yeteneklerini uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre e...
Viva.com
viva.com
Eski adıyla Viva Wallet olan Viva.com Group, 24 pazardaki ödemeler için Avrupa'nın önde gelen teknoloji bankalarından biridir. 17 dilde ve 9 para biriminde faaliyet göstererek dünya çapında 30'dan fazla ödeme yöntemini destekliyoruz. Ücretsiz uygulama, viva.com | Terminal, akıllı telefonlara veya 98...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard, şirketlerin Ticari Harcama ve ödeme akışı ihtiyaçlarını çözmelerine yardımcı olmak için temel özelliği olarak Gömülü ödemeleri sunuyor. OmniCard'ın yerleşik ödeme teklifleri arasında Harcama yönetimi, Ödül ve Katılım Çözümleri ve Kurumsal Kartlar; bir işletmenin özelleştirilmiş ihtiyaçları...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk, Avrupa, ABD ve Birleşik Krallık'taki yerli ve uluslararası işletmeler için önde gelen harcama yönetimi çözümüdür. Şirket kartlarını, geri ödenebilir giderleri, borç hesaplarını ve kusursuz muhasebe yazılımı entegrasyonlarını tek bir üründe birleştiren Payhawk, ticari ödemeleri herkes için k...
Kodo
kodo.com
Hepsi bir arada kurumsal ödeme çözümümüzle daha akıllı harcayın Siz işinizi büyütmeye odaklanırken şirket giderlerini kontrol etmenize, otomatikleştirmenize ve devretmenize yardımcı olan En Basit Kurumsal Ödemeler platformu!
Cheqly
cheqly.com
Cheqly, yeni başlayanlar için tam kapsamlı bir neobanktır - Doğrudan dizüstü bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan uzaktan ve tamamen çevrimiçi bir işletme hesabı açın! Cheqly Ticari Hesaplar ve Visa Ticari Banka Kartı ile daha hızlı büyüyün. Hiçbir gizli ücret, kaliteli müşteri desteği ve kişis...
Wallester
business.wallester.com
Wallester, işletmelerin gider yönetimi ve optimizasyonuna tamamen yeni bir yaklaşım getirmelerine yardımcı olan bir finansal teknoloji şirketidir. Resmi Visa ortağı olmak Wallester Business, çeşitli ihtiyaçlara yönelik kurumsal kartlar düzenlemek için mükemmel bir çözüm olmasının yanı sıra, giderler...
KlearCard
getkleercard.com
1 numaralı işletme harcama çözümü: gider yönetimi, fatura ödeme, esnek P-Kartlar ve kredi çözümleri.
Jeeves
tryjeeves.com
Jeeves, Latin Amerika operasyonları ve ötesindeki işletmeler için oluşturulmuş küresel bir işletme harcama yönetimi platformudur. Küresel işletme hesapları açın, tüm ekibiniz için kurumsal kartlar düzenleyin, dünyanın her yerine tedarikçi ve satıcı ödemeleri gönderin ve giderleri tek bir yerden soru...
Alaan
alaan.com
Alaan, Al Barari, Rivoli, Arada ve daha fazlasının güvendiği Orta Doğu'daki en büyük ve en kapsamlı kurumsal kartlar ve harcama yönetimi platformudur. Alaan şunları yapmanızı sağlar: 1. Gider yönetimini otomatikleştirin 2. Şirket harcamalarını gerçek zamanlı olarak takip edin 3. Şirket bütçelerini o...
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE, orta ölçekli şirketler için işletme sermayesi yönetimini dönüştüren kurumsal bir kredi platformudur.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay, tüccarların gelirlerini Fiat ve kripto para birimi işlemleri için daha yüksek kabul oranlarıyla artırmaları için güvenilir çözümler sunan, düzenlemeye tabi bir ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Müşterilerimizin müşterileri, ister mağaza içi ödüllü POS+ terminalimizi ister çevrimiçi ödeme aracımı...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento, KOBİ'lere yönelik, operasyonel kontrol, görünürlük ve işletme harcamalarına ilişkin öngörüler sağlayan kart tabanlı bir harcama yönetimi platformudur. Bento'nun finansal işletim platformu, şirketlerin B2B harcamaları ve şirket harcamaları üzerinde benzeri görülmemiş bir kontrol ve görünürlük ...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...
Lithic
lithic.com
Lithic, harcamaları etkinleştirmek ve kontrol etmek için ödeme kartları oluşturmayı kolaylaştırır. Geliştiriciler için tasarlanan Lithic'in erişilebilir yapı taşları, pazara sunma süresini kısaltır, yeni gelir akışlarının kilidini açar ve gelişen işletmenize göre ölçeklenir. Müşterileriniz için ödem...
Marqeta
marqeta.com
Marqeta, inşaatçılara en yenilikçi ürünleri dünyaya sunma gücü veren modern bir kart verme platformudur. Marqeta, geliştiricilere yüksek oranda yapılandırılabilir ödeme kartları oluşturmaları için gelişmiş altyapı ve araçlar sağlar. Açık API'leri ile Marqeta platformu, sınıfının en iyisi deneyimler ...