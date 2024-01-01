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İş Ortağı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guernsey
Zaman zaman ortak ilişkileri yönetimi (PRM) olarak da anılan ortak yönetimi yazılımı, işletmeleri satış ortaklarını ve bağlı kuruluşları izlemek için kaynaklarla donatır. Ortaklar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve işletmeden destek almalarını sağlar. Bu yazılım, her ortak için kişiselleştirilmiş özel portallar oluşturarak belgelere, kampanya materyallerine, Pazar Geliştirme Fonlarına (MDF), fırsatlara ve anlaşmalara erişim sağlar.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar...
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack, ortaklıklar için tam kapsamlı bir çözümdür. Platform, iş ortağı pazarlamasını, yönlendirmeyi ve bayi etkinliğini destekler ve iş ortağı uygulama yönetimi, etkileşimi, ilişkilendirme, eğitim, ödemeler, uyumluluk ve ek iş ortağı kanalı ihtiyaçlarını çözer. PartnerStack kullanan şirketle...
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur; burada malzemeleri tek bir yerden planlayabilir, buluşabilir ve paylaşabilirsiniz. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşmaları ...
AppDirect
appdirect.com
AppDirect ücretsiz bir web tabanlı uygulamadır. İş uygulamalarını tek bir basit ve güvenli sitede, her yerden kullanmanıza ve yönetmenize olanak tanır.
Partnered
partnered.com
Partnered, müşteri tanıtımlarını paylaşmak için satış ekibinizi iş ortağı ekosisteminize bağlar. Her anlaşma için hile sayfasıyla satıcıları anında bulun.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, ortaklık otomasyonunda liderdir. Partnerize platformu, birim ekonomileri üzerindeki baskıyı hafifletmek için yüksek şeffaflık ve ölçeklenebilir bir sübvansiyon arayan pazarlamacılar için tamamen entegre, kapsamlı bir keşif, işe alım, optimizasyon, ödeme, marka güvenliği ve sahtekarlık ön...
Builtfirst
builtfirst.com
Buildfirst bir iş ortağı pazar platformudur. Herhangi bir şirket dakikalar içinde bir ayrıcalık pazarı, entegrasyon pazarı, bayi pazarı veya hizmet pazarı oluşturabilir. Her B2B şirketinin pazara açabileceği en büyük pazar yeri ekosistemini inşa ediyoruz.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp yaptıkları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Reveal
reveal.co
Reveal'in platformu, CRM'nizi ortak şirketlere güvenli bir şekilde bağlayarak, gelir artışını artırmak için örtüşen hesap bilgileri, sıcak potansiyel müşteriler ve ortak pazarlama fırsatları sağlar.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap, iş ortağı geliri için veri odaklı bir keşif platformudur. PartnerTap, iş ortağı, kanal ve satış ekiplerine hesap eşlemeyi otomatikleştirmek, iş ortağı hattını gerçek zamanlı olarak paylaşmak, yeni beyaz alan satış fırsatlarını belirlemek ve iş ortaklarıyla ortak satışa başlamak için ihti...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan, 1 numaralı ekosistem iş yönetimi platformudur. Ortaklık ve ittifak ekibinin, ortaklardan daha yüksek kazanma oranları ve daha düşük satış maliyetleriyle gelir elde etmesine yardımcı oluyoruz. Günümüzde iş ortağı yöneticileriniz, bilgiler dağıldığında veya silolarda kaybolduğunda iş ortağı ...
Reditus
getreditus.com
Reditus, B2B SaaS şirketleri için bir Ortaklık Yönetim Aracıdır. Şirketlerin pazaryerleri aracılığıyla yeni bağlı kuruluşlar bulmalarına ve kendi ağlarının dışında büyümelerine yardımcı olur. USP'leri temiz kullanıcı arayüzleri, canlı sohbet desteği ve müşteri geri bildirimlerini alma yöntemleridir....
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam, iş ortağı ekosisteminizi izler ve ağınızdaki bir sonraki anlaşmanızı hızlandıracak ve sonuçlandıracak verileri, kişileri ve şirketleri güvenli bir şekilde yüzeye çıkarır. Halihazırda sahip olduğunuz kişiler ve iş ortaklarıyla daha fazla gelir rezervasyonu yapın ve GTM ekiplerinizin doğru ...
Kiflo
kiflo.com
Bir PRM'den daha fazlası olan Kiflo, sizinle birlikte büyüyen sezgisel bir Ortak Başarı Platformudur. Kullanımı kolay ürünümüz, uygulamalı uzman ekibimiz ve kapsamlı kaynak kütüphanemiz, daha güçlü ortaklıklar ve gelişen ekosistemler sağlar.
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch İş Ortağı Değişimi, müşteri başarısını, iş ortağı büyümesini, satışları ve daha fazlasını en üst düzeye çıkarmak için SaaS ve kurumsal yazılım satıcılarına yönelik MeasureMatch profesyonel hizmetler pazarındaki güçlü bir araç setidir. Müşteri başarısı ve ortaklık liderleri, MeasureMatch...
Impartner
impartner.com
Impartner, dünya çapındaki şirketlerin ortak ilişkilerini yönetmelerine ve iş ortakları aracılığıyla talebi artırmalarına yardımcı olan amiral gemisi Ortak İlişkileri Yönetimi (PRM) ve Kanal Üzerinden Pazarlama Otomasyonu (TCMA) çözümleri de dahil olmak üzere, kanal iş ortağı yönetimi teknolojilerin...
Mindmatrix
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Mindmatrix, 1998'deki başlangıcından bu yana şirketlerin daha fazla ve daha hızlı satış yapmasına yardımcı olmaya odaklandı. Satış (doğrudan ve dolaylı) ve pazarlama etkinleştirme teknolojisinin öncüsü olan Mindmatrix, bugün satışları (doğrudan ve dolaylı), pazarlamayı, ittifakları ve ortak ekosiste...
Magentrix
magentrix.com
Bir PRM platformunda en iyi iş ortağı katılımı ve iş ortağı etkinleştirme. PX'in ilk iş ortağı portalı yazılımıyla iş ortaklarıyla işbirliği yapın ve kanal satışlarını artırın.