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Ödeme Analitiği Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Andorra
Ödeme analizi yazılımı, e-ticaret ve aboneliğe dayalı işletmeler için çevrimiçi ödemeleri izlemek üzere tasarlanmıştır. Müşteri işlemlerini izlemek için çeşitli kaynaklardan (PayPal ve Stripe gibi) ödeme verilerini birleştirir. Öncelikle muhasebe profesyonelleri bu yazılımı gelirleri yönetmek için kullanırken, satış yöneticileri ise satış stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için kullanıyor. Bu yazılım, bağımsız bir çözüm olarak sunulabileceği gibi ödeme ağ geçidi yazılımına entegre edilebilir. Ek olarak, abonelik yönetimi yazılımı ve e-ticaret platformları genellikle ödeme analitiği özelliklerini içerir.
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Databox
databox.com
İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
MRR.io
mrr.io
Hangi ödeme işlemcisini kullanırsanız kullanın, Aylık Düzenli Gelirinizi takip edin.
HiPay
hipay.com
HiPay küresel bir ödeme sağlayıcısıdır. Yeni fırsatlar bulmak, bir işlemin yaşam döngüsünü takip etmek, sorunları tanımlayıp düzeltmek ve dolandırıcılık kurallarınızın etkisini ölçmek için ödeme verilerinizin gücünden yararlanın.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY, Beyaz Etiketli Müşteriler ve Kurumsal Satıcılar için yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve PCI sertifikalı bir ödeme yönetimi platformudur. Modern, kolayca genişletilebilen mimari, ödemelerin düzenlenmesine olanak tanır, akıllı yönlendirme ve basamaklandırma işlevlerinin yanı sıra son teknoloji r...
Payfirma
payfirma.com
Payfirma, işletmelerin çevrimiçi, mağazalarda ve mobil cihazlarda kredi ve banka kartlarını kabul etmesine yardımcı olan ödüllü bir ödeme şirketidir. Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla işletme, kolayca ödeme almak ve tüm işlem verilerini tek bir basit yerde tutmak için Payfirma'nın ödeme araçlarını ku...