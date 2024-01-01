Payment Analytics Software - En Popüler Uygulamalar

Payfirma

payfirma.com

Payfirma, işletmelerin çevrimiçi, mağazalarda ve mobil cihazlarda kredi ve banka kartlarını kabul etmesine yardımcı olan ödüllü bir ödeme şirketidir. Kuzey Amerika'da 8.000'den fazla işletme, kolayca ödeme almak ve tüm işlem verilerini tek bir basit yerde tutmak için Payfirma'nın ödeme araçlarını ku...