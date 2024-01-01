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Ödeme Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Guyanası
Ödeme analizi yazılımı, e-ticaret ve aboneliğe dayalı işletmeler için çevrimiçi ödemeleri izlemek üzere tasarlanmıştır. Müşteri işlemlerini izlemek için çeşitli kaynaklardan (PayPal ve Stripe gibi) ödeme verilerini birleştirir. Öncelikle muhasebe profesyonelleri bu yazılımı gelirleri yönetmek için kullanırken, satış yöneticileri ise satış stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanıyor. Bu yazılım, bağımsız bir çözüm olarak sunulabileceği gibi ödeme ağ geçidi yazılımına entegre edilebilir. Ek olarak, abonelik yönetimi yazılımı ve e-ticaret platformları genellikle ödeme analitiği özelliklerini içerir.
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Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanm...
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic platformu, finans, satış, destek, İK ve operasyonlardaki görevleri otomatikleştirmek için iş akışı otomasyonu, güçlü iş zekası ve tam entegre departmanlar arası iletişim işlevselliği ile mevcut muhasebe/ERP yazılımınızın ve mevcut CRM sisteminizin gücünü artırır. 1. Finans ve Faturalandırma ...
MRR.io
mrr.io
Hangi ödeme işlemcisini kullanırsanız kullanın, Aylık Düzenli Gelirinizi takip edin.
HiPay
hipay.com
HiPay küresel bir ödeme sağlayıcısıdır. Yeni fırsatlar bulmak, bir işlemin yaşam döngüsünü takip etmek, sorunları tanımlayıp düzeltmek ve dolandırıcılık kurallarınızın etkisini ölçmek için ödeme verilerinizin gücünden yararlanın.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY, Beyaz Etiketli Müşteriler ve Kurumsal Satıcılar için yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve PCI sertifikalı bir ödeme yönetimi platformudur. Modern, kolayca genişletilebilen mimari, ödemelerin düzenlenmesine olanak tanır, akıllı yönlendirme ve basamaklandırma işlevlerinin yanı sıra son teknoloji r...
Payfirma
payfirma.com
Payfirma, işletmelerin çevrimiçi, mağazalarda ve mobil cihazlarda kredi ve banka kartlarını kabul etmesine yardımcı olan ödüllü bir ödeme şirketidir. Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla işletme, kolayca ödeme almak ve tüm işlem verilerini tek bir basit yerde tutmak için Payfirma'nın ödeme araçlarını ku...