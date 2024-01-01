Payment Analytics Software - En Popüler Uygulamalar
Payment analytics software is designed to track online payments for e-commerce and subscription-based businesses. It consolidates payment data from various sources (such as PayPal and Stripe) to monitor customer transactions. Primarily, accounting professionals use this software to manage revenues, while sales managers use it to evaluate the effectiveness of their sales strategies. This software can be offered as a standalone solution or integrated into payment gateway software. Additionally, subscription management software and e-commerce platforms often include payment analytics features.
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Databox
databox.com
İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
MRR.io
mrr.io
Hangi ödeme işlemcisini kullanırsanız kullanın, Aylık Düzenli Gelirinizi takip edin.
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY is a highly scalable and PCI-certified payment management platform for White Label Clients and Enterprise Merchants. The modern, easily extendable architecture enables the orchestration of payments, provides intelligent routing and cascading functions as well as state-of-the-art risk manageme...
HiPay
hipay.com
HiPay is a global payment provider. Use the power of your payment data to find new opportunities, follow the lifecycle of a transaction, identify and fix problems, and measure the impact of your fraud rules.
Payfirma
payfirma.com
Payfirma, işletmelerin çevrimiçi, mağazalarda ve mobil cihazlarda kredi ve banka kartlarını kabul etmesine yardımcı olan ödüllü bir ödeme şirketidir. Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla işletme, kolayca ödeme almak ve tüm işlem verilerini tek bir basit yerde tutmak için Payfirma'nın ödeme araçlarını ku...