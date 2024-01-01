Ödeme Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bangladeş En Popüler Son Eklenenler

Ödeme analizi yazılımı, e-ticaret ve aboneliğe dayalı işletmeler için çevrimiçi ödemeleri izlemek üzere tasarlanmıştır. Müşteri işlemlerini izlemek için çeşitli kaynaklardan (PayPal ve Stripe gibi) ödeme verilerini birleştirir. Öncelikle muhasebe profesyonelleri bu yazılımı gelirleri yönetmek için kullanırken, satış yöneticileri ise satış stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanıyor. Bu yazılım, bağımsız bir çözüm olarak sunulabileceği gibi ödeme ağ geçidi yazılımına entegre edilebilir. Ek olarak, abonelik yönetimi yazılımı ve e-ticaret platformları genellikle ödeme analitiği özelliklerini içerir.