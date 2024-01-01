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Şifre Yöneticileri - En Popüler Uygulamalar - Mikronezya
Parola Yöneticileri, çeşitli çevrimiçi hesaplara ilişkin kullanıcı adları ve parolalar gibi hassas oturum açma bilgilerini depolamak ve düzenlemek için tasarlanmış güvenli dijital araçlardır. Karmaşık ve benzersiz parolalar oluşturarak çevrimiçi güvenliği artırır, veri ihlali ve yetkisiz erişim riskini azaltır. Parola Yöneticileri ayrıca şifrelenmiş depolama, otomatik form doldurma ve güvenli parola paylaşımı gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini kolaylaştırırken kişisel ve gizli bilgilerin korunmasına öncelik verir.
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LastPass
lastpass.com
LastPass, şifrelenmiş şifreleri çevrimiçi olarak saklayan ücretsiz bir şifre yöneticisidir. LastPass'ın standart sürümü bir web arayüzüyle birlikte gelir, ancak aynı zamanda çeşitli web tarayıcıları için eklentiler ve birçok akıllı telefon için uygulamalar da içerir. Ayrıca yer imleri desteği de içe...
Google Password Manager
passwords.google
Kayıtlı şifrelerinizi Android veya Chrome'da yönetin. Bunlar Google Hesabınızda güvenli bir şekilde saklanır ve tüm cihazlarınızda kullanılabilir.
1Password
1password.com
1Password, AgileBits Inc. tarafından geliştirilen bir şifre yöneticisidir. Kullanıcılara çeşitli şifreleri, yazılım lisanslarını ve diğer hassas bilgileri PBKDF2 tarafından korunan ana şifreyle kilitlenen sanal bir kasada saklamaları için bir yer sağlar. Varsayılan olarak bu şifrelenmiş kasa, aylık ...
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden, web sitesi kimlik bilgileri gibi hassas bilgileri şifrelenmiş bir kasada saklayan ücretsiz ve açık kaynaklı bir şifre yönetimi hizmetidir. Bitwarden platformu, bir web arayüzü, masaüstü uygulamaları, tarayıcı uzantıları, mobil uygulamalar ve CLI dahil olmak üzere çeşitli istemci uygulamal...
Dashlane
dashlane.com
Dashlane, macOS, Windows, iOS ve Android'de kullanılabilen, platformlar arası abonelik tabanlı bir şifre yöneticisi ve dijital cüzdan uygulamasıdır. Dashlane, hem ücretsiz katmanı hem de premium aboneliği içeren bir Freemium fiyatlandırma modeli kullanıyor.
NordPass
nordpass.com
NordPass, 2019'da piyasaya sürülen özel bir şifre yöneticisidir. Kullanıcılarının şifrelerini ve güvenli notlarını tek bir yerde, şifreli bir şifre kasasında tutarak düzenlemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu hizmetin hem ücretsiz hem de premium sürümleri mevcuttur, ancak ücretsiz sürüm, çok...
Proton Pass
proton.me
Açık kaynaklı ve şifreli şifre yöneticisi. Proton Pass, şifrelerinizi ve kimliğinizi uçtan uca şifrelemeyle korur. Dünyanın en büyük şifreli e-posta sağlayıcısı Proton Mail'in arkasında CERN'de buluşan bilim adamlarının oluşturduğu şifre yöneticisini edinin. Proton Pass açık kaynaklıdır, uçtan uca ...
Keeper
keepersecurity.com
Milyonlarca kişi ve binlerce işletme, tüm çalışan oturum açma bilgileri, uygulamalar ve sitelerde güçlü parolaları yönetmek, güvence altına almak ve uygulamak için Keeper'ın parola güvenliği ve yönetim platformuna güveniyor. Çalışanlar Keeper'a tüm mobil işletim sistemlerinde, masaüstü bilgisayarlar...
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – İşletmeler için güvenli bulut depolama ve şifre yöneticisi. Maksimum koruma – belgeleri güvenli bir şekilde saklayın, düzenleyin ve paylaşın.
hide.me Password Generator
hide.me
Rastgele Şifre Oluşturucu. Yüksek güvenlikli şifre oluşturucumuzu kullanarak karmaşık, güçlü ve rastgele şifreler oluşturun.
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb, KeePass ile uyumlu, web sürümü ve masaüstü uygulamaları olarak sunulan ücretsiz ve açık kaynaklı bir şifre yöneticisidir. Temel dosya formatı KDBX'tir (KeePass veritabanı dosyası).
Avira Password Manager
avira.com
Avira Şifre Yöneticisi ✓ Güvenli şifreler oluşturur ve saklar ✓ İsterseniz otomatik olarak oturum açar ►Şimdi keşfet!
Password Crypt
pcrypt.com
Şifreleriniz zayıfsa yüksek teknolojili güvenliğiniz işe yaramaz. Password Crypt, size tam genel bakış, kontrol ve şifre güvenliği sunarken, en yüksek şifreleme standardını kullanarak şifrelerinizi korur.
Passpack
passpack.com
Ekip Parola Yöneticisi Güçlü parola yönetimi özellikleri Yüksek düzeyde güvenli "sıfır bilgi" modeli Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi değer İşletmeler İçin Ekip Parola Yönetiminin Önemi Projelere, verilere ve uygulamalara güvenli paylaşılan erişim, özellikle arasında işbirliğinin sağlanm...
Clipperz
clipperz.is
Siz ve verileriniz hakkında hiçbir şey bilmeyen çevrimiçi şifre yöneticisi ve dijital kasa. Gönderdiğiniz her şey, gönderilmeden önce tarayıcınız tarafından şifrelenir…