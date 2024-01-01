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İş Ortağı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Avusturya
Zaman zaman iş ortağı ilişkileri yönetimi (PRM) olarak da adlandırılan iş ortağı yönetimi yazılımı, işletmeleri satış ortaklarını ve bağlı kuruluşları izlemek için kaynaklarla donatır. Ortaklar arasındaki iletişimi kolaylaştırır ve işletmeden destek almalarını sağlar. Bu yazılım, her ortak için kişiselleştirilmiş özel portallar oluşturarak belgelere, kampanya materyallerine, Pazar Geliştirme Fonlarına (MDF), fırsatlara ve anlaşmalara erişim sağlar.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için, malzemeleri tek bir yerden planlayabileceğiniz, buluşabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşm...
AppDirect
appdirect.com
AppDirect ücretsiz bir web tabanlı uygulamadır. İş uygulamalarını tek bir basit ve güvenli sitede, her yerden kullanmanıza ve yönetmenize olanak tanır.
Builtfirst
builtfirst.com
Buildfirst bir iş ortağı pazar platformudur. Herhangi bir şirket dakikalar içinde bir ayrıcalık pazarı, entegrasyon pazarı, bayi pazarı veya hizmet pazarı oluşturabilir. Her B2B şirketinin pazara açabileceği en büyük pazar yeri ekosistemini inşa ediyoruz.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Partnered
partnered.com
Partnered, müşteri tanıtımlarını paylaşmak için satış ekibinizi iş ortağı ekosisteminize bağlar. Her anlaşma için kısa notlarla satıcıları anında bulun.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap, iş ortağı geliri için veri odaklı bir keşif platformudur. PartnerTap, iş ortağı, kanal ve satış ekiplerine hesap eşlemeyi otomatikleştirmek, iş ortağı hattını gerçek zamanlı olarak paylaşmak, yeni beyaz alan satış fırsatlarını belirlemek ve iş ortaklarıyla ortak satışa başlamak için ihti...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan, 1 numaralı ekosistem iş yönetimi platformudur. Ortaklık ve ittifak ekibinin, ortaklardan daha yüksek kazanma oranları ve daha düşük satış maliyetleriyle gelir elde etmesine yardımcı oluyoruz. Günümüzde iş ortağı yöneticileriniz, bilgiler dağıldığında veya silolarda kaybolduğunda iş ortağı ...
Reveal
reveal.co
Reveal'in platformu, CRM'nizi ortak şirketlere güvenli bir şekilde bağlayarak, gelir artışını artırmak için örtüşen hesap bilgileri, sıcak potansiyel müşteriler ve ortak pazarlama fırsatları sağlar.
Reditus
getreditus.com
MRR'nizi ön maliyetler olmadan büyütün. B2B SaaS'ınız için ortaklık programı platformu, ortaklık programınızı yeni boyutlara taşıyın.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, uçtan uca teknoloji ve kapsamlı hizmet aracılığıyla pazarlamacılar için karlı büyümeyi destekleyen tek ortaklık yönetimi çözümüdür.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam, gezegendeki en güçlü büyüme aracı olan kendi iş ortağı ekosisteminizle anlamlı müşteri ilişkilerini çekmenize, dönüştürmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.
Kiflo
kiflo.com
Bir PRM'den daha fazlası olan Kiflo, sizinle birlikte büyüyen sezgisel bir Ortak Başarı Platformudur. Kullanımı kolay ürünümüz, uygulamalı uzman ekibimiz ve kapsamlı kaynak kütüphanemiz, daha güçlü ortaklıklar ve gelişen ekosistemler sağlar.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Sadece Harika Bulut Yazılımı ve Verileri Profesyonel hizmetler Talep üzerine MeasureMatch bir danışmanlık ve profesyonel hizmetler pazarıdır. Dünya çapındaki iş liderleri, kritik derecede önemli bulut yazılımı, veri yönetimi ve analitik iş gereksinimlerini hızlı bir şekilde çözmek için hepsi den...
Impartner
impartner.com
Impartner, sektörün en sağlam SaaS tabanlı İş Ortağı İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama Otomasyon Platformu (MAP) çözümlerini sunar.
Mindmatrix
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Mindmatrix, PRM yazılımını, satış etkinleştirme yazılımını, pazarlama otomasyon yazılımını ve kanal etkinleştirmeyi tek bir platformda sunar.
Magentrix
magentrix.com
Bir PRM platformunda en iyi iş ortağı etkileşimi ve iş ortağı etkinleştirme. PX'in ilk iş ortağı portalı yazılımıyla iş ortaklarıyla işbirliği yapın ve kanal satışlarını artırın.